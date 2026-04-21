Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Athletic Club vs Osasuna
-
-
Brighton & Hove Albion vs Chelsea
-
-
Real Madrid vs Alavés
-
-
Girona vs Real Betis
-
-
Elche vs Atlético de Madrid
-
-
AFC Bournemouth vs Leeds United
-
-
Burnley vs Manchester City
-
-
Barcelona vs Celta de Vigo
-
-
Real Oviedo vs Villarreal
-
-
Sunderland vs Nottingham Forest
-
-
Fulham vs Aston Villa
-
-
Liverpool vs Crystal Palace
-
-
West Ham United vs Everton
-
-
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
-
-
Arsenal vs Newcastle United
-
-
Manchester United vs Brentford
-
-

Nóng bỏng đua vô địch Ngoại hạng Anh: Arsenal - Man City "tất tay" vì hiệu số

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester City Arsenal

Cuộc đua tới ngôi vương Ngoại hạng Anh giữa Arsenal và Man City đang tiến đến hồi kết nghẹt thở, nơi từng bàn thắng có thể mang ý nghĩa quyết định.

   

Đua vô địch Ngoại hạng Anh nóng bỏng đến nghẹt thở

Chiến thắng 2-1 của Man City trước Arsenal hôm 19/4 có thể khiến nhiều người vội vàng kết luận cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh đã an bài. Man City đang đạt phong độ cao, chỉ kém 3 điểm và còn trong tay một trận chưa đấu, chưa kể bề dày kinh nghiệm bứt tốc ở giai đoạn cuối mùa. Nhưng thực tế không hề đơn giản như vậy.

Arsenal và Man City đang cạnh tranh quyết liệt cho chức vô địch Ngoại hạng Anh

Cả hai đội đều có thể sảy chân. Arsenal đã cho thấy dấu hiệu chững lại trong những tuần gần đây, song Man City cũng không hoàn hảo. Đội chủ sân Etihad mới chỉ thắng 2 trận liên tiếp, trước đó từng đánh rơi lợi thế trước West Ham và Nottingham Forest. Để toàn thắng phần còn lại, đoàn quân của Pep Guardiola sẽ phải nâng chuỗi thắng lên 8 trận, nhiệm vụ không hề đơn giản.

Quan trọng hơn, ngay cả khi Man City thắng toàn bộ 6 trận còn lại, họ vẫn có thể không vô địch. Nếu Arsenal cũng toàn thắng 5 trận cuối, hai đội sẽ cùng cán mốc 85 điểm, kịch bản hoàn toàn khả thi. Khi hai đội bằng điểm trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, tiêu chí đầu tiên được xét đến là hiệu số bàn thắng bại.

Ở thời điểm hiện tại, Arsenal đang nắm lợi thế rất mong manh với hiệu số +37, nhỉnh hơn +36 của Man City. Tuy nhiên, Man City lại đang đá ít hơn Arsenal 1 trận, đồng nghĩa với thêm cơ hội cải thiện hiệu số.

Man City và Arsenal “tất tay” vì hiệu số

Trong trường hợp Arsenal và Man City không chỉ bằng điểm mà còn ngang nhau về hiệu số bàn thắng bại, tiêu chí tiếp theo sẽ là tổng số bàn thắng ghi được. Thú vị ở chỗ, khoảng cách giữa hai đội ở chỉ số này cũng cực kỳ sít sao. Man City hiện đã ghi 65 bàn sau 32 trận, nhiều hơn đúng 2 bàn so với Arsenal, đội đã có 63 pha lập công sau 33 trận.

Cục diện đua vô địch Ngoại hạng Anh

Man City từ lâu đã xây dựng được danh tiếng đáng sợ ở giai đoạn cuối mùa, yếu tố thường xuyên tạo khác biệt trong các cuộc đua vô địch căng thẳng. Cụ thể, trong 10 vòng đấu cuối của các mùa Ngoại hạng Anh gần đây, đoàn quân của Pep Guardiola thắng tới 33/44 trận, chỉ thua đúng 1 lần. Hiệu suất trung bình 2,48 điểm/trận là con số gần như “chuẩn nhà vô địch”, đặc biệt khi áp lực đạt đỉnh.

Ngược lại, tháng 4 lại là giai đoạn khó khăn với Arsenal dưới thời Mikel Arteta khi tỷ lệ thắng dưới 50%. Vấn đề lớn hơn với Arsenal khi họ chỉ ghi tối đa 2 bàn/trận trong 12 trận gần nhất. Tuy nhiên, thất bại tại Etihad vẫn mang đến tín hiệu tích cực cho Arsenal. Họ thậm chí thắng về chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG 1,62 so với 1,36 của Man City), 2 lần đưa bóng dội khung gỗ và tạo ra 5 cơ hội lớn.

Cách tiếp cận táo bạo của Arteta, chủ động pressing, chơi tấn công thay vì phòng ngự cầu hòa, cho thấy Arsenal hoàn toàn có thể “đánh lớn” trong giai đoạn cuối.

Thêm nữa, cả 5 trận còn lại của Arsenal đều diễn ra trước các đội thuộc nửa dưới bảng xếp hạng. Đáng chú ý, ba trong số những trận còn lại của “Pháo thủ” sẽ diễn ra trên sân nhà Emirates.

Ở chiều ngược lại, Man City đã khẳng định sức mạnh tấn công hủy diệt. Trong những tuần gần đây, họ thắng 4 trận trước Arsenal (2 lần), Liverpool và Chelsea với tổng tỷ số 11-1. Erling Haaland duy trì hiệu suất ghi bàn ổn định, trong khi Jeremy Doku và Rayan Cherki đang đạt phong độ cao, còn Nico O’Reilly nổi lên như phát hiện thú vị ở vai trò hậu vệ trái thiên về tấn công.

Không chỉ tấn công tốt, đoàn quân của Pep Guardiola còn cải thiện đáng kể khả năng phòng ngự. Sai lầm của thủ môn Gianluigi Donnarumma trước Arsenal là bàn thua duy nhất họ phải nhận trong 360 phút gần nhất, thống kê cho thấy sự chắc chắn đáng nể.

Bài học Liverpool

Cả Man City lẫn Arsenal đều cần nhớ bài học đắt giá từ Liverpool mùa 2013/14. Sau cú trượt chân tai hại nổi tiếng của Steven Gerrard trong trận thua Chelsea, Liverpool buộc phải san lấp khoảng cách hiệu số lên tới 8 bàn với Man City chỉ trong 2 trận.

Ở trận áp chót gặp Crystal Palace, khi đã dẫn 3-0, tiền đạo Luis Suarez thậm chí chạy vào lưới nhặt bóng với mục tiêu ghi thêm để cải thiện hiệu số. Nhưng việc dâng cao quá mức khiến “Lữ đoàn đỏ” trả giá, bị gỡ hòa 3-3 trong một trong những cú sụp đổ đáng nhớ nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.

Dù không phải nguyên nhân trực tiếp khiến Liverpool mất chức vô địch, kết quả đó đã giúp Man City có thể “thở” hơn ở phần còn lại, giảm đáng kể áp lực trong cuộc đua.

Bởi vậy, ưu tiên hàng đầu với cả hai ứng viên lúc này vẫn là chiến thắng từng trận. Tích lũy điểm số tối đa trước, rồi mới tính đến những kịch bản xa hơn.

Tuy nhiên, thực tế là cả hai đều có khả năng toàn thắng phần còn lại. Khi mỗi đội đều là “cửa trên” trong từng trận đấu, kịch bản cùng cán đích với cùng số điểm hoàn toàn có thể xảy ra.

Ngoại hạng Anh mơ áp đảo cúp châu Âu: Kịch bản 10 đội đoạt vé xảy ra khi nào?
Ngoại hạng Anh mơ áp đảo cúp châu Âu: Kịch bản 10 đội đoạt vé xảy ra khi nào?

Ngoại hạng Anh hoàn toàn có thể có tới 10 đại diện góp mặt tại các đấu trường châu Âu mùa tới.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/04/2026 01:55 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN