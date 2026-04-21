Tin mới nhất bóng đá sáng 21/4: MU nhắm "hòn đá tảng" Tottenham 60 triệu euro

MU nhắm "hòn đá tảng" Tottenham 60 triệu euro

MU đang theo dõi sát sao tình hình của Cristian Romero, sau khi nguồn tin từ Caught Offside cho biết Tottenham sẵn sàng lắng nghe các đề nghị trong khoảng 60-65 triệu euro dành cho tuyển thủ Argentina trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. Mức định giá này phản ánh vai trò thủ lĩnh của Romero nơi hàng phòng ngự, đồng thời hợp đồng với “Gà trống” còn thời hạn đến năm 2029.

MU được cho là đang theo sát Romero

Trên lý thuyết, Tottenham vẫn nắm lợi thế lớn trên bàn đàm phán. Tuy nhiên, hoàn cảnh của đội bóng thành London có thể tác động đáng kể đến quá trình thương lượng. Nếu Tottenham rớt hạng khỏi Ngoại hạng Anh, những áp lực tài chính có thể buộc “Gà trống” linh hoạt hơn về mức giá, đặc biệt nếu xuất hiện lời đề nghị đủ sức nặng.

Rosenior nhận “100%” sự ủng hộ từ giới chủ Chelsea

HLV Liam Rosenior cho biết ông vẫn nhận được “100%” sự ủng hộ từ ban lãnh đạo Chelsea, bất chấp chuỗi 4 trận thua liên tiếp tại Ngoại hạng Anh mà không ghi nổi bàn thắng nào.

Khi được hỏi về mức độ ủng hộ từ nội bộ CLB, Rosenior khẳng định: “100%. Họ luôn ủng hộ tôi trong các cuộc trao đổi hàng ngày. Các giám đốc thể thao tham gia rất sâu và đã hỗ trợ tuyệt vời cho tôi cũng như toàn đội. Chúng tôi trông cậy vào họ, nhưng đồng thời hiểu rằng mình cần phải giành chiến thắng ngay lúc này”.

Bonucci “mơ” Pep Guardiola dẫn dắt Italia

Leonardo Bonucci cho biết, trong bối cảnh nhiều ứng viên được nhắc đến thời gian qua, nếu Liên đoàn Bóng đá Italia thực sự muốn tái thiết, ông sẽ lựa chọn phương án táo bạo với Pep Guardiola.

“Nhìn vào danh sách những cái tên xuất hiện những ngày gần đây, nếu có mong muốn bắt đầu lại một cách nghiêm túc, tôi sẽ chọn khả năng đưa Pep Guardiola về. Bởi điều đó đồng nghĩa với sự thay đổi triệt để so với quá khứ. Tôi nghĩ điều đó rất khó xảy ra, nhưng mơ ước thì không mất gì”, Bonucci phát biểu tại Madrid, khi tham dự lễ trao giải Laureus World Sports Awards 2026.

Bournemouth bổ nhiệm Marco Rose thay thế Iraola

Bournemouth xác nhận Marco Rose sẽ chính thức tiếp quản đội bóng từ mùa hè tới theo bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Thỏa thuận được hoàn tất sớm nhằm giúp cả Bournemouth lẫn chiến lược gia người Đức chủ động lên kế hoạch cho mùa giải mới, sau khi Andoni Iraola xác nhận sẽ rời ghế HLV khi hợp đồng đáo hạn vào cuối mùa, khép lại 3 năm gắn bó.

Rose hiện chưa dẫn dắt đội bóng nào kể từ khi rời Leipzig vào tháng 3/2025. Trong sự nghiệp, ông từng làm việc tại Dortmund, Monchengladbach và Salzburg.

Con trai Klinsmann gãy cổ

Jonathan Klinsmann, thủ môn của Cesena tại Serie B và là con trai của huyền thoại Jurgen Klinsmann, hiện đang trong quá trình hồi phục sau khi bị gãy cổ trong trận đấu diễn ra hôm 18/4. Thủ thành 29 tuổi phải rời sân bằng cáng, với nẹp cố định cổ sau pha va chạm với một cầu thủ Palermo, trước khi được chuyển thẳng tới bệnh viện.

Trong thông báo chính thức, Cesena xác nhận các kiểm tra ban đầu cho thấy Klinsmann bị “gãy đốt sống cổ thứ nhất”, kèm theo một vết rách phía sau đầu. Đội bóng Italia cũng cho biết anh sẽ tiếp tục được thăm khám chuyên sâu với bác sĩ phẫu thuật thần kinh. Klinsmann gia nhập Cesena cách đây 2 năm và đã có hơn 50 lần ra sân cho đội bóng vùng Emilia Romagna, hiện được dẫn dắt bởi cựu hậu vệ Ashley Cole.

Hai sao Wolves ẩu đả

Theo nhà báo Nathan Judah, sau trận thua West Ham 0-4 trên sân London hôm 11/4, hai cầu thủ của Wolves là Tolu Arokodare và Mateus Mane đã lời qua tiếng lại trong phòng thay đồ trước khi sự việc leo thang thành xô xát. Arokodare được cho là đã tiếp tục đối đầu với đồng đội cho tới khi tình hình được can thiệp. Sau vụ việc, Arokodare bị Wolves phạt tiền và không được sử dụng trong thất bại 0-3 trước Leeds United cuối tuần qua.

Sau khi thông tin vụ việc bị rò rỉ, cả hai đã chủ động “hạ nhiệt” trên mạng xã hội. Mane đăng ảnh chụp chung với Arokodare trên Instagram kèm dòng chú thích “người anh em”, trong khi Arokodare cũng chia sẻ lại với các biểu tượng tích cực, động thái cho thấy đôi bên đã làm hòa.