Nóng nhất thể thao sáng 20/4: Alcaraz bị chê sau khi rút lui khỏi Madrid Open

Alcaraz bị chê sau khi rút lui khỏi Madrid Open

Carlos Alcaraz vừa nhận phải lời chê bai từ Benoit Paire và Greg Rusedski sau khi xin rút lui khỏi Madrid Open do chấn thương. Cả hai đều đồng quan điểm khi cho rằng chấn thương này là hệ quả của việc Carlitos quá tham kiếm tiền từ những trận đấu biểu diễn. "Tôi nghĩ Alcaraz đã chơi tennis quá nhiều. Cậu ta không có nhiều thời gian nghỉ ngơi ở cuối mùa giải trước. Hãy xem lại lịch thi đấu của Alcaraz. Cậu ta nên rời sân đấu và nghỉ ngơi nhiều hơn khi có thể".

Max Verstappen gặp sự cố tại giải đua xe GT

Tại giải đua xe GT tại Nürburgring vừa qua, Max Verstappen tham dự cùng chiếc GT3 của đội đua Mercedes. Tuy nhiên, tay đua người Hà Lan không thể cạnh tranh chức vô địch do xe gặp sự cố. "Khi tôi đang đua vòng thứ hai, xe bắt đầu rung lắc. Bộ phận chắn gió phía trước bắt đầu kêu lạch cạch và tôi biết nó hỏng rồi. Tôi không va chạm với ai nên cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra". Verstappen chia sẻ.

Cựu sao quyền Anh thách đấu... Thierry Henry

Sau khi giải nghệ bóng đá, huyền thoại Thierry Henry vẫn giữ được thể trạng rất tốt và gần đây, cựu sao Arsenal và Barcelona nhận được lời mời thượng đài boxing. Người đưa ra lời thách đấu là Roy Jones Jr, cựu vô địch 4 hạng cân trung, siêu trung, bán nặng và nặng của quyền Anh. Henry sẽ có lợi thế về mặt tuổi tác khi Roy Jones đã 57 tuổi. Mặc dù vậy, cựu sao Arsenal không quá hứng thú với vấn đề này.

Swiatek hài lòng với HLV mới dù thất bại tại Stuttgart

Sau khi bị Andreeva loại khỏi Stuttgart Open, Iga Swiatek chia sẻ thêm về mối quan hệ với HLV mới, Francisco Roig. "Tôi nghĩ chúng tôi đang trong giai đoạn làm quen. Ông ấy cho tôi thời gian để hiểu bản thân cần phải làm gì. Tất nhiên, đôi lúc cũng có những khó khăn nhưng về cơ bản mọi chuyện đang có tiến triển. Tôi cảm nhận được điều đó sau khi so sánh với giải trước".