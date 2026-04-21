"Võ sĩ giác đấu" tennis mất cúp vào tay đối thủ, "đổ tội" cho bạn gái xinh đẹp

Trên mặt sân đất nện ở Munich cuối tuần qua, Flavio Cobolli bước vào trận chung kết Munich Open với khí chất của một “võ sĩ giác đấu” đúng nghĩa, lì lợm, bền bỉ và không ngại va chạm. Nhưng khi khép lại trận đấu, người rời sân với chiếc cúp lại là Ben Shelton, còn Cobolli… chọn cách khiến cả khán đài bật cười.

Cobolli được mệnh là "võ sĩ giác đấu" tennis, anh khiến Zverev trở thành cựu vương Munich Open

Thất bại của “chiến binh La Mã”

Cobolli đã có một tuần thi đấu gần như hoàn hảo. Ở bán kết, tay vợt người Ý quật ngã Alexander Zverev, hạt giống số 1 và là nhà đương kim vô địch với tỷ số thuyết phục 6-3, 6-3, ngay giữa bầu không khí thiên về đối thủ.

Đó là trận đấu điển hình cho biệt danh “võ sĩ giác đấu” của anh, di chuyển không biết mệt, những pha bóng bền kéo dài và khả năng bào mòn thể lực đối thủ. Zverev thậm chí phải thừa nhận sau trận rằng anh “không còn đôi chân nào nữa”.

Nhưng vào chung kết, mọi thứ đảo chiều. Shelton, với lối đánh giàu sức mạnh và những cú giao bóng như búa bổ áp đảo hoàn toàn, thắng 6-2, 7-5. Đây là danh hiệu ATP 500 thứ hai của tay vợt Mỹ trong năm 2026, và tay vợt này dần khẳng định vị thế ở mặt sân đất nện.

Khi thất bại biến thành… trò đùa

Nếu chỉ dừng ở chuyên môn, đây là một trận thua đáng tiếc. Nhưng Cobolli lại khiến câu chuyện rẽ sang hướng hoàn toàn khác trong lễ trao giải.

Hướng ánh nhìn lên khán đài, nơi bạn gái lâu năm Matilde Galli đang theo dõi anh nói nửa đùa nửa thật: “Hôm qua tôi gọi cho bạn gái và nói: "Làm ơn đừng để anh thua". Nhưng cô ấy vẫn làm thế… Có lẽ lần sau em nên ở nhà!”.

Câu nói lập tức khiến đám đông bật cười, còn Galli cũng không giấu nổi sự thích thú. Một khoảnh khắc nhẹ nhàng, giúp xua tan phần nào nỗi thất vọng của tay vợt 23 tuổi.

Cặp đôi rất kín tiếng trước truyền thông

Hậu trường của một mối quan hệ kín tiếng

Dù bất ngờ trở thành “nhân vật chính” trong màn phát biểu, Matilde Galli thực tế là người khá kín tiếng. Cô và Cobolli công khai mối quan hệ từ khoảng năm 2021, nhưng hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, ngoại trừ vài bức ảnh du lịch hay những lần ngồi trong player box cổ vũ.

Trong hành trình tại Munich, Galli vẫn là “lá bùa may mắn” quen thuộc cho đến khi Cobolli… đùa rằng chính cô đã “phá vận may”.

Chiến thắng tại Munich mang về cho Shelton 500 điểm ATP và khoản tiền thưởng lớn, chấm dứt cơn khát danh hiệu sân đất nện cấp độ cao của quần vợt nam Mỹ kéo dài suốt 24 năm.

Quan trọng hơn, nó đến đúng thời điểm trước thềm Madrid Open, giải đấu đang trở nên khó lường khi hàng loạt tên tuổi như Carlos Alcaraz hay Novak Djokovic rút lui vì chấn thương.

Trong bối cảnh đó, những cái tên như Jannik Sinner, Zverev hay Casper Ruud sẽ là ứng viên hàng đầu nhưng Shelton rõ ràng đang nổi lên như một “kẻ phá bĩnh” đáng gờm.

Thua trận chung kết, lỡ hẹn danh hiệu thứ tư trong sự nghiệp nhưng Cobolli rời Munich không phải với hình ảnh thất bại, anh vui vẻ pha trò và mở ra cơ hội tạo nên bất ngờ ở Madrid Open, giải đấu chính thức diễn ra từ 22/4-3/5.