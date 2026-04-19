Nóng nhất thể thao sáng 19/4: Hé lộ cơ hội để Nadal trở thành HLV "toàn thời gian"

Hé lộ cơ hội để Nadal trở thành HLV "toàn thời gian"

Rafael Nadal đã trực tiếp hỗ trợ tận tình Iga Swiatek ở học viện quần vợt của mình. Người hâm mộ hy vọng Nadal trở thành HLV toàn thời gian trong tương lai không xa. Nhưng chú của anh là Toni Nadal không nghĩ như vậy:

"Rafael Nadal sẽ không làm huấn luyện viên đâu. Cuộc sống của cháu tôi được sắp xếp cho những việc khác. Việc này rất khó khăn. Một huấn luyện viên phải dành 100% thời gian cho công việc đó.

Cháu tôi đã dành hơn 20 năm trên sân đấu. Giờ đây có rất nhiều việc khác đòi hỏi nhiều thời gian, chưa kể cháu tôi đang rất hạnh phúc bên gia đình".

Nadal không tham gia công tác huấn luyện

Alex Eala tham gia giải WTA 125

Eala đã có tên trong danh sách tham dự giải Emilia-Romagna Open tại Italia. Eala sẽ cùng thi đấu với các tay vợt hàng đầu như Wang Xinyu (hạng 32), Ann Li (hạng 36), Camila Osorio (hạng 83), Sofia Kenin (hạng 68) và nhà đương kim vô địch Mayar Sherif (hạng 105), người đã đánh bại Victoria Mboko ở chung kết năm 2025.

Cộng sự cũ của Federer chỉ trích lịch thi đấu ATP

Madrid Open đang rơi vào tình trạng hỗn loạn khi nhiều tay vợt tên tuổi đã tuyên bố rút lui khỏi giải Masters này. Paul Annacone, cựu huấn luyện viên của Roger Federer, cho rằng ông biết lý do vì sao có quá nhiều tay vợt rút lui:

"Thật không may, với các giải Masters 1000, việc thi đấu trong nhiều ngày như vậy có lẽ không tốt. Đó là sự kiện kéo dài 12 ngày, gần như hai tuần. Mọi người thường lập luận rằng điều này tốt hơn vì có ngày nghỉ, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý. Nếu họ có mặt tại giải, họ vẫn phải ở đó. Việc này làm tiêu hao nhiều năng lượng và cả cảm xúc".

Anthony Joshua không chọn Tyson Fury là đối thủ tiếp theo

Hearn, người đại diện lâu năm của Joshua, đã xác nhận rằng Fury không phải là đối thủ tiếp theo mà Joshua nhắm đến, vì trước tiên võ sĩ người Anh muốn đối đầu với đối thủ cũ Deontay Wilder. Trả lời phỏng vấn TalkSport , Hearn tiết lộ rằng trận đấu với Fury nằm trong kế hoạch, nhưng chỉ sau khi Joshua có một trận đấu khởi động trước đó.