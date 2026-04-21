Lecce vs Fiorentina
Crystal Palace vs West Ham United
Athletic Club vs Osasuna
Brighton & Hove Albion vs Chelsea
Real Madrid vs Alavés
Girona vs Real Betis
Elche vs Atlético de Madrid
AFC Bournemouth vs Leeds United
Burnley vs Manchester City
Barcelona vs Celta de Vigo
Real Oviedo vs Villarreal
Sunderland vs Nottingham Forest
Fulham vs Aston Villa
Liverpool vs Crystal Palace
West Ham United vs Everton
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Arsenal vs Newcastle United
Manchester United vs Brentford
Mourinho dễ "bén duyên" với Real lần 2: Cùng nhau tìm lại ánh hào quang xưa cũ

Cả Mourinho và Real Madrid đều đang đi tìm lại "ánh hào quang" và đó có thể là sự kết hợp tuyệt vời.

  

Mourinho đứng đầu danh sách thay thế Arbeloa

Mùa giải này gần như đã kết thúc với Real Madrid dù tháng 4 vẫn còn chưa qua. Họ đã bị loại khỏi tất cả các đấu trường cúp. Tại La Liga, khoảng cách 9 điểm ở thời điểm giải đấu chỉ còn 7 vòng nữa kết thúc là quá khó để san lấp. "Trắng tay" trong mùa giải này là đòn đau cho chủ tịch Florentino Pérez bởi "Kền kền trắng" đã bỏ ra 167 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng.

"Lính cứu hỏa" Alvaro Arbeloa rõ ràng là không đạt yêu cầu. Nhiều nguồn tin tại Tây Ban Nha đều tiết lộ rằng Real Madrid sẽ chia tay ông thầy người Tây Ban Nha sau khi mùa giải này kết thúc. Đội chủ sân Bernabeu có rất nhiều sự lựa chọn trong tay như Zinedine Zidane, Didier Deschamps hay Mauricio Pochettino. Jurgen Klopp cũng nhận được nhiều lời đồn đoán.

Tuy nhiên theo tờ Marca, Jose Mourinho mới là cái tên đứng đầu danh sách vào lúc này. Nguyên nhân rất đơn giản là chủ tịch Pérez tin tưởng vào khả năng kiểm soát phòng thay đồ của ông thầy người Bồ Đào Nha. Real Madrid đang có rất nhiều ngôi sao và cần một người có kinh nghiệm làm việc với những ngôi sao. Đó là thế mạnh và sở trường của "Người đặc biệt".

Thực ra, chủ tịch Pérez thích Zidane và Jurgen Klopp hơn nhưng cả hai đều có những dự án riêng của mình nên đã từ chối lời mời của Real Madrid. Trong khi đó, Mourinho đang dẫn dắt Benfica nhưng có điều khoản danh dự là có thể rời đi bất kỳ lúc nào nếu như nhận được lời mời hấp dẫn hơn.

Phản ứng của Mourinho

Vậy phản ứng của Mourinho trước tin đồn này như thế nào? Ông thầy người Bồ Đào Nha tỏ ra bình thản nhưng bỏ ngỏ câu chuyện về tương lai. "Người đặc biệt" khiến phòng họp báo trở nên vui vẻ hơn rất nhiều khi hỏi ngược lại phóng viên rằng "Anh có chắc là một năm sau anh vẫn làm ở đó hay không". Anh chàng phóng viên cũng rất hóm hỉnh đáp lại rằng "Tôi chắc chắn vì tôi không nhận được lời mời nào giống như ông cả".

Để kết thúc vấn đề này, Mourinho trả lời theo cách chung chung nhất có thể. "Tôi không thể đảm bảo rằng tôi sẽ tiếp tục gắn bó với Benfica mùa giải sau. Đó là điều tôi luôn nói trong thời gian qua. Bạn không thể biết trước tương lai. Điều tôi có thể khẳng định là tôi sẽ cố gắng hết sức có thể khi còn ở đây".

Jose Mourinho từng dẫn dắt Real Madrid trong khoảng từ năm 2010 tới năm 2013. "Người đặc biệt" giúp đội bóng này giành chức vô địch La Liga với số điểm kỷ lục cùng danh hiệu Copa del Rey, đồng thời đặt nền móng cho giai đoạn thành công sau này. Tuy nhiên, lần chia tay trước lại hơi dang dở với đôi chút căng thẳng.

Nếu thực sự "bén duyên" lần 2, liệu Mourinho có thể giúp Real đứng trên đỉnh châu Âu một lần nữa? Trong trường hợp ấy, đó sẽ là lời đáp trả cho mọi dị nghị về việc "hết thời" của ông thầy người Bồ Đào Nha. 

Theo Nhật Anh

