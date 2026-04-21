Dự đoán tỷ số trận HOT: Chelsea, Real Madrid coi chừng cú sốc thứ 5

Brighton - Chelsea (2h, 22/4, vòng 34 Ngoại hạng Anh): Coi chừng cú sốc thứ 5

Sau giai đoạn khởi sắc ban đầu dưới thời HLV Liam Rosenior, Chelsea hiện đã sa sút nghiêm trọng. Đội bóng thành London trở thành CLB duy nhất thua cả 4 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, trong đó thất bại mới nhất trước MU với tỷ số 0-1.

Tính trên mọi đấu trường, Chelsea thua 5/6 trận gần nhất và “tịt ngòi” trong cả 5 thất bại. Trận thắng duy nhất của họ là chiến thắng 7-0 trước Port Vale tại FA Cup.

Chelsea sẽ nối dài chuỗi ngày khủng hoảng?

Dù kết quả trận đấu tới có ra sao, Chelsea cũng không thể vươn cao hơn vị trí thứ 6. Phong độ kém cỏi khiến họ gặp bất lợi lớn trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Thậm chí, nhóm bám đuổi như Brentford, Bournemouth, Fulham, Everton và Brighton - đối thủ của Chelsea vào đêm nay - đang "phả hơi nóng" vào gáy họ.

Ở vòng trước, Brighton từng gặp đại diện thành London là Tottenham và giành trận hòa nghẹt thở 2-2, trong đó bàn ấn định tỷ số đến vào phút 90+5. Nhờ vậy, "Chim mòng biển" chỉ kém Chelsea, Brentford và Bournemouth 1 điểm trong cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu.

Tuy nhiên, trận hòa vừa qua cũng chấm dứt chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp của thầy trò HLV Fabian Hurzeler. Trên sân nhà, Brighton cũng không duy trì được sự ổn định khi chỉ thắng 3/10 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, sau khi từng thắng 4/6 trận đầu mùa. Dẫu vậy, chiến thắng 2-1 trước đương kim vô địch Liverpool hồi tháng 3 là minh chứng cho thấy "Chim mòng biển" luôn tiềm ẩn khả năng tạo bất ngờ vào thời điểm ít ai ngờ nhất.

Ở lượt đi diễn ra vào tháng 9 năm ngoái, Brighton từng đánh bại Chelsea 3-1 ngay tại Stamford Bridge. Kết quả này giúp họ nối dài chuỗi thắng trước Chelsea lên 3 trận trên mọi đấu trường, bao gồm 2 chiến thắng liên tiếp tại FA Cup và Ngoại hạng Anh vào tháng 2/2025. Rõ ràng, chẳng còn gì đau đớn hơn nếu người hâm mộ Chelsea chứng kiến đội bóng con cưng hứng chịu thất bại thứ 5 liên tiếp tại Ngoại hạng Anh cũng như trận thua thứ 4 liên tiếp trước cùng một đối thủ.

Dự đoán tỷ số: Brighton 2-1 Chelsea Đội hình dự kiến: Brighton: Verbruggen; Wieffer, Dunk, Van Hecke, Kadioglu; Gross, Ayari; Minteh, Rutter, De Cuyper; Welbeck Chelsea: Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Palmer, Pedro, Neto; Delap Thông tin lực lượng: Brighton: Vắng Gomez, Milner, Webster, Tzimas (chấn thương). Chelsea: Vắng Pedro, Estevao, Badiashile, Jorgensen, Jamesm Colwill, Gittens (chấn thương), Mudryk (treo giò).

Real Madrid - Alaves (2h30, 22/4, vòng 32 La Liga): Thầy trò Arbeloa trút giận

Real Madrid bước vào trận đấu với tinh thần "chạm đáy" vì trải qua 1 tuần thảm họa. Không lâu sau khi thua sốc và để Barelona nới rộng cách biệt lên 9 điểm, họ tiếp tục bị loại khỏi tứ kết Champions League bởi Bayern Munich với tổng tỷ số 6-4.

Phong độ của “Đội bóng Hoàng gia” đang gây thất vọng khi họ không thắng trong 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường, khiến nguy cơ trắng tay mùa này ngày càng rõ rệt. Chuỗi trận đáng quên đó bao gồm thất bại 1-2 trước Mallorca và trận hòa 1-1 với Girona tại La Liga.

Real Madrid có cơ hội "xả giận" trước đội đua trụ hạng Alaves

Khi mùa giải chỉ còn 7 vòng, trong đó có trận Siêu kinh điển vào ngày 10/5, khoảng cách với Barcelona là rất khó san lấp.

Thậm chí giờ đây, thay vì chuyên môn, sự chú ý đang dần chuyển sang tương lai của HLV Alvaro Arbeloa và kế hoạch xây dựng đội hình cho mùa giải 2026/27.

Dù vậy, Real Madrid vẫn cần giữ sự tập trung cho trận đấu sắp tới, nơi họ hướng đến chiến thắng thứ 9 liên tiếp trước Alaves. Ở lượt đi hồi tháng 12, họ giành chiến thắng 2-1 trên sân Mendizorroza của đối thủ.

Bên kia chiến tuyến, Alaves đang cho thấy bộ mặt tích cực hơn kể từ khi HLV Quique Sanchez Flores tiếp quản đội bóng hồi tháng 3. Mới nhất, đại diện xứ Basque tạo nên màn ngược dòng không tưởng khi thắng Celta Vigo 4-3 dù bị dẫn 0-3.

Hiện tại, Alaves có 33 điểm/31 trận, chỉ hơn đội xếp thứ 18 Elche đúng 1 điểm, trong bối cảnh mùa giải còn 7 vòng đấu khó khăn, chưa kể còn các cuộc đối đầu Real Madrid và Barcelona.

Việc Real Madrid vừa trải qua cú sốc tại Champions League có thể mang đến cơ hội cho Alaves. Tất nhiên, để tạo nên bất ngờ, Alaves cần cải thiện đáng kể hàng phòng ngự, khi họ đã để thủng lưới tới 3 bàn trong 3 trận sân khách gần nhất.