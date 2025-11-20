Nóng nhất thể thao sáng 20/11: Federer bỏ ngỏ khả năng làm HLV

Federer bỏ ngỏ khả năng làm HLV

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, "Tàu tốc hành" Roger Federer xác nhận bản thân chưa có ý định làm HLV cho bất kỳ tay vợt nào vì bận...trông con. "Không phải lúc này. Tôi đang tập trung vào việc nuôi dạy các con. Đó là công việc rất thú vị. Chúng tôi thực sự giống một gia đình và có rất nhiều điều cần phải làm. Làm bố của 4 đứa con thực sự rất vất vả.

Roger Federer

Bởi vậy, tôi sẽ từ chối mọi lời mời làm huấn luyện viên dù đó là ai đi chăng nữa. Tôi không có thời gian. Có lẽ mọi người biết điều đó nên chưa ai đặt lời mời cả. Nhưng mọi chuyện đều có thể xảy ra. Stefan Edberg chưa bao giờ nghĩ ông ấy sẽ dành 2 năm để chinh chiến cùng tôi. Tất nhiên, tôi sẽ chia sẻ thoải mái nếu được xin lời khuyên nhưng hiện tại tôi không thể di chuyển nhiều như trước. Bởi vậy, tôi chưa muốn làm HLV".

David Couthard chỉ ra vấn đề của Hamilton

Lewis Hamilton thi đấu không tốt trong mùa giải đầu tiên khoác áo đội đua Ferrari. Theo chuyên gia David Coulthard, tay đua người Anh đang gặp phải vấn đề giống như Michael Schumacher ở giai đoạn cuối của sự nghiệp. "Khi bạn bắt đầu ở vị trí sau đồng đội của mình, bạn sẽ phải vào pit sau. Điều đó ảnh hưởng rất nhiều tới kết quả chung cuộc.

Chỉ có những tay lái đẳng cấp với những kỹ năng vượt trội mới vượt qua được giới hạn ấy. Lewis Hamilton từng có điều đó nhưng cũng giống như Michael Schumacher giai đoạn cuối sự nghiệp, cậu ấy đã đánh mất đẳng cấp của mình. Nhiều người cho rằng tôi ghen tị nên mới nói vậy nhưng hãy nhìn vào thành tích. Đó là điều thú vị của bộ môn này".

Cựu vô địch Grand Slam lần đầu tiên thắng sau 5 năm

Tay vợt từng 2 lần vô địch Grand Slam, Lleyton Hewitt vừa có chiến thắng đầu tiên sau 5 năm. Tay vợt người Australia nghỉ thi đấu đơn từ năm 2016 nhưng vẫn tham gia đánh đôi chuyên nghiệp tới năm 2020. Mới đây, Lleyton Hewitt quyết định tái xuất cùng con trai Hewitt (16 tuổi). Cặp đôi cha con này chỉ mất 48 phút để hạ cặp Hayden Jones và Pavle Marinkov tại giải NSW Open, giải đấu hạng Challenger được tổ chức tại Sydney.

Cựu vô địch thế giới lo cho Jake Paul

Sau khi biết tin Youtuber Jake Paul sẽ thượng đài cùng cựu vô địch hạng nặng, Anthony Joshua vào tháng tới, cựu võ sĩ từng vô địch thế giới hạng bán trung lẫn hạng nặng, David Haye bày tỏ sự lo lắng cho tay đấm người Mỹ.

"Anthony Joshua là một võ sĩ chuyên nghiệp và có thể tạo nên những chấn thương rất nặng cho Jake Paul. Tôi hy vọng các trọng tài trong trận đấu ấy sẽ làm việc chuẩn xác bởi nếu Jake Paul bị dồn vào dây, đó có thể là ngày cuối cùng cậu ấy đứng trên sàn đấu".

Sao trẻ NBA bay cao cùng Detroit Pistons

Sau nhiều năm ngụp lặn ở đáy bảng xếp hạng NBA, Detroit Pistons đang khởi đầu mùa giải 2025/26 cực kỳ tuyệt vời với thành tích 10 thắng, 2 thua, đứng đầu trên bảng xếp hạng miền Đông. Phong độ của Detroit Pistons gắn liền với ngôi sao trẻ Cade Cunningham. Hậu vệ dẫn bóng người Mỹ vừa trở thành cầu thủ NBA thứ 5 trong thế kỷ này có 5 trận liên tiếp ghi ít nhất 25 điểm và có ít nhất 10 kiến tạo/trận.