Nóng nhất thể thao sáng 19/11: Kỷ lục tiền thưởng của Djokovic chưa bị Alcaraz và Sinner phá

Kỷ lục tiền thưởng của Djokovic chưa bị Alcaraz và Sinner phá

Mùa giải 2015 được coi là vĩ đại nhất sự nghiệp Djokovic khi tay vợt Serbia bỏ túi tới 21,1 triệu USD tiền thưởng, con số vẫn chưa bị phá vỡ sau tròn 10 năm. Năm nay, Sinner về nhất bảng xếp hạng tiền thưởng với 19,1 triệu USD kiếm được.

Kỷ lục của Djokovic chưa thể bị phá vỡ

Con số này chỉ sau chính Djokovic trong năm 2015 và mùa 2024 của Sinner (19,73 triệu USD). Trong khi đó, Alcaraz xếp thứ 2 trong năm 2025 khi kiếm về 18,8 triệu USD.

Rune lo lắng cho các VĐV

Holger Rune vừa có những chia sẻ đầy ám ảnh sau chấn thương đứt hoàn toàn gân gót Achilles: "Tôi trước đây chưa từng gặp vấn đề gì ở mắt cá chân, sức khỏe luôn ở mức hoàn hảo. Vậy mà ở tuổi 22, khi đang rất khỏe mạnh, tôi lại đứt gân. Tôi không tin vào hai từ xui xẻo trong thể thao. Mọi thứ đều có nguyên nhân và nguyên nhân lớn nhất chính là sự mệt mỏi tích tụ.

Chúng tôi thi đấu để phục vụ khán giả, nhưng cũng cần lắng nghe cơ thể mình. Khi bạn quá yêu quần vợt như tôi, việc nói không với các giải đấu là cực kỳ khó khăn".

Joshua tuyên bố không nương tay với Jake Paul

Anthony Joshua tuyên bố sẽ tung tối đa sức mạnh khi đối đầu Jake Paul vào ngày 19/12: "Jake Paul hay bất kỳ ai cũng sẽ ăn đủ. Không khoan nhượng. Tôi đã nghỉ một thời gian, giờ quay lại với trận đấu lớn. Đây là cơ hội béo bở cho tôi. Tôi ở đây để tạo ra những con số khổng lồ, đánh những trận lớn và phá mọi kỷ lục".

Conor McGregor sắp cưới vị hôn thê Dee Devlin

Theo các nguồn tin độc quyền, võ sĩ Conor McGregor và Dee Devlin sẽ chính thức về chung một nhà trong một đám cưới bí mật tại Rome (Italia) trước khi năm 2025 khép lại. Cặp đôi đã bên nhau 16 năm và đính hôn được hơn 5 năm. Lễ cưới dự kiến diễn ra vào khoảng ngày 12/12.