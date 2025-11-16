Nóng nhất thể thao sáng 16/11: Alcaraz sáng cửa vô địch ATP Finals hơn Sinner

Alcaraz sáng cửa vô địch ATP Finals hơn Sinner

Alcaraz vẫn đang cố gắng săn danh hiệu ATP Finals đầu tiên trong sự nghiệp. Theo đánh giá của huyền thoại Alex Corretja, "tiểu Nadal" có nhiều cơ hội hơn so với Sinner:

"Thể chất của Alcaraz tốt hơn so với năm 2024. Cậu ấy thi đấu 16 giải trong năm nay, trong khi Sinner chỉ tham gia 11 giải vì từng bị cấm thi đấu. Alcaraz tận dụng để thể hiện màn trình diễn tốt nhất.

Alcaraz được đánh giá cao hơn Sinner ở ATP Finals 2025

Alcaraz tươi tắn hơn, thể trạng tốt hơn, và do đó có cơ hội vô địch ATP Finals 2025 lớn hơn. Trong khi năm ngoái cậu ấy đến giải với trạng thái cạn kiệt năng lượng".

"Ông trùm" Dana White bất ngờ vinh danh võ sĩ chưa từng vô địch

Chủ tịch UFC Dana White đã tổ chức hơn 100 trận tranh đai, chứng kiến nhiều ứng viên hàng đầu trở thành nhà vô địch thống trị. Nhưng một số võ sĩ vẫn thất bại dù có nhiều cơ hội. Gần đây, Dana White đã chọn Donald Cerrone trở thành võ sĩ hay nhất chưa từng giành đai vô địch.

Raducanu không tổ chức sinh nhật linh đình

Emma Raducanu đã có khoảng thời gian tuyệt vời khi tổ chức sinh nhật tuổi 23 cùng bạn bè. Cô không làm tiệc quá linh đình. Trên mạng xã hội, tay vợt này đăng dòng trạng thái cảm xúc: "Biết ơn vì trải qua 23 "chuyến đi" và có những người bạn và gia đình tuyệt vời nhất. Cảm ơn mọi người vì đến chung vui với tôi".

Chris Eubank nặng hơn Conor Benn trước ngày đôi bên tái đấu

Trong buổi cân chính thức trước thềm cuộc tái đấu ở sân Tottenham Hotspur diễn ra vào ngày 14/11, Chris Eubank bất ngờ có cân nặng nhẹ hơn Conor Benn. Cụ thể, Eubank đạt 72,17kg, còn Benn ở mức 72,26kg. Đến ngày cân bổ sung ngay trước thời điểm thi đấu vào ngày 15/11, Chris Eubank đã tăng cân lên tới 77,03kg, trong khi Conor Benn đạt mức 75,86kg.