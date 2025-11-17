Nóng nhất thể thao sáng 17/11: Sabalenka bơi cùng cá mập sau khi vuột mất 4 triệu bảng

Sabalenka bơi cùng cá mập sau khi vuột mất 4 triệu bảng

Aryna Sabalenka đang tìm cách vượt qua nỗi buồn sau thất bại trước Elena Rybakina trong trận chung kết WTA Finals, kết quả khiến tay vợt người Belarus lỡ cơ hội bỏ túi khoản thưởng kỷ lục gần 4 triệu bảng. Trên trang cá nhân, Sabalenka chia sẻ những khoảnh khắc trong chuyến đi tại Maldives, bao gồm màn bơi có hướng dẫn cùng nhiều con cá mập rạn san hô. Diện bikini vàng và đeo mặt nạ ống thở, Sabalenka từ tốn di chuyển trong làn nước nông trong vắt, trong khi đàn cá mập lượn vòng rất gần.

Sabalenka đang xoa dịu nỗi thất vọng cuối mùa giải bằng cách bơi cùng đàn cá mập tại Maldives

Có lúc cô nằm nổi bất động khi hai con cá mập bơi ngay phía dưới, trước khi một con khác tiếp cận từ bên cạnh. Sabalenka vẫn giữ nguyên vị trí trong khoảnh khắc đầy căng thẳng này. Đoạn video là một phần trong loạt cập nhật kỳ nghỉ mà cô đăng khi tiếp tục chuyến đi cùng bạn trai, doanh nhân người Brazil Georgios Frangulis.

Bublik “bỏ túi” 118.000 bảng chỉ để tập cùng Alcaraz

Alexander Bublik đã kiếm được số tiền khổng lồ chỉ để tập luyện cùng tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz. Ở tuổi 28, Bublik đang trải qua cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp khi lần đầu tham dự ATP Finals với vai trò dự bị đầu tiên, sẵn sàng thay thế nếu có tay vợt nào rút lui ở vòng bảng. Chỉ cần có mặt và ở lại địa điểm thi đấu trong suốt giải, các tay vợt dự bị đã nhận 118.000 bảng. Bublik nhận gần 120.000 bảng cho buổi tập hai giờ với Alcaraz hôm 15/11 vừa qua.

Makhachev thách thức mọi đối thủ sau UFC 322

Islam Makhachev đang hưng phấn tột độ sau màn trình diễn áp đảo tại UFC 322, nơi anh khiến Jack Della Maddalena thua tâm phục trên bảng điểm để giành đai vô địch hạng bán trung. Với chiến thắng này, Makhachev trở thành nhà vô địch hai hạng cân.

Phát biểu sau UFC 322, Makhachev khẳng định không có chuyện nhường bước: “Không. Tôi không cho ai cả. Tôi đã nỗ lực rất nhiều để trở thành nhà vô địch hai hạng cân, và hôm nay tôi cảm thấy tuyệt vời. Tôi không phải cắt cân nhiều và tôi sẽ bảo vệ đai của mình thêm rất, rất nhiều lần nữa. Không chấn thương. Không gì cả. Tôi không thấy đau. Tôi sẵn sàng rồi. Ai là người tiếp theo?”

Hamilton chỉ kỳ vọng một điều từ Ferrari ở mùa 2026

Lewis Hamilton cho biết anh không “kỳ vọng điều gì cụ thể” từ Ferrari ở mùa giải 2026, ngoài việc toàn đội sẽ cống hiến hết mình.

Khi được hỏi về kỳ vọng cho mùa giải tới, Hamilton trả lời: “Tôi không bao giờ kỳ vọng điều gì, ngoại trừ việc tất cả chúng tôi sẽ luôn cố gắng hết sức. Tôi biết mọi người đang làm việc cật lực phía sau để đảm bảo chúng tôi có thể khởi đầu đúng hướng trong năm sau. Chúng tôi sẽ chỉ bước vào mùa giải và dồn toàn bộ những gì mình có”.

Ngay chính Hamilton cũng thừa nhận mùa giải ra mắt của anh tại Ferrari đến giờ là “cơn ác mộng”. Dù giành pole và thắng chặng Sprint ngay trong lần xuất phát thứ hai cho đội đua Italia tại Trung Quốc, Hamilton vẫn chưa một lần bước lên bục podium mùa này.