Nóng nhất thể thao sáng 18/11: Sinner vượt Alcaraz, kiếm tiền "khủng" nhất năm 2025

Sinner vượt Alcaraz, kiếm tiền khủng nhất năm 2025

Mùa giải quần vợt 2025 đã chính thức khép lại. Chức vô địch ATP Finals vừa qua giúp Jannik Sinner thu về 5.071.000 USD. Tay vợt người Italia “bỏ túi” tổng cộng 19.120.641 USD tiền thưởng từ đầu năm, nhiều nhất ATP Tour. Tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz về đích thứ hai với tổng tiền thưởng ấn tượng 18.803.427 USD. Các vị trí tiếp theo trong top 5 lần lượt thuộc về Alexander Zverev (6.060.174 USD), Taylor Fritz (5.475.728) và Felix Auger Aliassime (5.262.350).

Sinner vượt qua Alcaraz trên bảng xếp hạng tiền thưởng ATP năm nay

Dù chỉ tham dự 13 giải đấu trong năm 2025, Novak Djokovic vẫn kết thúc mùa giải ở vị trí thứ tư trên BXH ATP và thứ 7 về tiền thưởng (5.140.175 USD). Năm 2025 của tay vợt người Serbia được đánh dấu bằng việc vào bán kết cả 4 giải Grand Slam, trong đó tiền thưởng lớn nhất là 1.260.000 USD từ US Open. Nole còn đăng quang tại Geneva Open và Hellenic Championship, đồng thời về nhì tại Miami Open.

Badosa xác nhận chia tay Tsitsipas

Paula Badosa đã xác nhận việc chia tay lâu nay đồn đoán với Stefanos Tsitsipas khi cô tổ chức sinh nhật lần thứ 28 tại Dubai. Trên trang cá nhân, tay vợt người Tây Ban Nha giơ dải băng có dòng chữ “Quyến rũ và độc thân” trong bữa tiệc sinh nhật với bạn bè.

Theo nguồn tin của tạp chí Tây Ban Nha ¡Hola!, cả hai đã trải qua cú sốc tinh thần khi chia tay hồi tháng 7 do áp lực nghề nghiệp, chấn thương và lịch thi đấu dày đặc.

Jake Paul đối đầu Joshua vào tháng tới

Jake Paul chuẩn bị bước vào thử thách khó nhằn nhất trong sự nghiệp. Anh sẽ chạm trán Anthony Joshua, nhà vô địch hạng nặng thống nhất hai lần và huy chương vàng Olympic, trong trận đấu hạng nặng chuyên nghiệp vào ngày 19/12 tại Miami (Mỹ).

“Đây không phải trò mô phỏng AI. Đây là ngày phán xét. Một trận đấu hạng nặng chuyên nghiệp với một nhà vô địch đỉnh cao đang ở độ chín sự nghiệp. Khi tôi đánh bại Joshua, mọi nghi ngờ sẽ biến mất, và không ai có thể phủ nhận cơ hội để tôi tranh đai vô địch thế giới”, Paul tuyên bố.

Norris lo lắng trước chặng Las Vegas GP

Lando Norris cho rằng điều kiện thời tiết ở Las Vegas (Mỹ) sẽ “cản trở” chiếc xe McLaren trước chặng đua quan trọng cuối tuần này. Las Vegas GP thường có điều kiện lạnh nhất trong tất cả các chặng đua, với nhiệt độ giảm xuống khoảng 12°C dưới ánh đèn. Norris từng phải bỏ cuộc sớm ở chặng ra mắt năm 2023 và chỉ về thứ sáu vào năm ngoái.

Khi được hỏi liệu Las Vegas sẽ giúp hay cản trở McLaren, Norris thẳng thắn: “Chắc chắn là cản trở. Tôi nghĩ đây là chặng tệ nhất của chúng tôi năm ngoái, nên tôi cũng không quá háo hức. Chúng tôi đã cố gắng làm việc chăm chỉ để cải thiện những điểm yếu. Chúng tôi biết Mercedes năm ngoái cực kỳ mạnh, cùng Red Bull và Ferrari. Tôi nghĩ chúng tôi đứng cuối trong bốn đội đó.

Nhưng chúng tôi đã cải thiện nhiều thứ năm nay, nên tôi sẽ không quá bi quan. Vẫn còn nhiều điều để mong chờ. Abu Dhabi và Qatar là những chặng chúng tôi háo hức. Còn Las Vegas thì ít hơn một chút, bởi đây có lẽ là một trong những chặng yếu nhất của chúng tôi trong hai năm vừa qua, nên hãy chờ xem”.