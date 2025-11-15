Nóng nhất thể thao sáng 15/11: Cháu gái Donald Trump về bét ở vòng 1 giải golf đầu tiên

Cháu gái Donald Trump về bét ở vòng 1 giải golf ra mắt

Cháu gái Kai Trump của Tổng thống Mỹ Donald Trump dù được chuẩn bị kỹ càng vẫn có giải golf ra mắt thi đấu không thành công và xếp hạng bét trong 108 tay golf tham dự sau vòng 1. Tay golf 18 tuổi trong giải LPGA đầu tiên mang tên “The Annika” đã đạt 83 gậy (+13 gậy), trong đó có tới 2 lần double bogey và 9 lần bogey. Được biết Kai Trump dự giải là nhờ được cho ngoại lệ bởi nhà tài trợ giải chứ không phải vì đạt đủ điều kiện, ngoài ra mẹ của cô này, Vanessa Trump, đang hẹn hò với Tiger Woods.

Ông bầu “hứa” trận Joshua – Jake Paul sẽ không phải là biểu diễn

Ông bầu Eddie Hearn đã khẳng định rằng trận boxing Anthony Joshua – Jake Paul sau khi được xác nhận diễn ra sẽ không phải một trận biểu diễn mà là thi đấu chính thức. Joshua đã 14 tháng vắng bóng trên sàn boxing và sẽ trở lại bằng trận gặp Jake Paul vào tháng 12 này ở Miami bang Florida (Mỹ). Tin này đã bị dư luận chỉ trích do Jake Paul vẫn không được coi là võ sỹ thực thụ, nhưng Hearn nói trận này sẽ chơi theo luật chính thức và sẽ có hạng cân cụ thể.

Coco Gauff và Naomi Osaka cùng dự United Cup

Nhà đương kim vô địch đơn nữ Roland Garros Coco Gauff đã xác nhận cô sẽ dự United Cup trong tháng 1/2026 để đánh dấu sự mở màn của cô trong mùa giải mới. Naomi Osaka cũng xác nhận thi đấu giải trong cùng ngày, trong khi trước đó Iga Swiatek đã ghi danh. Giải đấu sân cứng tổ chức ở Australia này là giải đấu đội hỗn hợp nam nữ và có 18 đội tuyển góp mặt. ĐT Mỹ đang là nhà đương kim vô địch.

Cựu võ sỹ UFC lên tiếng về vụ dàn xếp kết quả

Cựu võ sỹ UFC Chael Sonnen mới đây đã lên tiếng cho rằng dù các cuộc điều tra về scandal bán độ ở UFC có kết quả ra sao, các nhà chức trách cần phải nhìn vào thực tế rằng các võ sỹ là bên luôn bị thiệt. “Thế bây giờ FBI điều tra xong và các võ sỹ bị phạt thì thế nào? Họ mất phòng gym, mất cả bạn bè và mất luôn nhà cửa? Những võ sỹ này liều mình trong một môn thể thao mà thù lao của họ không đủ sinh sống hàng năm, họ bị dồn vào chân tường bởi chính môn mình đã chọn”, Sonnen nói.