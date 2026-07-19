Nóng nhất thể thao sáng 19/7: Huyền thoại tin Sinner sở hữu lợi thế mà Djokovic không có

Huyền thoại tin Sinner sở hữu lợi thế mà Djokovic không có

Cựu tay vợt Renzo Furlan cho rằng Jannik Sinner là phiên bản "Novak Djokovic 2.0" khi sở hữu lối chơi tương đồng với huyền thoại Serbia. Tuy nhiên, tay vợt số một thế giới hiện nay được đánh giá nhỉnh hơn ở sức mạnh từ cả hai cú đánh thuận tay và trái tay, tạo ra tốc độ bóng lớn hơn nhưng vẫn duy trì khả năng kiểm soát xuất sắc. Đây được xem là lợi thế giúp Sinner thống trị ATP Tour trong hai mùa giải gần đây.

Djokovic (bên trái) và Sinner

Chiêm Hồng Thái dừng chân bán kết, giành hạng 3 bi-a World Cup

Ở lượt trận bán kết giải Billiards carom 3 băng Porto World Cup 2026 kết thúc khuya ngày 18/7 tại Bồ Đào Nha, Chiêm Hồng Thái (hạng 15 thế giới) đã để thua Heo Jung Han (hạng 13 thế giới). Phần lớn thời gian hiệp 1, trận đấu diễn ra cân bằng. Với đường cơ 6 điểm, Heo Jung Han tạo lợi thế 30-19.

Cơ thủ Hàn Quốc từng 2 lần vô địch World Cup tiếp tục thể hiện phong độ ấn tưởng ở giải đấu năm nay khi nâng cách biệt lên thành 41-23. Lúc này, Chiêm Hồng Thái tung một series 11 điểm và 3 điểm, rút ngắn đáng kể cách biệt còn 37-41.

Chiêm Hồng Thái

Dù vậy, Heo Jung Han vẫn cho thấy bản lĩnh để duy trì lợi thế, thắng chung cuộc 50-41 sau 26 lượt cơ. Với kết quả này, Chiêm Hồng Thái chính thức dừng bước và giành hạng 3 tại giải. Đây là thành tích đáng khen với cơ thủ sinh năm 1999 sau ngôi á quân TP.HCM World Cup 2026 hồi cuối tháng 5 năm nay.

Lando Norris chịu án phạt nặng tại GP Bỉ vì thay linh kiện động cơ

McLaren xác nhận Lando Norris sẽ phải nhận án phạt lùi 10 bậc xuất phát ở chặng đua Belgian Grand Prix diễn ra cuối tuần này sau khi đội đua thay mới một số bộ phận trên hệ thống động cơ. Đáng chú ý, chiếc xe của tay đua người Anh được lắp bộ điều khiển điện tử thứ tư trong mùa giải, vượt quá giới hạn cho phép theo quy định của FIA. Điều đó khiến Norris gần như không thể xuất phát cao hơn vị trí thứ 11 trên đường đua Spa-Francorchamps.

Theo McLaren, việc phải sử dụng thêm linh kiện xuất phát từ những vấn đề về độ tin cậy mà chiếc xe gặp phải trong giai đoạn đầu mùa giải. Dù án phạt sẽ ảnh hưởng lớn đến cơ hội cạnh tranh của Norris, đội đua Anh chấp nhận quyết định nhằm đảm bảo hiệu suất và sự ổn định của xe ở phần còn lại của mùa giải. Đây được xem là thử thách không nhỏ với Norris trong cuộc đua tranh điểm số tại Spa.

McGregor muốn tái đấu Holloway, Dana White lập tức dội gáo nước lạnh

Sau thất bại chóng vánh tại UFC 329 vì chấn thương đầu gối, Conor McGregor khẳng định Max Holloway là đối thủ duy nhất anh muốn chạm trán khi trở lại lồng bát giác. Trên mạng xã hội, cựu vô địch hai hạng cân cho rằng trận đấu đầu tiên chỉ kéo dài 66 giây nên chưa phản ánh đúng thực lực, đồng thời mong muốn kết quả được xem xét lại. Tuy nhiên, mong muốn này chưa nhận được sự đồng tình từ Chủ tịch UFC Dana White.

Dana White nhấn mạnh McGregor vẫn phải trải qua ca phẫu thuật đầu gối và quá trình hồi phục kéo dài trước khi nghĩ đến việc thi đấu trở lại. Ông cho rằng tuổi tác, quãng nghỉ gần 5 năm cùng mức độ nghiêm trọng của chấn thương khiến tương lai của võ sĩ người Ireland rất khó dự đoán.