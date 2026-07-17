Nóng nhất thể thao sáng 17/7: Các đối thủ từ bỏ cạnh tranh với Sinner - Alcaraz?

Bublik thừa nhận các đối thủ hết cửa bắt kịp Sinner - Alcaraz

Trả lời phỏng vấn Tennis Magazin, tay vợt hạng 11 thế giới Alexander Bublik đã thẳng thừng tuyên bố các tay vợt đã "đầu hàng" trước sự thống trị của Carlos Alcaraz và Jannik Sinner. Thậm chí, bản thân Bublik chỉ đặt mục tiêu lọt vào tứ kết hoặc bán kết Grand Slam:

Alcaraz - Sinner đang thống trị làng tennis

“Với rất nhiều may mắn, và tôi hoàn toàn nghiêm túc khi nói điều đó. Ở các giải Grand Slam, nơi Sinner và Alcaraz đạt phong độ cao nhất và được chuẩn bị hoàn hảo, bạn gần như không có cơ hội. Tôi có cảm giác rằng tất cả những người còn lại đã từ bỏ rồi — bản thân tôi cũng vậy. Điều đó làm thay đổi mục tiêu của bạn.

Gần đây tôi đã nói chuyện với huấn luyện viên, và chúng tôi đồng ý rằng việc vô địch một giải Grand Slam gần như là điều không thể đạt được khi 2 tay vợt đó đang chơi ở phong độ tốt nhất. Mục tiêu của tôi là lọt vào tứ kết, có thể là bán kết. Nếu làm được điều đó, tôi sẽ trở về nhà với sự hài lòng".

Sao tennis dính doping kháng cáo thất bại, nhận án phạt nặng hơn

Theo Tennis Up To Date, tay vợt người Pháp Samuel Bensoussan đã bị kéo dài thời hạn cấm thi đấu lên 3 năm sau khi Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) xem xét lại vụ việc liên quan đến hành vi dàn xếp tỷ số của anh.

Tay vợt 34 tuổi ban đầu bị cấm thi đấu 1 năm 11 tháng sau khi bị xác định có liên quan đến việc dàn xếp kết quả các trận đấu đơn và đôi tại những giải đấu cấp độ thấp. Bensoussan, từng đạt thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp ở nội dung đơn ATP là 405 thế kháng cáo mức phạt ban đầu và yêu cầu hủy bỏ hoàn toàn án cấm thi đấu.

Trong khi đó, ITIA cho rằng hình phạt ban đầu là chưa đủ nghiêm khắc và đề nghị tăng án lên 6 năm rưỡi. Sau khi xem xét hồ sơ vụ việc, CAS quyết định tăng thời hạn cấm thi đấu đối với Bensoussan.

McGregor yêu cầu hủy kết quả trận thua ở UFC 329

Trên Instagram cá nhân, Conor McGregor tuyên bố trận đấu giữa anh và Max Holloway ở sự kiến UFC 329 nên bị hủy bỏ kết quả, sau khi "Gã điên UFC" bỏ cuộc vì chấn thương đầu gối. Đây là lần trở lại UFC đầu tiên của McGregor sau 5 năm, khi anh hy vọng khôi phục sự nghiệp sau chấn thương gãy chân trước đó. McGregor cho biết, anh sẽ chụp chiếu để đánh giá tình trạng chấn thương.