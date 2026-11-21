Mục tiêu thắng 1 trận

U17 Việt Nam đã không thể giành điểm trước U17 Bỉ bất chấp nỗ lực kiên cường của các cầu thủ, nhưng trận thua 2-3 tạo ra sự lạc quan lớn vào khả năng đi tiếp của thầy trò HLV Cristiano Roland.

U17 Việt Nam đã thể hiện ấn tượng dù thua U17 Bỉ

Tại U17 World Cup 2026, bên cạnh 24 đội đứng nhất & nhì các bảng đấu thì những đội xếp thứ 3 cũng có thể vào vòng knock-out nếu có kết quả tốt. Có 12 bảng đấu thì sẽ chỉ có 4 đội xếp thứ 3 phải rời giải sớm, do vậy chỉ 1 chiến thắng cũng sẽ tạo ra cơ hội đi tiếp rất lớn cho U17 Việt Nam.

Nhìn vào các bảng đấu, có một số bảng mà trình độ của 2 đội mạnh hơn vượt khá xa so với 2 đội còn lại. Tiêu biểu như bảng B (Hàn Quốc – Ecuador và New Caledonia – Uganda), bảng H (Tây Ban Nha – Morocco và Trung Quốc – Fiji) và bảng I (Brazil – Ireland và Tanzania – Costa Rica). Nếu các cặp đội mạnh ở những bảng đó toàn thắng trước 2 đối thủ yếu còn lại, cơ hội đi tiếp của U17 Việt Nam sẽ tăng đáng kể.

Dù vậy U17 Việt Nam vẫn phải lo phần của mình trước. Sau khi suýt giành điểm trước đương kim Á quân châu Âu Bỉ, U17 Việt Nam sẽ có 2 trận tiếp theo gặp đương kim Á quân châu Phi U17 Mali và U17 New Zealand. Giữa 2 đối thủ này, U17 New Zealand sẽ là đội “dễ” đá hơn về mặt lý thuyết.

Thách thức khổng lồ

U17 Mali đã thắng đậm 3-0 trước U17 New Zealand ở trận ra quân và cho thấy đẳng cấp vượt trội. Nhanh, mạnh, bền sức, U17 Mali là kiểu đội bóng có thể bắt nạt gần như bất cứ ai ở cấp độ cao nhất của lứa tuổi này, nhưng điều đáng sợ hơn cả là việc họ cực kỳ chủ động trong các tình huống chạy không bóng để vào vị trí nhận đường chuyền & dứt điểm.

U17 Mali có thể ghi bàn từ rất nhiều vị trí

2 lần trước U17 New Zealand, các cầu thủ Mali đã ghi bàn đều từ các tình huống chạy vào điểm mù của người kèm để ghi bàn (bàn thứ nhất & bàn thứ 3). U17 Mali dùng rất nhiều tình xuống xẻ nách ở 2 biên và trong lúc tuyến giữa của New Zealand mải nhìn bóng, đã có cầu thủ Mali chạy chỗ sau lưng để chờ đường chuyền.

Sẽ là 90 phút cực kỳ mệt mỏi cho các cầu thủ U17 Việt Nam, bởi họ không chỉ phải đua sức và bị tì đè thường xuyên trước đối thủ châu Phi, họ còn phải quan sát liên tục người kèm của mình đang ở đâu. 3 bàn của U17 Mali trước New Zealand thì 2 bàn đến từ tiền vệ Maiga và 1 bàn từ hậu vệ biên Sacko, nên ngay cả các cầu thủ hàng công của U17 Việt Nam cũng sẽ phải lao về sân nhà để đeo bám người mình được giao kèm.

Bài toán "đội yếu"

U17 New Zealand là đối thủ “vừa miếng” hơn so với U17 Mali và đã bị loại từ vòng bảng ở 4 kỳ World Cup liên tiếp, nhưng không có nghĩa U17 Việt Nam có thể chủ quan. Họ có một số cầu thủ tấn công khá nguy hiểm, như chuyên gia chạy cánh Matias Nunez và hộ công có kèo trái khá lợi hại Ben Trenberth, U17 New Zealand thường đánh cánh phải để khai thác thế mạnh của 2 cầu thủ này. Và khi cần chơi bóng bổng, họ sẽ đưa vào trung phong Zach Cashmore có chiều cao 1m94.

Zach Cashmore (phải), trung phong cao 1m94 có thể sẽ xuất hiện trong trận gặp U17 Việt Nam

Tuy nhiên khả năng kiểm soát của đội bóng này không mấy ấn tượng và họ hay luống cuống trước những đối thủ chơi pressing rát, nhất là các hậu vệ của họ không làm bóng tốt cho lắm khiến tuyến giữa hay phải lùi về hỗ trợ. Bên cạnh đó, các trung vệ New Zealand đối phó với trung phong đối phương thì dễ, nhưng hay lúng túng trước kiểu "số 9 ảo" có thể dụ họ ra khỏi vị trí.

Đáng nói là với thế mạnh chiều cao, U17 New Zealand chơi tốt nhất khi họ lùi thấp, đổ rào trung lộ và buộc đối thủ tạt bổng vào trong để các trung vệ của họ phá ra rồi phản công. Sẽ có nhiều người giả định rằng U17 New Zealand “yếu”, nhưng nếu họ chơi theo cách một đội “yếu” hay làm thì dễ gì để U17 Việt Nam ghi được bàn? Khi đó câu chuyện sẽ là bên nào mất kiên nhẫn trước và bị cuốn vào cách chơi đối thủ mong muốn.