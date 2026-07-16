Nữ "thần đồng" tennis bỏ mạng vì đua xe, ăn mừng Argentina chiến thắng ở World Cup

Một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng vừa cướp đi sinh mạng của Luisana "Luchi" Schonberger (16 tuổi), một tài năng quần vợt đầy hứa hẹn của Argentina. Vụ việc xảy ra tại thành phố Eldorado, tỉnh Misiones (Argentina) vào rạng sáng ngày Chủ Nhật (12/7/2026). Nguyên nhân xuất phát từ một cuộc đua xe trái phép ngay trong lúc nhóm thanh niên xuống đường ăn mừng đội tuyển quốc gia giành chiến thắng.

Diễn biến cuộc đua tử thần lúc rạng sáng

Theo thông tin điều tra từ La Gaceta và camera an ninh thành phố, nhóm thanh niên vẫy cờ ăn mừng chiến thắng 3-1 của Argentina trước Thụy Sĩ tại World Cup. Chiếc Volkswagen Gol chở Luisana lao đi với tốc độ cực cao trên đại lộ San Martín, bám đuổi một chiếc Ford Escort.

Chiếc Ford Escort đột ngột bẻ lái né một chiếc Toyota Corolla chạy chậm phía trước. Do không xử lý kịp ở tốc độ cao, tài xế chiếc Volkswagen Gol là Renzo Retamozo (20 tuổi) đã đâm sầm trực diện vào đuôi chiếc Corolla.

Chiếc Volkswagen Gol mất lái hoàn toàn, văng sang làn đường ngược chiều rồi đâm thẳng vào gốc cây bên đường.

Thương vong nghiêm trọng

Vụ va chạm cực mạnh khiến chiếc xe biến dạng hoàn toàn. Lực lượng y tế xác nhận Luisana Schonberger (ngồi ghế phụ phía trước) và tài xế Renzo Retamozo đều tử vong tại chỗ do đa chấn thương nghiêm trọng.

Ba hành khách khác ngồi băng ghế sau (độ tuổi từ 16 đến 20) bị thương nặng. Trong đó, một thiếu niên 17 tuổi hiện đang phải lọc máu, thở máy và trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện. Cảnh sát địa phương đã tịch thu chiếc xe Ford Escort liên quan để phục vụ điều tra hành vi tổ chức đua xe trái phép.

Hiện trường vụ tai nạn

Sự bàng hoàng của nền thể thao Argentina

Sự ra đi đột ngột của Luisana "Luchi" Schönberger để lại niềm tiếc thương vô hạn. Cô từng đứng vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng tennis U10 toàn quốc của Argentina và thứ 3 cấp khu vực hệ U14.

Hiệp hội Quần vợt Argentina (AAT) đã gửi lời chia buồn sâu sắc: "Gia đình quần vợt Argentina đang để tang. Chúng tôi vô cùng đau đớn trước sự mất mát của Luisana".

Câu lạc bộ Eldorado Lawn Tennis, nơi nuôi dưỡng tài năng của cô từ nhỏ, cũng nghẹn ngào gọi cô là "người con gái nuôi" tài năng xuất chúng nhưng bạc mệnh.