Yếu bắt nạt mạnh?

Chủ nhật này (23h30, 22/11) sẽ là trận đầu tiên của HLV Mauricio Pochettino trên cương vị dẫn dắt MU, và ông sẽ có trọng trách cầm điểm mang về trong chuyến thăm Anfield của Liverpool. Điều đó tạo nên một sự thú vị cho trận đấu vốn đã được xem là trận derby truyền thống của bóng đá Anh: fan MU đang hy vọng hiệu ứng tướng mới sẽ giúp họ thắng.

Kể từ sau đêm tưng bừng Anfield đó, Liverpool mới chỉ thắng MU thêm 1 lần

Nhưng đáng nói là dù có tướng mới hay không, MU thực tế không dễ bị Liverpool bắt nạt trong khoảng 3 năm nay. Kể từ sau màn hủy diệt 7-0 tại Anfield tháng 3/2023, MU mới chỉ thua Liverpool 1 lần là trận thua 0-3 tại Old Trafford hồi tháng 9/2024.

Cả 2 trận mùa 2023/24 Liverpool đều bị MU cầm hòa, và ở tứ kết FA Cup mùa đó Liverpool đã thua ngược cay đắng trong hiệp phụ. Ở lượt về mùa 2024/25, Liverpool dù có phong độ của nhà vô địch nhưng vẫn phải chật vật mới hòa 2-2 trên sân nhà trước đối thủ vừa bổ nhiệm Ruben Amorim được 1 thời gian.

2 trận mùa 2025/26 đều kết thúc với chiến thắng sát nút cho MU, một bàn thắng của Harry Maguire cuối trận định đoạt thắng lợi 2-1 ở lượt đi và một cú sút xa của Kobbie Mainoo mang về tỷ số 3-2 ở lượt về. Dù MU có 2 HLV khác nhau trong cả 2 trận đó, nhưng Amorim hay Carrick cũng đều mang về 3 điểm để MU lần đầu tiên toàn thắng Liverpool kể từ mùa 2015/16.

"Chung kết cúp"

Điều gì khiến MU gần đây hay có kết quả tốt trước Liverpool? Đã có nhiều ý kiến cho rằng từ khi vị thế giữa 2 đội thay đổi, Liverpool đã không còn hoàn toàn xem trận gặp MU như trận quan trọng nhất của mùa giải, vì họ còn có những đối thủ mạnh khác như Man City và Arsenal để đương đầu. Nhưng với MU, trận gặp Liverpool không khác gì một trận chung kết cúp.

Bối cảnh ấy tạo nên một trạng thái chơi bóng mà các cầu thủ MU không cần mất nhiều công để tạo động lực bản thân. Họ đá sống chết mỗi lần gặp đối thủ họ ghét nhất, bởi thực sự mùa giải của họ đâu có nhiều trận đấu ý nghĩa hơn trận derby Đỏ? Không tranh được Premier League, ít cơ hội ở đấu trường cúp và thi thoảng mới ra châu Âu, nên sự dồn sức và quyết tâm của các cầu thủ MU dĩ nhiên nhắm vào chỉ 1 số ít trận đấu.

Mainoo định đoạt chiến thắng 3-2 ở lượt về mùa 2025/26

MU khi đá những trận như vậy thường rất chặt chẽ, phòng thủ số đông và chơi phản công nhanh. Họ là một đối thủ mạnh nhưng chơi ở cửa dưới, và đã có không ít đội bóng kiểu này trở nên thành công ở các mặt trận cúp, nhưng đá kiểu đó thì thường không làm nên trò trống gì ở giải VĐQG.

Cơ sở cho lập luận này chính là việc Liverpool đã từng có thời ở vị trí của MU và ngược lại. Ở giai đoạn chuyển giao thế kỷ khi MU đang trong chuỗi vô địch Premier League 3 năm liền, Sir Alex Ferguson vẫn có một chuỗi 5 trận thua liên tiếp trước Gerard Houllier. Đội hình Liverpool đó có nhiều cầu thủ giỏi nhưng chỉ thành công ở đấu cúp, nhưng khi gặp MU là họ đá khá tưng bừng.

Nhân cách lớn

Nhưng không chỉ vị thế hai đội ảnh hưởng tới tâm lý chơi bóng, một điều không thể bỏ qua nữa là sự hiện diện của những nhân vật tầm cỡ có thể tạo ra ảnh hưởng trận đấu. Và ở điểm này, sự thay đổi đến khá rõ rệt từ khi Liverpool có Virgil Van Dijk là đội trưởng.

Van Dijk và Liverpool đã thua cả 2 trận trước MU mùa trước, mỗi lần MU được dẫn dắt bởi 1 HLV khác

Van Dijk hẳn là một trong những trung vệ vĩ đại nhất lịch sử Liverpool, nhưng đến nay quan điểm của đa số các fan vẫn là anh không phải một thủ quân xứng tầm. Anh không đủ tỉnh táo để giữ sự tập trung và chỉ huy các đồng đội trên toàn sân, có thể điều đó bị ảnh hưởng do tuổi tác nhưng Van Dijk thực tế chỉ kém 1 tuổi so với đội trưởng trước đó của Liverpool.

Đây là một con số nói lên rất nhiều điều: Từ khi Jurgen Klopp lên dẫn dắt Liverpool, ông đã thua MU chỉ 4/18 trận, và trong 4 trận đó có 2 trận Jordan Henderson không đá chính. Khả năng chỉ huy của Henderson là thứ không thể nhìn thấy trên màn hình TV, Klopp dù là HLV lỗi lạc nhưng giữa trận đấu rất khó để ông truyền đạt hết mọi chỉ thị cho cầu thủ, nên Henderson làm việc đó thay ông.

Jordan Henderson trong trận thắng MU 7-0

James Milner trong cuốn sách “Hỏi một cầu thủ bóng đá” đã cực lực ca ngợi Henderson, khó tính nhất đội nhưng cũng vì thế là cầu thủ cảnh giác nhất, có thể đánh hơi nguy hiểm từ xa và chặn mọi mối đe dọa từ trong trứng nước. Sự hy sinh của Henderson rất quan trọng: Xuất thân là một cầu thủ tấn công nhưng “Hendo” đã chấp nhận đá phòng ngự để lót cho Trent Alexander-Arnold dâng cao.

Không ngạc nhiên khi từ sau trận thắng 7-0, cũng là trận derby Đỏ cuối cùng Henderson tham gia, Liverpool đã gặp khó khăn trước MU. Van Dijk có sự tự tin, kiêu ngạo, nhưng không có được sự tỉnh táo trước nguy hiểm như Henderson

Henderson là một trong 4 đội trưởng vĩ đại nhất lịch sử Liverpool, và chỉ xếp sau Steven Gerrard trong thế kỷ 21. Van Dijk vẫn còn cách tầm cỡ của Henderson rất xa, và e rằng đó có thể sẽ là một vấn đề cho Liverpool khi họ gặp lại MU sắp tới.