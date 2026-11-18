Zverev đau bụng vì sushi

Alexander Zverev cho biết trước trận ra quân ở ATP Finals, anh đã đặt hàng đồ ăn từ Uber Eats nhưng món sushi anh ăn đã khiến tay vợt người Đức bị đau bụng và mất ngủ. Dù sau đó vẫn thắng Rafael Jodar 6-4 6-4, Zverev cho biết cơn đau khiến anh đến muộn buổi tập sáng và sau trận đấu anh đã không ăn bữa ăn bổ sung.

Alexander Zverev

Sabalenka “mệt mỏi” với mùa giải 2026

Aryna Sabalenka sau khi bị loại ở WTA Finals mới đây đã nói mùa giải 2026 với cô là một cuộc chiến thường trực, và cô mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. “Tôi đã nén đau thi đấu ở những thời điểm đáng lẽ tôi không nên làm thế, và thi đấu khi tâm trí của tôi không tập trung tối đa vào trận đấu. Nhưng đó là con người tôi”, Sabalenka nói.

Cobolli cảm nhận áp lực tại ATP Finals

Flavio Cobolli dù rất cố gắng nhưng đã thua Daniil Medvedev ở trận ra quân ATP Finals và anh nói mình đã cảm nhận được sức ép trong giải đấu này. “Sinner chấn thương khiến tôi được chú ý hơn nhưng cũng có nghĩa kỳ vọng lớn hơn. Anh ấy đã luôn là một người gánh vác áp lực cho các tay vợt trẻ hơn và tôi cảm thấy khá áp lực khi không có anh ấy ở đây, trong khi những đối thủ của tôi đều rất mạnh”, Cobolli bình luận.

Nhà cựu vô địch boxing thế giới bị bắt giữ

Jorge Linares, nhà cựu vô địch boxing hạng nặng WBA đã bị bắt và tạm giữ tại El Paso, bang Texas (Mỹ). Được biết võ sỹ người Venezuela đã bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ bắt giữ trong ngày 16/11 mặc dù anh đã có thẻ thường trú tại Mỹ từ tận năm 2012. Hiện WBA đang cử luật sư đến làm việc để nhanh chóng đưa Linares về nhà.