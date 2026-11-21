Jodar thừa nhận có thể sẽ thuê thêm HLV

Sau sự thăng tiến vượt bậc trong năm 2026, Rafael Jodar thừa nhận đã tới lúc anh phải tính đến việc bổ sung những HLV và các chuyên gia để hỗ trợ mình, thay vì chỉ có mỗi bố anh, một cựu giáo viên thể dục, đồng hành. “Tôi sẽ nói chuyện với bố tôi vào cuối năm, mặc dù lúc này tôi chưa thấy lý do gì để thay đổi”, Jodar nói.

Rafael Jodar

CLB của Thanh Thúy trở lại thi đấu hôm nay

CLB Gunma Green Wings sẽ trở lại thi đấu ở giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản vào hôm nay 21/11 sau 1 tuần tạm nghỉ. Họ sẽ có trận gặp Aleeza Aichi trong 2 ngày liên tiếp 21 và 22/11 đều vào lúc 11h giờ Việt Nam, đối thủ này đang có 5 trận thắng liên tiếp. Trần Thị Thanh Thúy và các đồng đội sẽ nhắm tới mục tiêu chiến thắng để nâng thành tích từ đầu mùa lên 8 thắng – 1 thua.

Canelo được bật đèn xanh để thách đấu Hutchinson

WBC đã chính thức công bố phê chuẩn cho Canelo Alvarez đối dầu Willy Hutchinson. Đây sẽ là một trận boxing đặc biệt khi Canelo đang là nhà vô địch hạng siêu trung, trong khi Hutchinson đã vô địch hạng cân nhẹ hồi đầu tháng này, chiếc đai Canelo đã từng giữ trong giai đoạn 2019-2022.

ATP phe chuẩn gói tài chính 350 triệu USD cho các tay vợt

Bắt đầu từ năm 2028, ATP sẽ áp dụng gói tài chính nhằm bảo đảm thu nhập của các tay vợt. Theo đó các tay vợt top 100 ít nhất sẽ thu về 1,1 triệu USD tiền thù lao, 450.000 USD cho các tay vợt top 175 và 250.000 cho các tay vợt top 250. Bên cạnh đó, một khoản tiền trị giá 50 triệu USD sẽ được đổ vào để phân phối cho các quỹ tiền thưởng của các giải ATP, kèm thêm 25 triệu USD cho tiền thưởng cho thứ hạng cuối năm, và 26 triệu USD cho lương hưu.