Sabalenka mặc bikini khoe dáng bốc lửa, quấn quýt bên người đàn ông cơ bắp

Sau cú sốc dừng bước ngay vòng 4 Wimbledon 2026, Aryna Sabalenka nhanh chóng gác lại nỗi buồn để tận hưởng kỳ nghỉ hè tại đảo Mykonos (Hy Lạp). Tay vợt số 1 đơn nữ thế giới thu hút sự chú ý khi liên tục chia sẻ những khoảnh khắc diện bikini khoe vóc dáng săn chắc, đồng thời tình tứ bên vị hôn phu Georgios Frangulis.

Sabalenka tận hưởng kỳ nghỉ để quên đi nỗi buồn thua sớm tại Wimbledon 2026

"Xả hơi" sau cú sốc Wimbledon

Sabalenka vừa trải qua một trong những kết quả gây bất ngờ nhất Wimbledon năm nay khi để thua Naomi Osaka ở vòng 4. Giấc mơ lần đầu chinh phục danh hiệu trên mặt sân cỏ của tay vợt Belarus thêm một lần dang dở, dù cô vẫn đang giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng WTA.

Không mất quá nhiều thời gian để lấy lại tinh thần, Sabalenka cùng vị hôn phu Georgios Frangulis lên đường tới đảo Mykonos, điểm đến nghỉ dưỡng nổi tiếng của Hy Lạp.

Trên trang cá nhân, ngôi sao 28 tuổi đăng tải loạt hình ảnh đầy thư thái bên bãi biển, hồ bơi và những khung cảnh ngập nắng, kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Dành một chút thời gian cho bản thân".

Nhan sắc quyến rũ bên vị hôn phu cơ bắp

Loạt ảnh nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt yêu thích khi Sabalenka liên tục xuất hiện với nhiều bộ bikini khác nhau, từ tông đỏ nổi bật đến xanh nhạt, khoe vóc dáng săn chắc cùng hình xăm đặc trưng trên cánh tay.

Đặc biệt, những khoảnh khắc cô sánh vai và ôm sát vị hôn phu Georgios Frangulis nhận được nhiều sự quan tâm. Doanh nhân người Brazil sở hữu thân hình vạm vỡ, thường xuyên đồng hành cùng Sabalenka tại các giải đấu lớn và cũng là chỗ dựa tinh thần của cô trong thời gian qua.

Cặp đôi không ngần ngại thể hiện tình cảm bằng những cái ôm, nụ hôn hay cùng nhau thưởng thức bữa tối bên bờ biển, tận hưởng kỳ nghỉ lãng mạn sau những ngày căng thẳng trên sân đấu.

Hướng tới mục tiêu mới

Kỳ nghỉ tại Mykonos được xem là khoảng thời gian để Sabalenka tái tạo năng lượng trước khi bước vào mùa sân cứng Bắc Mỹ, nơi cô có nhiều ký ức đẹp.

Tay vợt người Belarus từng hai lần vô địch Australian Open (2023, 2024) và đăng quang US Open liên tiếp vào các năm 2024, 2025. Trong khi đó, Wimbledon vẫn là danh hiệu Grand Slam còn dang dở khi thành tích tốt nhất của cô mới chỉ dừng ở bán kết.

Sau những ngày thư giãn dưới nắng Địa Trung Hải và bên người đàn ông luôn đồng hành cùng mình, Sabalenka sẽ hướng sự tập trung trở lại vào các giải đấu lớn sắp tới với mục tiêu bổ sung thêm những danh hiệu Grand Slam vào bộ sưu tập của mình.

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