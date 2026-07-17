Góc khuất Djokovic: Bi kịch vay tiền xã hội đen & mối quan hệ không bạn bè với Nadal - Federer

Thất bại chóng vánh trước Jannik Sinner tại bán kết Wimbledon không phải là cái kết, mà là sự mở đầu cho những góc khuất trần trụi nhất lần đầu tiên được phơi bày của Novak Djokovic.

Djokovic hé lộ những góc khuất phía sau ánh hào quang của sự nghiệp lẫy lừng

Ngay sau khi khép lại chiến dịch Wimbledon bằng những giọt nước mắt và sự bất lực trước sức trẻ của thế hệ mới, Djokovic lại khiến cả thế giới thể thao chấn động. Nền tảng Prime Video vừa chính thức tung trailer bộ phim tài liệu cá nhân mang tên "The Wolf in Winter" (Con Sói Trong Mùa Đông) dự kiến khởi chiếu vào ngày 20/8 tới.

Bộ phim được thực hiện bởi chính ê-kíp đứng sau loạt phim tài liệu thể thao huyền thoại The Last Dance (về Michael Jordan), hứa hẹn bóc tách những bí mật, góc khuất trong sự nghiệp của tay vợt vĩ đại nhất lịch sử.

Quá khứ khốn khó và những khoản nợ từ xã hội đen

Một trong những tiết lộ gây sốc nhất trong bộ phim là hành trình vượt khó đầy máu và nước mắt của gia đình Djokovic tại vùng chiến sự Serbia. Không giống như những tay vợt xuất thân từ tầng lớp thượng lưu, Nole lớn lên trong cảnh bom rơi đạn lạc và sự thiếu thốn cùng cực.

Bộ phim tài liệu tiết lộ một sự thật chưa từng được công bố: Để có đủ kinh phí cho cậu con trai Novak đi thi đấu quốc tế những năm đầu sự nghiệp, bố mẹ anh đã phải cắn răng vay tiền từ các nhóm cho vay nặng lãi. Áp lực từ những khoản "tín dụng đen" và sự an nguy của gia đình lúc bấy giờ chính là thứ đã tôi luyện nên một Djokovic có tinh thần thép, chiến đấu như một con sói hoang không còn đường lùi trên sân banh.

"The Wolf in Winter" tái hiện hành trình từ cậu bé lớn lên giữa chiến tranh đến huyền thoại 24 Grand Slam

"Kẻ phản diện" cô độc và mối quan hệ "không thể làm bạn" với Federer - Nadal

Suốt hai thập kỷ, người hâm mộ quần vợt luôn tò mò về mối quan hệ thực sự đằng sau hậu trường của nhóm "Big 3". Trong "The Wolf in Winter", Djokovic thẳng thắn thừa nhận anh xuất hiện trên bản đồ quần vợt như một "kẻ phá bĩnh", chen ngang vào mối tình đẹp đẽ giữa Roger Federer và Rafael Nadal.

"Tôi xuất hiện không phải để nhận những tiếng vỗ tay, mà là sự kháng cự và thù địch từ công chúng", Djokovic chia sẻ trong trailer.

Nole không ngần ngại khẳng định anh và hai người đồng nghiệp chưa bao giờ và không thể là bạn bè vì sự kình địch quá khốc liệt. Dù vậy, việc Federer giải nghệ và Nadal đi vào sườn dốc sự nghiệp đã để lại một khoảng trống lớn, mang đi một phần linh hồn chiến đấu của chính anh. Điểm đắt giá nhất của bộ phim là sự xuất hiện của chính Nadal trong vai trò khách mời, đưa ra những nhận xét trực diện, không né tránh về sự cứng đầu và cả những tranh cãi xung quanh người đồng nghiệp vĩ đại của mình.

Nỗi sợ già nua trước Alcaraz, Sinner và bi kịch của những tiêu chuẩn

Trở lại với thực tại, trận thua 4-6, 4-6, 4-6 trước Sinner tại Wimbledon chính là minh chứng rõ nhất cho "nỗi sợ già nua" mà Djokovic thừa nhận trong phim. Ở tuổi 39, sau trận tứ kết kỷ lục kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ trước Felix Auger-Aliassime, thể lực sinh học của Nole đã chạm giới hạn trước những chàng trai bằng nửa tuổi mình.

Bộ phim mang đến những chia sẻ thẳng thắn của Djokovic về Federer, Nadal, Sinner và nỗi ám ảnh tuổi tác

Trong phòng họp báo mới đây, Djokovic đã nổi đóa với truyền thông khi liên tục bị soi mói về danh hiệu Grand Slam thứ 25: "Tôi vừa được ban phước, nhưng cũng bị nguyền rủa bởi những tiêu chuẩn của chính mình. Thật phiền toái khi giải nào người ta cũng chỉ hỏi về kỷ lục".

Nole khẳng định dù Carlos Alcaraz hay Jannik Sinner có xuất sắc đến đâu, họ cũng sẽ không bao giờ thay thế được Federer và Nadal trong lòng anh, bởi sự kình địch mới này chỉ kéo dài vài năm, không thể sánh được với hai thập kỷ thâm thù định hình nên lịch sử quần vợt.

Bộ phim không né tránh bất kỳ vết nhơ nào, từ scandal Adria Tour 2020 cho đến vụ trục xuất chấn động tại Úc. Giữa những áp lực bủa vây và gánh nặng tuổi tác, "sói già" Djokovic vẫn tuyên bố sẽ trở lại Wimbledon vào năm sau ở tuổi 40.

Nhưng trước mắt, thế giới sẽ hồi hộp chờ đợi ngày 20/8 để chứng kiến một góc nhìn trần trụi, cô độc và đầy bi tráng của huyền thoại 24 Grand Slam trong "The Wolf in Winter".