Hạ Medvedev, Alcaraz áp đảo các tay vợt top 10

Ở lượt trận thứ 2 vòng bảng ATP Finals, Carlos Alcaraz đã dễ dàng đánh bại Daniil Medvedev 2-0 (6-2, 6-4). Theo thống kê, đây là chiến thắng thứ 11 liên tiếp của tay vợt người Tây Ban Nha, đồng thời nâng tổng thành tích trong mùa giải lên 44 thắng - 5 thua. Không chỉ vậy, "Tiểu Nadal" cũng sở hữu thành tích đối đầu cực ấn tượng trước các đối thủ thuộc top 10 ATP: 9 thắng - 2 thua.

Huyền thoại tennis nữ cảnh báo số 1 thế giới Rybakina

Chia sẻ trên podcast Tennis Inside-In, cựu tay vợt từng giành 22 Grand Slam đánh đôi, Pam Shriver đã lên tiếng cảnh báo các tay vợt nữ về khả năng quản lí lịch trình để có thể duy trì vị trí số 1 thế giới lâu dài. Elena Rybakina đang là số 1 thế giới sau chức vô địch US Open hồi tháng 9. Trước đó, những cái tên gần nhất ngự trên đỉnh tennis nữ như Iga Swiatek (50 tuần liên tiếp) hay Aryna Sabalenka (99 tuần) đều sa sút thảm hại sau khi mất ngôi số 1.

Pam Shriver cho hay: "Bạn đang nghĩ về Iga Swiatek và Aryna Sabalenka về khoảng thời gian họ thống trị vị trí số 1, giờ đây có rất nhiều dấu hỏi đặt ra xoay quanh họ. Hiện tại, Elena Rybakina đạt vị trí số 1 rồi lại rút khỏi WTA Finals. Áp lực mà các tay vợt ngày nay phải chịu đựng là vô cùng lớn, từ những chuyến bay đường dài, từ mạng xã hội, đến tất cả những cam kết mà họ phải thực hiện.

Hủy kèo đấu, em trai Tyson Fury bị đối thủ mỉa mai

Trên Twitter, cựu võ sĩ UFC Darren Till đã chỉ trích Tommy Fury vì quyết định "hủy kèo" trận đấu với mình. Ban đầu, trận đấu dự kiến diễn ra vào tháng 12, tuy nhiên em trai nhà cựu vô địch boxing hạng nặng Tyson Fury không tham dự, buộc Darren Till phải dời lịch sang năm 2027 và tìm đối thủ khác. Theo Darren Till, Tommy Fury "là trò cười lớn nhất mọi thời đại trong làng boxing".

Verstappen tuyên bố ẩn ý về tương lai

Trả lời phỏng vấn ESPN, Max Verstappen đã tuyên bố đầy bất ngờ khi được hỏi về khả năng tiếp tục duy trì sự nghiệp đua xe F1 để theo đuổi các kỷ lục: “Thực ra là không. Tôi không phải là người quá quan tâm đến kỷ lục. Tôi chỉ muốn làm tốt công việc của mình.

Vì vậy, tôi không cần ai khác để duy trì động lực hay tiếp thêm sức mạnh cho mình. Người duy nhất có thể quyết định số phận của tôi hay việc tôi ở lại F1 bao lâu chính là bản thân tôi".