Nóng nhất thể thao sáng 19/10: Đối thủ lý giải điều đặc biệt của Sinner

Đối thủ lý giải điều đặc biệt của Sinner

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Alejandro Tabilo đã đưa ra kiến giải về sức mạnh của Jannik Sinner. "Tôi không ngạc nhiên về tốc độ bóng của anh ấy nhưng có một khía cạnh khác cần phải được nhắc đến. Cậu ấy tốc độ trung bình cao hơn mọi người nhưng điều khiến Sinner đặc biệt hơn người khác là cậu ấy duy trì được tốc độ đó trong suốt cả trận đấu. Tôi vẫn nhớ lần đối đầu năm ngoái. Tốc độ di chuyển của Sinner trong mọi tình huống là điều thật sự đáng kinh ngạc".

Tabilo lý giải sức mạnh của Sinner

Holger Rune dính chấn thương

Trong trận bán kết giải Nordic Open, Holger Rune bất ngờ dính chấn thương chân trái. Tay vợt người Đan Mạch cần sự giúp đỡ của nhân viên y tế mới có thể rời sân. Chấn thương này có thể khiến Rune phải kết thúc sớm mùa giải. Trước khi chấn thương, Rune đang dẫn trước 1-0 và hòa 2-2 trong set 2.

Lộ diện đối thủ tiếp theo của Pacquiao

Theo một số nguồn tin, Matchroom Boxing đang xem xét khả năng trận tranh đai tiềm năng giữa Manny Pacquiao và Lewis Crocker, người đang giữ đai IBF. Người dân tại Belfast, nơi dự kiến ra trận đấu, đang rất háo hức đón huyền thoại người Philippines. Trận đấu dự kiến sẽ diễn ra vào đầu năm 2026.

Sếp lớn tiết lộ hợp đồng siêu khủng của UFC đổ bể

Mới đây, chủ tịch TKO Group Holding (công ty mẹ của UFC) vừa tiết lộ lý do hợp đồng trị giá 7,7 tỷ USD với Netflix, nền tảng trực tuyến thịnh hành bậc nhất thế giới, bị đổ bể. Theo đó, ý tưởng của TKO Group Holding là chia sự kiện UFC Fight Night và 12 sự kiện được đánh số mỗi năm thành 2 gói bản quyền. Netflix đề nghị làm 12 sự kiện đặc biệt nhưng phía bên còn lại muốn làm trọn vẹn nên TKO Group Holding buộc phải từ chối Netflix.

Hamilton gửi lời cảm ơn khán giả

Sau khi hoàn thành ngày đua phân hạng, Lewis Hamilton bày tỏ sự biết ơn tới đội ngũ kỹ thuật của đội đua Ferrari. "Tôi cảm thấy rất tuyệt với chiếc xe ngày hôm nay. Mọi chuyện đang rất lạc quan. Tôi vẫn cảm thấy vui với sự ủng hộ của mọi người tại đây. Cảm ơn mọi người đã dành tình cảm cho chúng tôi".