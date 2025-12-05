Nóng nhất thể thao sáng 5/12: "Lão tướng" Monfils lập kỳ tích sánh vai Federer, Nadal & Djokovic

"Lão tướng" Monfils lập kỳ tích sánh vai Federer, Nadal & Djokovic

Monfils từng có lần đầu lọt top 100 trên bảng xếp hạng ATP vào tháng 5/2005 khi mới 18 tuổi. Hơn 20 năm sau, ở tuổi 39, anh vẫn thi đấu quần vợt đỉnh cao. Monfils chỉ có 2 lần ngắn ngủi tụt khỏi top 100 (14 tuần trong năm 2013 và 38 tuần trong năm 2023) nhưng đều trở lại mạnh mẽ.

Monfils "gừng càng già càng cay"

Monfils xác nhận sẽ giải nghệ vào cuối năm 2026. Trước khi treo vợt, “La Monf” đang tận hưởng cột mốc lịch sử khi trở thành tay vợt thứ 5 trong lịch sử đạt thành tích 1000 tuần liên tục nằm trong top 100 ATP. Những gương mặt trước đây có thành tích tương tự bao gồm Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic và Andre Agassi.

Serena Williams phủ nhận chuyện tái xuất quần vợt định cao

Serena Williams khẳng định không có ý định tái xuất làng quần vợt sau khi thông tin cô đăng ký kiểm tra doping xuất hiện. Chia sẻ trên mạng xã hội, huyền thoại làng quần vợt nữ cho biết: "Trời ơi mọi người ơi, tôi không trở lại đâu. Tin đồn này lan nhanh kinh khủng".

Roddick tuyên bố các tay vợt tennis là những VĐV xuất sắc nhất

Cựu tay vợt Roddick khẳng định quần vợt vẫn sản sinh ra những vận động viên toàn diện nhất hành tinh: "Tôi vẫn nghĩ các tay vợt trong làng tennis là những vận động viên xuất sắc nhất thế giới. Bạn không chỉ cần mạnh, mà phải có sức bền, kỹ năng vận động tinh tế, khả năng di chuyển liên tục và phục hồi nhanh sau những chuyến bay dài".

Jake Paul được khuyên sa thải đội ngũ cố vấn

Chỉ vài tuần trước trận đấu hạng nặng được chờ đợi nhất tháng 12, Moses Itauma thẳng thắn khuyên Jake Paul nên sa thải ngay đội ngũ cố vấn vì đã sắp xếp trận đấu gặp Anthony Joshua (ngày 19/12):

"Jake Paul cần sa thải ngay những người sắp xếp các trận đấu cho anh ấy, vì trận này không ổn chút nào. Jake Paul không xem trận Joshua đánh Francis Ngannou à? Có tiền là một chuyện, nhưng đánh đổi bằng sức khỏe thì quá vô lý".