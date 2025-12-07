Nóng nhất thể thao sáng 7/12: Sao trẻ thừa nhận chịu ảnh hưởng từ Alcaraz

Sao trẻ thừa nhận chịu ảnh hưởng từ Alcaraz

Trả lời phỏng vấn Sport TV, tay vợt trẻ Joao Fonseca đã bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Carlos Alcaraz và nói về tầm ảnh hưởng của đàn anh đối với mình. Dù chưa từng đối đầu trên sân đấu, "Sao Mai" 19 tuổi có dịp tập luyện chung cùng Alcaraz trước thềm Wimbledon 2025. Ngày 8/12, họ sẽ chơi trận biểu diễn trong khuôn khổ sự kiện “Giải quần vợt ở Miami”. bên cạnh 2 nữ đồng nghiệp Emma Raducanu và Amanda Anisimova.

Alcaraz sắp đối đầu Fonseca

“Alcaraz rất quan trọng với tennis, được tham dự trận đấu cùng anh ấy có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Việc theo dõi thói quen của anh ấy, cách anh ấy chuẩn bị cho các trận đấu thực sự ý nghĩa cho sự phát triển của tôi. Những lời khen từ anh ấy gần đây cũng giúp tôi có thêm niềm tin vào bản thân", Joao Fonseca cho hay.

Mỹ nhân CH Séc đoạt giải thưởng "Cú đánh của năm"

Mới đây, tay vợt nữ hạng 19 thế giới Karolina Muchova đã vượt qua Aryna Sabalenka, Elena Rybakina và nhiều tay vợt hàng đầu khác để đoạt giải WTA Shot of the Year (Cú đánh của năm). Khoảnh khắc giúp cô đoạt giải là cú tweener lob (cú lốp bóng giữa hai chân) trong set 2, trận gặp Clara Tauson tại bán kết Dubai Tennis Championship hồi tháng 2 (Muchova thua 1-2 chung cuộc).

Được biết, pha xử lí này nhận được tới 32% lượt bình chọn trên trang chủ WTA, vượt xa những ứng viên khác như Elena Rybakina (22%), Jasmine Paolini (10%).

Anthony Joshua lọt top 3 bảng xếp hạng tháng 12 của WBC

Hội đồng Boxing Thế giới (WBC) vừa công bố bảng xếp hạng tháng 12 của các hạng cân. Ở hạng nặng, nhà vô địch thế giới 2 hạng cân Lawrence Okolie dẫn dầu, tiếp theo lần lượt là bộ đôi võ sĩ người Anh, Daniel Dubois (hạng 2) và Anthony Joshua (3).

Hamilton chán nản trước chặng cuối F1

Trả lời truyền thông, Lewis Hamilton lộ rõ vẻ chán nản, thất vọng sau khi chỉ giành vị trí xuất phát thứ 16 ở Abu Dhabi GP, chặng đua cuối cùng của mùa giải F1 2025. Hiện Hamilton đang xếp thứ 6 trên bảng tổng sắp, thành tích đáng thất vọng trong mùa đầu tiên khoác áo Ferrari của tay vợt từng 7 lần vô địch.

Khi phóng viên hỏi về kế hoạch lấy lại tâm trạng tích cực, Hamilton đáp: "Hiện tại thì không, tôi không có kế hoạch gì cả".