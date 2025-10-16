Nóng nhất thể thao sáng 16/10: Alcaraz bày tỏ quan điểm về Six Kings Slam

Carlos Alcaraz bày tỏ quan điểm về Six Kings Slam

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Carlos Alcaraz đã bày tỏ quan điểm về Six Kings Slam, giải đấu giao hữu tại Saudi Arabia. “Tôi nghĩ có nhiều người sẽ nói rằng chúng tôi, những tay vợt chuyên nghiệp, luôn phàn nàn về lịch thi đấu dày đặc với những giải đấu kéo dài trong 2 tuần rồi nhưng lại có thời gian để đi đánh giải giao hữu.

Tuy nhiên, tôi nghĩ mọi người chưa hiểu vấn đề. Giải đấu này có thể thức hoàn toàn khác. Thi đấu giao hữu cũng khác hẳn với giải chính thức. Chúng tôi phải tập trung liên tục trong vòng nửa tháng cả về thể lực lẫn tinh thần. Bởi vậy, chúng tôi cần có một, hai tuần nghỉ ngơi, chơi tennis đúng nghĩa. Đó là lý do chúng tôi chọn giải giao hữu".

Mercedes quyết định không thay đổi đội hình

Theo công bố mới nhất từ đội đua xe F1 Mercedes, họ sẽ không thay đổi đội hình ở mùa giải sau. Hai tay lái chính vẫn sẽ là George Russell và Andrea Antonelli. Theo một số nguồn tin, cả hai đều đã được ký hợp đồng dài hạn với Mercedes. Như vậy, đội đua đến từ Đức đã quyết định từ bỏ Max Verstappen.

Rory McIlroy chưa muốn làm đội trưởng tại Ryder Cup

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Rory McIlroy thừa nhận muốn trở thành đội trưởng của ĐT châu Âu thi đấu tại Ryder Cup trong tương lai. Tuy nhiên, tay golf người Bắc Ireland tiết lộ chỉ thực hiện giấc mơ ấy khi đã giải nghệ. Bản thân McIlroy chia sẻ muốn thi đấu đỉnh cao ít nhất là tới năm 2027.

Tyson Fury muốn đấu lại với Usyk

Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Frank Warren – người đại diện của Tyson Fury – tiết lộ “Gypsy King” đang muốn tái xuất. Tuy nhiên, đối thủ mà Fury mong đợi không phải là Anthony Joshua như nhiều người đồn đoán. “Vua giang hồ” muốn đấu lại với Oleksandr Usyk bởi tin rằng bản thân có thể giành chiến thắng.