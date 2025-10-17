Nóng nhất thể thao sáng 17/10: "Mỹ nhân" Raducanu kết thúc sớm mùa giải 2025

"Mỹ nhân" Raducanu chia tay mùa giải 2025

Emma Raducanu vừa quyết định kết thúc mùa giải 2025 sớm do vấn đề sức khỏe. Tay vợt người Anh liên tục bị loại ngay ở trận đầu tiên trong 3 giải đấu gần nhất. Như vậy, Raducanu sẽ bỏ qua hai giải đấu cuối cùng trong lịch thi đấu của mình là Tokyo Open và Hong Kong Open. Mỹ nhân người Anh có vẻ như không thích nghi được với khí hậu ở châu Á và liên tục bị ốm, dẫn đến những vấn đề về cơ.

Emma Raducanu

"Trai hư" Nick Kyrgios muốn giải nghệ

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, "Trai hư nước Úc" Nick Kyrgios xác nhận sẽ cố gắng tham dự Australian Open 2026. Tuy nhiên, tay vợt này cũng thừa nhận khả năng giải nghệ sớm nếu lại dính chấn thương. “Tôi vẫn tập luyện bình thường, chỉ là không thi đấu thôi. Tôi không biết mình sẽ giải nghệ lúc nào nữa. Nhưng điều tôi dám chắc là tôi sẽ không thực hiện một ca phẫu thuật nào nữa. Bạn sẽ phải ngồi ngoài 6–9 tháng. Đó là điều tôi không thể chịu được.”Do chấn thương nên Kyrgios chỉ tham dự 4 giải đấu trong năm 2025 với thành tích 1 thắng, 4 thua.

Tranh cãi liên quan đến Hamilton và Verstappen

Trong phát biểu mới đây, cựu HLV đội đua Haas, Guenther Steiner, đã gây tranh cãi khi xếp hạng 10 tay đua F1 hay nhất trong lịch sử. Cụ thể, kỹ sư này chỉ xếp Lewis Hamilton thứ 7 trong danh sách, thấp hơn Max Verstappen. Giải thích lựa chọn của mình, Steiner cho rằng Verstappen xứng đáng xếp cao hơn bởi anh vẫn đang nỗ lực hết mình để vươn tới đỉnh cao mới dù đã vô địch không ít lần.

"Dã thú" Masvidal thắng kiện, kiếm về hơn 5 triệu USD

Theo báo chí Mỹ, cựu võ sĩ UFC Jorge Masvidal vừa thắng kiện công ty tổ chức sự kiện boxing có tên Fanmio. Công ty này tổ chức trận đấu giữa Masvidal và Nate Diaz và hứa trả cho võ sĩ người Mỹ 6 triệu USD. Tuy nhiên, Fanmio đã thất hứa khi chỉ trả 1 triệu USD kèm theo 150.000 USD ứng trước. Sau khi nghe đôi bên trình bày, tòa án quyết định Masvidal thắng kiện và nhận lại hơn 5,3 triệu USD.

Đội châu Á toàn thắng ngày ra quân tại Reyes Cup

Reyes Cup, giải đấu tôn vinh huyền thoại Efren Reyes, vừa chính thức khởi tranh giữa đội tuyển châu Á và ĐT Những ngôi sao thế giới. Trong ngày ra quân, đội châu Á (trong đó có Dương Quốc Hoàng của Việt Nam) đã toàn thắng cả 4 trận. Dương Quốc Hoàng cùng Johan Chua đã giành chiến thắng trước Fedor Gorst và Skyler Woodward trong trận đánh đôi cuối cùng.