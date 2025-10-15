Nóng nhất thể thao sáng 15/10: Sao trẻ gốc Việt được dự đoán lọt top hàng đầu thế giới

Sao gốc Việt được dự đoán lọt top hàng đầu thế giới

Huyền thoại Andre Agassi cho rằng tài năng trẻ người Mỹ gốc Việt Learner Tien sở hữu tố chất thiên phú cùng bản lĩnh đáng nể để vươn lên nhóm tay vợt hàng đầu thế giới. Phát biểu với hãng tin AFP, Agassi nhận định: “Tien học hỏi một cách tuyệt vời. Tien không chỉ có tài năng bẩm sinh trong lối đánh mà còn có một khối óc phi thường.

Khi nhìn cách Tien thi đấu, tôi thật sự không biết mình có thể giúp gì thêm, cậu ấy làm mọi thứ rất hoàn hảo. Về mặt tinh thần, cậu ấy hoàn toàn có những gì cần thiết để lọt vào nhóm những người giỏi nhất”.

Learner Tien gây tiếng vang khi lọt vào chung kết China Open ở Bắc Kinh (Trung Quốc) hồi đầu tháng

Raducanu nguy cơ kết thúc sớm mùa giải

Emma Raducanu lại gặp rắc rối về thể lực trong trận thua tay vợt chủ nhà Zhu Lin ở vòng một giải Ninh Ba Open, khiến cô đối mặt nguy cơ phải khép lại mùa giải sớm hơn dự kiến. Trong set hai, Raducanu được đội ngũ y tế đo huyết áp ngay trên sân, và sang set ba, cô phải xin hội ý y tế để điều trị vùng lưng. Cảnh tượng cô di chuyển khó nhọc và thua điểm quyết định khép lại trận đấu khiến người hâm mộ lo lắng.

Theo lịch trình, Raducanu dự kiến góp mặt tại Pan Pacific Open (Pan Pacific Open) và Hồng Kông Open trong vài tuần tới. Tuy nhiên, khả năng tay vợt số 1 nước Anh rút lui để tập trung hồi phục thể lực cho mùa giải 2026 đang được xem xét.

Anthony Joshua chuẩn bị tái xuất

Theo tiết lộ của ông bầu quyền Anh Eddie Hearn, Anthony Joshua có thể thi đấu ở trận phụ của một sự kiện lớn vào cuối năm nay, điều chưa từng xảy ra trong suốt 10 năm qua. Lần gần nhất Joshua góp mặt ở một trận phụ là vào năm 2015, khi anh hạ knock-out Kevin Johnson trong sự kiện có trận chính giữa Kell Brook và Frankie Gavin.

Trao đổi với IFL TV, Hearn nói: “Tất cả những gì tôi có thể nói là, nếu Anthony Joshua thi đấu trong năm nay, đó chỉ là một trận ‘làm nóng’. Sau hơn 18 tháng không thượng đài, không dễ để trở lại ngay trong một trận đấu lớn ở nhà thi đấu đông khán giả. Trận này không vì tiền. Khả năng Joshua đánh trong năm nay là 50/50 và nếu có, cậu ấy sẽ được xếp vào một trận phụ, chứ không phải trận chính”.

McLaren giữ nguyên “luật nội bộ” dù chịu sức ép từ Verstappen

Giám đốc điều hành McLaren, Zak Brown, khẳng định đội đua sẽ tiếp tục duy trì “luật thi đấu nội bộ” giữa hai tay đua Oscar Piastri và Lando Norris, bất chấp việc họ đã sớm vô địch hạng mục đồng đội. Hiện tại, Piastri đang dẫn đầu bảng xếp hạng cá nhân và hơn đồng đội Norris 22 điểm, và hơn nhà đương kim vô địch thế giới Verstappen 63 điểm trong khi mùa giải còn 6 chặng.

Brown khẳng định McLaren sẽ không thay đổi chiến lược chỉ vì đã vô địch đồng đội: “Chúng tôi sẽ tiếp cận các chặng đua còn lại giống hệt như trước đây, mục tiêu vẫn là thắng chặng và giành danh hiệu. Cả đội đang rất khát khao”. Từ đầu mùa, McLaren phải giữ thế cân bằng tinh tế giữa hai tay đua đang cạnh tranh trực tiếp.