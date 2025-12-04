Nóng nhất thể thao 4/12: Campuchia lý giải rút 9 môn thể thao khỏi SEA Games 33

Chủ tịch Olympic Campuchia lý giải rút 9 môn thể thao khỏi SEA Games

Chủ tịch Ủy ban Olympic Campuchia (NOCC) đã lên tiếng giải thích sau quyết định rút khỏi 9 môn thi đấu, chỉ còn cử 137 thành viên gồm vận động viên, huấn luyện viên và cán bộ sang Thái Lan, với lý do lo ngại về an toàn.

Campuchia giảm một lượng lớn VĐV tham dự SEA Games 33

Ngày 2/12/2025, NOCC ra thông báo chính thức xác nhận rút khỏi SEA Games 2025 tại Thái Lan ở 9 môn: Judo, Karate, Pencak Silat, Petanque, Vật, Wushu, Bóng đá, Sepak Takraw và Bóng chuyền. Ban đầu các môn này dự kiến thi đấu tại tỉnh Songkhla, nhưng phía Ban tổ chức Thái Lan đã chuyển toàn bộ về Bangkok. Campuchia khẳng định quyết định này xuất phát từ “lý do an toàn”.

Ông Vath Chamreun, Chủ tịch NOCC, cho biết việc giảm số đại diện từ hơn 300 người xuống chỉ còn 72 vận động viên nhằm dễ dàng quản lý trong bối cảnh an ninh chưa đảm bảo.

Campuchia sẽ tham dự SEA Games lần này với 12 môn: bơi, điền kinh, eSports, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, Jiu-Jitsu, Kickboxing, Taekwondo, cưỡi ngựa, Jet Ski, ba môn phối hợp và Teqball. Tổng số thành viên, bao gồm vận động viên, huấn luyện viên và cán bộ, là 137 người.

Nick Kyrgios có phản ứng “gây sốc” trước câu hỏi về Nadal

Nick Kyrgios vừa có một tiết lộ gây tranh cãi về Rafael Nadal trong buổi giao lưu trên mạng xã hội. Tay vợt người Australia thẳng thắn chia sẻ rằng anh “thà đấm Rafael Nadal để kiếm 50 triệu bảng còn hơn giành một danh hiệu Grand Slam”. Phát ngôn này được Kyrgios đưa ra khi trả lời câu hỏi từ một người hâm mộ.

Trên sân đấu, Kyrgios và Nadal từng chạm trán nhau 9 lần trước khi Nadal giải nghệ năm ngoái, với 6 chiến thắng nghiêng về tay vợt Tây Ban Nha. Cặp đấu này từng được dự kiến gặp nhau tại bán kết Wimbledon 2022, nhưng Nadal buộc phải rút lui vì chấn thương cơ bụng. Điều đó mở đường cho Kyrgios tiến vào chung kết, nơi anh chịu thất bại trước Novak Djokovic trong trận tranh ngôi vô địch.

Carlos Alcaraz, Jannik Sinner tranh giải tay vợt xuất sắc nhất 2025

Mùa giải tennis 2025 đã khép lại – giờ là lúc vinh danh những tay vợt xuất sắc nhất trong năm. Đây lại là một mùa giải đầy kịch tính, khi các ngôi sao hàng đầu khẳng định vị thế của mình, đồng thời xuất hiện nhiều gương mặt mới. Giờ là lúc để giới mộ điệu lên tiếng và bầu chọn những tay vợt và trận đấu ấn tượng nhất mùa giải 2025.

Trên bảng nam, Carlos Alcaraz và Jannik Sinner tiếp tục chia nhau bốn danh hiệu Grand Slam – đây đã là mùa giải thứ hai liên tiếp hai tay vợt này thống trị các giải Major. Trong khi đó, ở nội dung nữ, bốn tay vợt khác nhau đã đăng quang: Madison Keys giành danh hiệu Major đầu tiên đầy chờ đợi, còn Coco Gauff, Iga Swiatek và Aryna Sabalenka đều bổ sung thêm những chiếc cúp vào bộ sưu tập của mình.

McLaren mở cuộc điều tra vụ sai lầm tại GP Qatar

Ông Andrea Stella, trưởng nhóm McLaren, cam kết sẽ tiến hành rà soát nội bộ về quyết định chiến thuật khiến Oscar Piastri bỏ lỡ cơ hội chiến thắng tại Grand Prix Qatar cuối tuần trước. Đội đua có trụ sở tại Woking đã bỏ lỡ cơ hội giành cả hai podium, tạo điều kiện để Max Verstappen có hành trình thuận lợi lấy trọn điểm số.

Quyết định chiến thuật gây tranh cãi được đưa ra sau khi xe an toàn xuất hiện sớm, sau vụ va chạm giữa Nico Hulkenberg và Pierre Gasly ở vòng 7. Các đối thủ khác của McLaren đều vào pit thay lốp Pirelli mới, buộc họ phải thực hiện một lần pit stop nữa ở vòng 32.

Tuy nhiên, đội McLaren vẫn giữ cả hai xe trên đường đua. Dù sau khi xuất phát lại hai tay đua thể hiện tốc độ tốt, Verstappen đứng hạng ba và giữ khoảng cách đủ để giành chiến thắng khi McLaren thực hiện các pit stop.

Kết quả cuối cùng khiến bảng điểm tay đua thay đổi 12 điểm, với Lando Norris hiện chỉ còn hơn Verstappen 12 điểm trước chặng cuối mùa giải tại Abu Dhabi, sau khi kết thúc ở vị trí thứ tư. Trong khi đó, Piastri kém đồng đội 16 điểm, còn một chặng đua nữa để quyết định.