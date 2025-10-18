Nóng nhất thể thao sáng 18/10: Kiều nữ UFC Rousey tái xuất, "Hoàng tử" Draper chia tay HLV

Ronda Rousey lên tiếng về tin đồn tái xuất

Ronda Rousey vừa quay lại tập luyện gần đây – lần đầu kể từ trận đấu cuối cùng tại UFC vào năm 2016 – khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu cô có đang chuẩn bị cho một màn tái xuất.

Ronda Rousey (bên phải) có thể tái xuất

Theo Rousey, “không võ sĩ nào thật sự giải nghệ hoàn toàn”. Tuy vậy, việc cô trở lại phòng tập không hẳn là để hướng tới một trận đấu tiếp theo ở UFC. Cựu vô địch hạng gà cho biết cô trân trọng những lời khen từ người hâm mộ sau các video tập luyện được chia sẻ trên mạng xã hội. Rousey khẳng định chưa hề liên hệ với chủ tịch UFC Dana White về khả năng trở lại võ đài.

Hiện ở tuổi 38, Rousey vẫn chưa quá xa thời kỳ đỉnh cao phong độ, nhưng cô cho biết động lực tập luyện lần này xuất phát từ mong muốn cải thiện sức khỏe và cảm nhận tốt hơn về cơ thể sau khi sinh con gái hồi đầu năm.

"Hoàng tử tennis Anh" Draper chia tay HLV

Tay vợt người Anh Jack Draper đã chính thức chia tay HLV James Trotman – người đồng hành cùng anh suốt bốn năm qua. Dưới sự dẫn dắt của Trotman, Draper giành ba danh hiệu ATP Tour, trong đó có chức vô địch Indian Wells, lọt vào bán kết Mỹ Mở rộng 2024 và vươn lên vị trí số 4 thế giới. Tuy nhiên, HLV người Anh quyết định rút lui để ưu tiên thời gian cho gia đình.

Draper cũng buộc phải kết thúc sớm mùa giải 2025 vì chấn thương tay. Tay vợt số 1 Vương quốc Anh chỉ thi đấu một trận chính thức sau Wimbledon, dừng bước ở vòng hai Mỹ Mở rộng. Đáng chú ý, anh mới chỉ bổ nhiệm Jamie Delgado – cựu HLV của Andy Murray – cách đây chín ngày.

Leclerc bác bỏ khả năng rời Ferrari

Tay đua Charles Leclerc tỏ ra khó chịu trước những đồn đoán liên tục xoay quanh đội đua Ferrari. “Ngựa chồm” thời gian qua bị gắn với tin đồn gây sốc về việc mời Christian Horner – lãnh đội Red Bull – sang nắm quyền, trong khi bản thân Leclerc lại bị đồn sẽ rời Maranello.

Nhiều nguồn tin cho rằng tay đua người Monaco đang cân nhắc chia tay Ferrari sau mùa giải 2027. Tuy nhiên, Leclerc – người từng nhiều lần khẳng định tình yêu dành cho đội đua Ý – đã bác bỏ thông tin này.

Leclerc khẳng định: “Điều duy nhất tôi có thể nói vẫn như trước đến giờ, và nó rất rõ ràng. Tôi luôn yêu Ferrari, và niềm ám ảnh duy nhất của tôi lúc này là chiến thắng trong màu áo đỏ, dù là bây giờ hay tương lai. Tôi muốn đưa Ferrari trở lại đỉnh cao”.

Jorge Masvidal thắng kiện hơn 5 triệu USD

Cựu võ sĩ UFC Jorge Masvidal đã giành chiến thắng trong vụ kiện với công ty Fanmio – đơn vị tổ chức và phát sóng trực tuyến trận quyền Anh giữa anh và Nate Diaz năm 2024. Trước đó, Masvidal không nhận đủ tiền thù lao cho trận đấu kể trên.

Theo phán quyết của tòa án, Masvidal được chấp thuận yêu cầu buộc Fanmio phải trả 5,3 triệu USD, cùng với lãi suất sau phán quyết. Con số này được đưa ra sau khi trọng tài hòa giải đứng về phía Masvidal, xác định Fanmio vi phạm nghĩa vụ thanh toán.

Trước đó, Masvidal ký hợp đồng thi đấu với mức thù lao 6 triệu USD, tăng lên 7 triệu USD nếu anh giành chiến thắng. Dù thua trận, anh khẳng định chỉ nhận được 1 triệu USD cùng 150.000 USD tạm ứng. Sau khi Fanmio không chịu chi trả phần còn lại, Masvidal đã đưa vụ việc ra trọng tài từ tháng 1.

Đáng chú ý, Fanmio hiện còn đối mặt với một vụ kiện khác từ Nate Diaz, người cũng cáo buộc công ty này chưa thanh toán đầy đủ tiền thù lao từ chính trận đấu nói trên.