Mỹ nhân mặc bikini "nàng tiên cá", gây xốn xang ở sự kiện chạy bộ nội y

Những hình ảnh nóng bỏng từ các giải chạy bikini 2026 lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Thái Lan, cái tên Rin Journey bất ngờ được “đào lại”. Không phải ở mùa giải mới nhất, mà từ Bikini Run Chanthaburi 2025, cô đã kịp để lại một khoảnh khắc đủ sức vượt thời gian.

Rin nổi bật với bikini mang phong thái "nàng tiên cá"

Trong không gian ngập nắng của bờ biển Chanthaburi, nơi hàng trăm runner hòa mình vào đường chạy 5km, Rin Journey vẫn gây sốt. Cô xuất hiện như một “màn trình diễn sống”, với bộ bikini mang đậm cảm hứng nàng tiên cá, vừa gợi cảm, vừa giàu tính thị giác.

Gam màu xanh ngọc chủ đạo, kết hợp cùng những dải hạt cườm buông dài, tạo hiệu ứng chuyển động như những làn sóng biển ôm theo từng bước chạy. Phần voan nhẹ xẻ cao, bay theo gió, khiến tổng thể trang phục không chỉ là thời trang, mà còn là một câu chuyện thị giác hoàn chỉnh. Điểm nhấn hoa lan vàng và phụ kiện tóc càng hoàn thiện hình ảnh một “nàng tiên cá” vừa bước lên từ đại dương.

Nhưng điều khiến Rin Journey thực sự nổi bật không nằm ở trang phục. Đó là thần thái. Một gương mặt sáng, biểu cảm tự nhiên, cùng phong thái vừa hồn nhiên vừa tự tin, đủ để khiến mọi ánh nhìn dừng lại lâu hơn một nhịp. Giữa hàng trăm bộ bikini sáng tạo, cô vẫn tạo ra “khoảng lặng” riêng, nơi người ta không chỉ nhìn, mà còn bị cuốn vào.

Bikini Run Chanthaburi vốn được xem là “giải marathon của sắc đẹp”, nơi thể thao, thời trang và văn hóa lễ hội hòa trộn. Chủ đề năm 2025 mang tinh thần Bohemian phóng khoáng, khuyến khích người tham gia thể hiện cá tính qua trang phục. Và Rin Journey, theo cách riêng, đã đẩy giới hạn đó xa hơn, biến một bộ bikini của mình trở nên nổi bật nhất.

Trong một sân chơi nơi sự sáng tạo được đặt ngang hàng với tốc độ, Rin Journey ghi điểm lớn. Cô đã kể một câu chuyện, bằng từng bước chân, từng chuyển động, và một chút phép màu của đại dương.