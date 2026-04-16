Tennis đỉnh cao: Alcaraz "trao" chiến thắng cho đối thủ, Zverev phô diễn sức mạnh

Alcaraz rút lui khỏi Barcelona Open vì chấn thương cổ tay

Tay vợt số 2 thế giới Carlos Alcaraz đã chính thức rút lui khỏi Barcelona Open 2026 ngay sau trận ra quân, do chấn thương cổ tay nghiêm trọng hơn dự kiến.

Alcaraz chia tay giải đấu diễn ra trên sân nhà

Xuất hiện trong buổi họp báo ngày 15/4 với vẻ mặt nặng nề, Alcaraz xác nhận cảm giác đau xuất hiện từ trận gặp Otto Virtanen đã tiến triển xấu. “Sau một pha trả giao bóng, cổ tay của tôi bị "khựng lại". Cơn đau tăng dần trong suốt trận đấu”, tay vợt người Tây Ban Nha chia sẻ.

Ban đầu, Alcaraz cho rằng đây chỉ là vấn đề nhỏ do quá tải. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra y tế sau đó cho thấy chấn thương “nghiêm trọng hơn những gì mọi người nghĩ”, buộc anh phải đưa ra quyết định dừng thi đấu để tránh ảnh hưởng lâu dài.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Alcaraz phải bỏ giải ngay tại Barcelona. Năm 2024, anh từng rút lui trước khi thi đấu vì lý do tương tự. Lần này, dù đã kịp ra sân một trận, tay vợt 22 tuổi vẫn không thể tiếp tục hành trình tại giải ATP 500 trên sân nhà.

“Không bao giờ là dễ dàng khi phải rút lui, đặc biệt là ở giải đấu này. Tôi rất buồn khi phải trở về nhà để bắt đầu quá trình hồi phục cùng đội ngũ y tế. Hy vọng mọi người sẽ sớm thấy tôi trở lại sân đấu”, Alcaraz nói.

Việc Alcaraz sớm dừng bước là tổn thất lớn cho giải đấu, đồng thời khiến người hâm mộ lo lắng khi mùa sân đất nện đang bước vào giai đoạn cao trào. Đối thủ của Alcaraz ở vòng 2, Tomas Machac nghiễm nhiên giành tấm vé vào tứ kết mà không cần ra sân.

Alexander Zverev - Gabriel Diallo: Khoảng 19h, 16/4 (vòng 2 Munich Open)

Trận đấu vòng 2 giải Munich Open trên mặt sân đất nện được dự báo sẽ không quá khó khăn cho Alexander Zverev khi tay vợt số 3 thế giới chạm trán Gabriel Diallo.

Diallo (bên phải) được dự báo chưa phải đối thủ xứng tầm với Zverev (bên trái) tại vòng 2 Munich

Zverev đang có phong độ ổn định với 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất và lợi thế lớn khi thi đấu trên sân nhà. Dù vừa mất một set ở vòng trước, tay vợt người Đức vẫn cho thấy khả năng kiểm soát thế trận tốt, đặc biệt ở những pha bóng bền trên mặt sân đất nện.

Trong khi đó, Diallo sở hữu cú giao bóng uy lực và có thể gây khó khăn nhất định, nhưng sự thiếu ổn định cùng hạn chế trong các tình huống baseline khiến tay vợt Canada bị đánh giá thấp hơn rõ rệt. Thống kê đối đầu cũng nghiêng hoàn toàn về Zverev, người đã thắng lần chạm trán duy nhất giữa hai tay vợt hồi đầu năm.

Với sự vượt trội về đẳng cấp, kinh nghiệm và khả năng thích nghi trên sân đất nện, Zverev được kỳ vọng sẽ áp đặt thế trận và khép lại trận đấu nhanh.

Dự đoán kết quả: Zverev thắng sau 2 set.

Lịch thi đấu tennis ngày 16/4