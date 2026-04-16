Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

botic-vs-francisco
Bavarian Open
Botic Van De Zandschulp -
Francisco Cerundolo -
karolina-vs-elise
Stuttgart Open
Karolina Muchova -
Elise Mertens -
lorenzo-vs-andrey
Barcelona Open
Lorenzo Sonego -
Andrey Rublev -
alexander-vs-gabriel
Bavarian Open
Alexander Zverev -
Gabriel Diallo -
alycia-vs-mirra
Stuttgart Open
Alycia Parks -
Mirra Andreeva -
denis-vs-fabian
Bavarian Open
Denis Shapovalov -
Fabian Marozsan -
corentin-vs-lorenzo
Barcelona Open
Corentin Moutet -
Lorenzo Musetti -
elena-vs-diana
Stuttgart Open
Elena Rybakina -
Diana Shnaider -
liudmila-vs-coco
Stuttgart Open
Liudmila Samsonova -
Coco Gauff -
flavio-vs-zizou
Bavarian Open
Flavio Cobolli 2
Zizou Bergs 0
jelena-vs-mirra
Stuttgart Open
Jelena Ostapenko 1
Mirra Andreeva 2
cameron-vs-ethan
Barcelona Open
Cameron Norrie 2
Ethan Quinn 1
iga-vs-laura
Stuttgart Open
Iga Swiatek 2
Laura Siegemund 0
katie-vs-jaqueline
Open De Rouen
Katie Boulter 2
Jaqueline Cristian 1
eva-vs-elina
Stuttgart Open
Eva Lys 0
Elina Svitolina 2

Tennis đỉnh cao: Alcaraz "trao" chiến thắng cho đối thủ, Zverev phô diễn sức mạnh

Carlos Alcaraz Alexander Zverev ATP Tour

(Tin thể thao, tin tennis) Carlos Alcaraz bất ngờ rút lui khỏi Barcelona Open 2026 vì chấn thương cổ tay, trong khi Alexander Zverev được dự báo dễ dàng vượt qua Gabriel Diallo tại Munich Open.

  

Alcaraz rút lui khỏi Barcelona Open vì chấn thương cổ tay

Tay vợt số 2 thế giới Carlos Alcaraz đã chính thức rút lui khỏi Barcelona Open 2026 ngay sau trận ra quân, do chấn thương cổ tay nghiêm trọng hơn dự kiến.

Alcaraz chia tay giải đấu diễn ra trên sân nhà

Alcaraz chia tay giải đấu diễn ra trên sân nhà

Xuất hiện trong buổi họp báo ngày 15/4 với vẻ mặt nặng nề, Alcaraz xác nhận cảm giác đau xuất hiện từ trận gặp Otto Virtanen đã tiến triển xấu. “Sau một pha trả giao bóng, cổ tay của tôi bị "khựng lại". Cơn đau tăng dần trong suốt trận đấu”, tay vợt người Tây Ban Nha chia sẻ.

Ban đầu, Alcaraz cho rằng đây chỉ là vấn đề nhỏ do quá tải. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra y tế sau đó cho thấy chấn thương “nghiêm trọng hơn những gì mọi người nghĩ”, buộc anh phải đưa ra quyết định dừng thi đấu để tránh ảnh hưởng lâu dài.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Alcaraz phải bỏ giải ngay tại Barcelona. Năm 2024, anh từng rút lui trước khi thi đấu vì lý do tương tự. Lần này, dù đã kịp ra sân một trận, tay vợt 22 tuổi vẫn không thể tiếp tục hành trình tại giải ATP 500 trên sân nhà.

“Không bao giờ là dễ dàng khi phải rút lui, đặc biệt là ở giải đấu này. Tôi rất buồn khi phải trở về nhà để bắt đầu quá trình hồi phục cùng đội ngũ y tế. Hy vọng mọi người sẽ sớm thấy tôi trở lại sân đấu”, Alcaraz nói.  

Việc Alcaraz sớm dừng bước là tổn thất lớn cho giải đấu, đồng thời khiến người hâm mộ lo lắng khi mùa sân đất nện đang bước vào giai đoạn cao trào. Đối thủ của Alcaraz ở vòng 2, Tomas Machac nghiễm nhiên giành tấm vé vào tứ kết mà không cần ra sân. 

Alexander Zverev - Gabriel Diallo: Khoảng 19h, 16/4 (vòng 2 Munich Open)

Trận đấu vòng 2 giải Munich Open trên mặt sân đất nện được dự báo sẽ không quá khó khăn cho Alexander Zverev khi tay vợt số 3 thế giới chạm trán Gabriel Diallo.

Diallo (bên phải) được dự báo chưa phải đối thủ xứng tầm với Zverev (bên trái)&nbsp;tại vòng 2 Munich

Diallo (bên phải) được dự báo chưa phải đối thủ xứng tầm với Zverev (bên trái) tại vòng 2 Munich

Zverev đang có phong độ ổn định với 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất và lợi thế lớn khi thi đấu trên sân nhà. Dù vừa mất một set ở vòng trước, tay vợt người Đức vẫn cho thấy khả năng kiểm soát thế trận tốt, đặc biệt ở những pha bóng bền trên mặt sân đất nện.

Trong khi đó, Diallo sở hữu cú giao bóng uy lực và có thể gây khó khăn nhất định, nhưng sự thiếu ổn định cùng hạn chế trong các tình huống baseline khiến tay vợt Canada bị đánh giá thấp hơn rõ rệt. Thống kê đối đầu cũng nghiêng hoàn toàn về Zverev, người đã thắng lần chạm trán duy nhất giữa hai tay vợt hồi đầu năm.

Với sự vượt trội về đẳng cấp, kinh nghiệm và khả năng thích nghi trên sân đất nện, Zverev được kỳ vọng sẽ áp đặt thế trận và khép lại trận đấu nhanh.

Dự đoán kết quả: Zverev thắng sau 2 set.

Lịch thi đấu tennis ngày 16/4

Thời gian

Trận đấu

Trực tiếp

Tennis ATP 500 - Barcelona Open 2026 - vòng 2

Thứ năm, 16/4/2026
18:30 Lorenzo Sonego Andrey Rublev

On Sports News
21:00 Corentin Moutet Lorenzo Musetti

On Sports News

Thứ sáu, 17/4/2026
00:30 Arthur Fils Brandon Nakashima

On Sports News

Tennis ATP 500 - Bavarian International Tennis Championships (Munich Open) 2026 - vòng 2

Thứ năm, 16/4/2026
16:00 Botic Van De Zandschulp Francisco Cerundolo
17:30 Daniel Altmaier Alex Molcan
19:00 Alexander Zverev Gabriel Diallo
20:30 Denis Shapovalov Fabian Marozsan

Tennis WTA 500 - Stuttgart Open 2026 - vòng 2

Thứ năm, 16/4/2026
17:30 Karolina Muchova Elise Mertens
19:00 Alycia Parks Mirra Andreeva
19:00 Ekaterina Alexandrova Linda Noskova
22:00 Elena Rybakina Diana Shnaider
23:30 Liudmila Samsonova Coco Gauff

Thứ sáu, 17/4/2026
01:00 Leylah Fernandez Zeynep Sonmez

Tennis WTA 250 - Rouen Open - vòng 2

Thứ năm, 16/4/2026
16:30 Dominika Salkova Tatjana Maria
18:00 Hailey Baptiste Iryna Shymanovich
19:30 Elisabetta Cocciaretto Veronika Podrez
22:30 Xinyu Wang Sorana Cirstea

Thứ sáu, 17/4/2026
00:30 Anna Bondar Oleksandra Oliynykova

8

Chelsea - Man Utd 19.04

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Chelsea
Man Utd
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 19/04
Thể lệ
Alcaraz nói thẳng về Sinner: Tôn trọng lẫn nhau, nhưng không cần thân thiết
Alcaraz nói thẳng về Sinner: Tôn trọng lẫn nhau, nhưng không cần thân thiết

(Tin thể thao, tin tennis) Carlos Alcaraz thẳng thắn nói về Jannik Sinner, tôn trọng nhưng không thân thiết, phản ánh mối quan hệ đặc biệt giữa hai...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/04/2026 07:51 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Carlos Alcaraz Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN