MU mất thêm Yoro vì chấn thương, hàng thủ còn bao nhiêu người trước đại chiến Chelsea?

Chỉ còn 1 người lành lặn

Manchester United đang đối mặt với khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng ở hàng phòng ngự trước chuyến làm khách tới sân của Chelsea trong khuôn khổ Premier League (2h, 19/4). Mới đây nhất trung vệ Leny Yoro đã gia nhập danh sách chấn thương và khiến hàng thủ chỉ còn 1 trung vệ lành lặn.

Leny Yoro không đi xuống London cùng MU do đã bị chấn thương

Trung vệ người Pháp không xuất hiện cùng toàn đội trong chuyến hành quân xuống London hôm thứ Sáu, khiến HLV Michael Carrick thêm phần đau đầu về bài toán nhân sự. Việc Yoro vắng mặt khi đội di chuyển từ ga Stockport làm dấy lên lo ngại anh có thể phải nghỉ thi đấu dài hạn, thậm chí đối diện nguy cơ khép lại mùa giải sớm.

Khó khăn của “Quỷ đỏ” chưa dừng lại ở đó khi hàng loạt trung vệ khác cũng không thể ra sân. Harry Maguire tiếp tục bị treo giò sau tấm thẻ đỏ trong trận gặp Bournemouth, trong khi Lisandro Martinez không được xóa án phạt sau tình huống giật tóc với Dominic Calvert-Lewin ở trận thua trước Leeds. Trung vệ người Argentina sẽ vắng mặt ở các trận gặp Chelsea, Brentford và Liverpool. Bên cạnh đó, Matthijs de Ligt vẫn chưa thể trở lại kể từ cuối tháng 11 vì chấn thương lưng dai dẳng.

Carrick sẽ thử nghiệm?

Chuỗi tổn thất này khiến Man United rơi vào tình trạng thiếu hụt trầm trọng nhân sự ở trung tâm hàng thủ. Ayden Heaven là trung vệ lành lặn duy nhất và cầu thủ trẻ này nhiều khả năng sẽ đá cặp tạm thời với Luke Shaw.

Carrick đang phải "nát óc" tính toán cho vị trí trung vệ trước trận gặp Chelsea

Sự xáo trộn này cũng sẽ mở ra cơ hội để Diogo Dalot trở lại đội hình xuất phát trong vai trò hậu vệ trái. Đáng nói là HLV Carrick đã không mang theo Tyler Fredricson, cầu thủ 21 tuổi này chưa tạo được nhiều niềm tin sau màn trình diễn đáng quên tại League Cup trước Grimsby Town hồi đầu mùa, trong khi ông lại mang tận 4 thủ môn đi London.

Với tình hình hiện tại, MU nhiều khả năng sẽ phải sử dụng một hàng phòng ngự mang tính thử nghiệm tại Stamford Bridge. Đây sẽ là một kịch bản quen thuộc với Carrick, khi trận ra mắt Premier League của ông trên cương vị HLV trưởng MU cũng diễn ra trên sân Chelsea vào năm 2021, ông đã táo bạo lựa chọn sơ đồ ba trung vệ và giành kết quả hòa 1-1.

Một tin vui ít ỏi cho MU là Kobbie Mainoo đã trở lại sau chấn thương nhẹ và sẵn sàng góp mặt trong chuyến làm khách quan trọng này. Ở trận thua Leeds, Manuel Ugarte đá thay Mainoo và đã chơi khá tệ khiến sự vắng mặt của tiền vệ trẻ này gây nhiều nhớ tiếc từ các fan.