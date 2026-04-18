Sassuolo vs Como 17/04/26 - Trực tiếp
St. Pauli vs Köln
Inter Milan vs Cagliari
Lens vs Toulouse
Ninh Bình vs PVF-CAND
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hải Phòng
Brentford vs Fulham
Bayer Leverkusen vs Augsburg
Hoffenheim vs Borussia Dortmund
Leeds United vs Wolverhampton Wanderers
Newcastle United vs AFC Bournemouth
Lorient vs Olympique Marseille
Napoli vs Lazio
Tottenham Hotspur vs Brighton & Hove Albion
Eintracht Frankfurt vs RB Leipzig
Roma vs Atalanta
Chelsea vs Manchester United
Lille vs Nice
SHB Đà Nẵng vs Thép Xanh Nam Định
Đông Á Thanh Hóa vs Sông Lam Nghệ An
Công An TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Thể Công - Viettel vs Hoàng Anh Gia Lai
Aston Villa vs Sunderland
Everton vs Liverpool
Nottingham Forest vs Burnley
Hellas Verona vs Milan
Monaco vs Auxerre
Manchester City vs Arsenal
Bayern Munich vs Stuttgart
Juventus vs Bologna
Paris Saint-Germain vs Olympique Lyonnais
Lecce vs Fiorentina
Crystal Palace vs West Ham United
Athletic Club vs Osasuna
Brighton & Hove Albion vs Chelsea
Real Madrid vs Alavés
Girona vs Real Betis
Elche vs Atlético de Madrid
AFC Bournemouth vs Leeds United
Burnley vs Manchester City
Barcelona vs Celta de Vigo
Real Oviedo vs Villarreal
Sunderland vs Nottingham Forest
Fulham vs Aston Villa
Liverpool vs Crystal Palace
West Ham United vs Everton
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Arsenal vs Newcastle United
Manchester United vs Brentford
MU mất thêm Yoro vì chấn thương, hàng thủ còn bao nhiêu người trước đại chiến Chelsea?

Sự kiện: MU vs Chelsea: Đại chiến không khoan nhượng Manchester United Premier League 2025-26

Hàng phòng ngự MU gặp thêm tổn thất với chấn thương của Leny Yoro ngay trước khi gặp Chelsea.

   

Chỉ còn 1 người lành lặn

Manchester United đang đối mặt với khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng ở hàng phòng ngự trước chuyến làm khách tới sân của Chelsea trong khuôn khổ Premier League (2h, 19/4). Mới đây nhất trung vệ Leny Yoro đã gia nhập danh sách chấn thương và khiến hàng thủ chỉ còn 1 trung vệ lành lặn.

Leny Yoro không đi xuống London cùng MU do đã bị chấn thương

Trung vệ người Pháp không xuất hiện cùng toàn đội trong chuyến hành quân xuống London hôm thứ Sáu, khiến HLV Michael Carrick thêm phần đau đầu về bài toán nhân sự. Việc Yoro vắng mặt khi đội di chuyển từ ga Stockport làm dấy lên lo ngại anh có thể phải nghỉ thi đấu dài hạn, thậm chí đối diện nguy cơ khép lại mùa giải sớm.

Khó khăn của “Quỷ đỏ” chưa dừng lại ở đó khi hàng loạt trung vệ khác cũng không thể ra sân. Harry Maguire tiếp tục bị treo giò sau tấm thẻ đỏ trong trận gặp Bournemouth, trong khi Lisandro Martinez không được xóa án phạt sau tình huống giật tóc với Dominic Calvert-Lewin ở trận thua trước Leeds. Trung vệ người Argentina sẽ vắng mặt ở các trận gặp Chelsea, Brentford và Liverpool. Bên cạnh đó, Matthijs de Ligt vẫn chưa thể trở lại kể từ cuối tháng 11 vì chấn thương lưng dai dẳng.

Carrick sẽ thử nghiệm?

Chuỗi tổn thất này khiến Man United rơi vào tình trạng thiếu hụt trầm trọng nhân sự ở trung tâm hàng thủ. Ayden Heaven là trung vệ lành lặn duy nhất và cầu thủ trẻ này nhiều khả năng sẽ đá cặp tạm thời với Luke Shaw.

Carrick đang phải "nát óc" tính toán cho vị trí trung vệ trước trận gặp Chelsea

Sự xáo trộn này cũng sẽ mở ra cơ hội để Diogo Dalot trở lại đội hình xuất phát trong vai trò hậu vệ trái. Đáng nói là HLV Carrick đã không mang theo Tyler Fredricson, cầu thủ 21 tuổi này chưa tạo được nhiều niềm tin sau màn trình diễn đáng quên tại League Cup trước Grimsby Town hồi đầu mùa, trong khi ông lại mang tận 4 thủ môn đi London.

Với tình hình hiện tại, MU nhiều khả năng sẽ phải sử dụng một hàng phòng ngự mang tính thử nghiệm tại Stamford Bridge. Đây sẽ là một kịch bản quen thuộc với Carrick, khi trận ra mắt Premier League của ông trên cương vị HLV trưởng MU cũng diễn ra trên sân Chelsea vào năm 2021, ông đã táo bạo lựa chọn sơ đồ ba trung vệ và giành kết quả hòa 1-1.

Một tin vui ít ỏi cho MU là Kobbie Mainoo đã trở lại sau chấn thương nhẹ và sẵn sàng góp mặt trong chuyến làm khách quan trọng này. Ở trận thua Leeds, Manuel Ugarte đá thay Mainoo và đã chơi khá tệ khiến sự vắng mặt của tiền vệ trẻ này gây nhiều nhớ tiếc từ các fan.

Đội hình MU tới đá trận Chelsea

Thủ môn: Lammens, Bayindir, Heaton, Mee

Hậu vệ: Shaw, Dalot, Heaven, Mazraoui, Malacia.

Tiền vệ: Bruno Fernandes, T. Fletcher, Mount, Mainoo, Ugarte, Casemiro.

Tiền đạo: Sesko, Cunha, Amad, Zirkzee, Mbeumo, Lacey

Theo Q.D (Tổng hợp)



-17/04/2026 23:18 PM (GMT+7)
