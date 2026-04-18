Sassuolo vs Como 17/04/26 - Trực tiếp
2
1
St. Pauli vs Köln
-
-
Inter Milan vs Cagliari
-
-
Lens vs Toulouse
-
-
Ninh Bình vs PVF-CAND
-
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hải Phòng
-
-
Brentford vs Fulham
-
-
Bayer Leverkusen vs Augsburg
-
-
Hoffenheim vs Borussia Dortmund
-
-
Leeds United vs Wolverhampton Wanderers
-
-
Newcastle United vs AFC Bournemouth
-
-
Lorient vs Olympique Marseille
-
-
Napoli vs Lazio
-
-
Tottenham Hotspur vs Brighton & Hove Albion
-
-
Eintracht Frankfurt vs RB Leipzig
-
-
Roma vs Atalanta
-
-
Chelsea vs Manchester United
-
-
Lille vs Nice
-
-
SHB Đà Nẵng vs Thép Xanh Nam Định
-
-
Đông Á Thanh Hóa vs Sông Lam Nghệ An
-
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
-
-
Thể Công - Viettel vs Hoàng Anh Gia Lai
-
-
Aston Villa vs Sunderland
-
-
Everton vs Liverpool
-
-
Nottingham Forest vs Burnley
-
-
Hellas Verona vs Milan
-
-
Monaco vs Auxerre
-
-
Manchester City vs Arsenal
-
-
Bayern Munich vs Stuttgart
-
-
Juventus vs Bologna
-
-
Paris Saint-Germain vs Olympique Lyonnais
-
-
Lecce vs Fiorentina
-
-
Crystal Palace vs West Ham United
-
-
Athletic Club vs Osasuna
-
-
Brighton & Hove Albion vs Chelsea
-
-
Real Madrid vs Alavés
-
-
Girona vs Real Betis
-
-
Elche vs Atlético de Madrid
-
-
AFC Bournemouth vs Leeds United
-
-
Burnley vs Manchester City
-
-
Barcelona vs Celta de Vigo
-
-
Real Oviedo vs Villarreal
-
-
Sunderland vs Nottingham Forest
-
-
Fulham vs Aston Villa
-
-
Liverpool vs Crystal Palace
-
-
West Ham United vs Everton
-
-
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
-
-
Arsenal vs Newcastle United
-
-
Manchester United vs Brentford
-
-

Giải mã Vincent Kompany: Từ HLV rớt hạng đến ứng viên vô địch châu Âu ở Bayern Munich

Sự kiện: Bundesliga 2025-26 Bayern Munich Cup C1 - Champions League 2025/26

Vincent Kompany từng là cầu thủ có nhiều ảnh hưởng đến nỗi người ta phải dựng tượng ông bên ngoài SVĐ Etihad của Man City. Nhưng, “tượng đài huấn luyện” Kompany thì chưa hề tồn tại. Giờ đây, cái tượng đài ấy đang được định hình.

  

Vô địch Champions League, Kompany sẽ hoàn toàn khẳng định mình

Trong 4 mùa bóng gần đây, chức vô địch Champions League luôn thuộc về một gương mặt già dặn, uyên bác trong làng huấn luyện, đã từng vô địch giải này trước đó (Luis Enrique, Pep Guardiola và Carlo Ancelotti 2 lần). HLV vô địch Champions League 2021, Thomas Tuchel, tuy chưa vô địch trước đó nhưng cũng đã từng cầm quân ở trận chung kết năm 2020.

Tóm lại, bảng vàng vô địch Champions League chưa hề giới thiệu gương mặt mới nào trong làng huấn luyện ở thập kỷ này. Bây giờ, Vincent Kompany đang nổi lên như một ứng cử viên vô địch nặng ký. Nếu dẫn dắt Bayern Munich thành công trên đường chinh phục Champions League năm nay, Kompany sẽ trở thành “thương hiệu lớn” mới nhất trong làng huấn luyện, chứ đấy không chỉ là một thành công đơn thuần trong bóng đá đỉnh cao.

Tuyệt đại đa số giới quan sát tỏ ra bất ngờ khi Bayern giới thiệu HLV trưởng Kompany đầu mùa bóng trước. Dĩ nhiên, ít ai kỳ vọng điều gì lớn lao, kể cả khi Bayern vô địch Bundesliga ngay mùa đầu tiên Kompany cầm quân. Tiếp tục bất ngờ: xác định đã “chọn đúng người”, Bayern liền gia hạn hợp đồng với Kompany, đến tận năm 2029.

Mùa bóng thứ hai của Kompany tại Bayern đang diễn ra hết sức rực rỡ. Rất có thể Bayern sẽ trở thành đội đầu tiên trong 5 giải VĐQG lớn chính thức lên ngôi, ngay cuối tuần này. Bayern cũng đã lọt vào bán kết ở hai giải đấu còn lại là Champions League và cúp quốc gia, tức đang trên đường chinh phục thành tích “ăn ba”. Điều quan trọng không chỉ là Bayern thắng như chẻ tre, mà còn là những dấu ấn sâu đậm trong chiến thắng của họ.

Mới đây nhất là chiến thắng ở vòng tứ kết Champions League trước Real Madrid, trong cặp đấu mà nhiều người cho là hấp dẫn nhất lịch sử ở giải này. Đôi bên cùng nhau bắn phá khung thành đối phương đến 73 lần, ghi 10 bàn, trong 180 phút quyết chiến, với kết quả Bayern thắng cả hai lượt!

Giữa hai cuộc thư hùng đỉnh cao ấy, Bayern chỉ đưa ra lực lượng dự bị trong trận gặp St Pauli ở Bundesliga. Kết quả? Thầy trò Kompany thắng đến 5-0 trên sân đối phương, xô ngã luôn kỷ lục về số bàn thắng trong một mùa bóng ở Bundesliga. Kỷ lục cũ là 101 bàn. Bayern bây giờ đã có 105 bàn thắng, và họ vẫn còn đá 5 trận nữa!

Từ đâu ra nhũng cơn mưa bàn thắng?

Nói đến Bayern dưới thời Kompany là phải nói đến hiệu suất ghi bàn khủng khiếp. Cột mốc dẫn dắt Bayern tròn 50 trận của Kompany diễn ra hồi giữa mùa. Kết quả? Bayern thắng Wolfsburg 8-1! Khi Kompany cầm quân lần đầu tiên ở Champions League (mùa trước), Bayern thắng Dinamo Zagreb 9-2.

Đấy là đội đầu tiên ghi được nhiều hơn 8 bàn trong một trận đấu ở Champions League! Xuyên suốt từ trận ra mắt khi ấy, đến kỷ lục ghi bàn nhiều nhất ở Bundesliga mùa này, hoặc 16 bàn trong 4 trận knock-out trước Atalanta và Real Madrid ở Champions League, người ta ngày càng nhìn thấy rõ hơn bức tranh tổng thể về Bayern dưới thời Kompany. Bayern thời Pep Guardiola vị tất đã bằng.

Trong tay Kompany là những Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise, Serge Gnabry, Lennart Karl, Jamal Musiala...Dĩ nhiên họ đều giỏi, nhưng đấy không phải là cầu thủ lớn, là dạng siêu sao kiểu Kylian Mbappe của Real Madrid. Hệ thống đấu pháp và quan điểm bóng đá của Kompany biến họ thành những cỗ máy ghi bàn.

Kane chẳng hạn: ai cũng biết tiền đạo này xuất sắc thế nào. Nhưng mãi đến bây giờ, trong hệ thống chiến thuật của Kompany, lão tướng sắp tròn 33 tuổi này mới đạt đến hiệu suất ghi bàn rực rỡ nhất sự nghiệp. Kane vừa trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên trong 95 năm đạt đến cột mốc ghi 50 bàn trong một mùa bóng.

Kỷ lục ghi 50 bàn của Tom Warning (Aston Villa) trong mùa bóng 1930-1931 rồi đây chắc phải sụp đổ, vì dĩ nhiên Kane vẫn còn rất nhiều lần ra sân trong mùa bóng này. Tính riêng từng giải, thì số bàn thắng của Kane luôn nhiều hơn số trận đấu (12 bàn trong 11 trận ở Champions League, 31 bàn trong 26 trận ở Bundesliga, 6 bàn trong 4 trận ở cúp quốc gia. Chỉ có trận siêu cúp Đức là Kane ghi đúng 1 bàn!).

Tính giải trí trong cách chơi bóng của Bayern rất cao. Họ luôn dễ dàng lao lên phía trước và tạo ra cơ hội ghi bàn, như thể chơi bóng tức là làm những việc như thế. Họ không bị đè nén bởi áp lực nào, kể cả trong các trận đấu căng thẳng, khốc liệt.

Nói vậy chẳng phải Bayern của Kompany chỉ luôn lăm le ghi bàn mà không phòng thủ. Kompany tạo ra cách chơi hợp lý, dựa trên nguyên tắc quản lý và tận dụng các khoảng trống trên sân. Và khi lối chơi đạt đến mức độ nhuần nhuyễn thì các cầu thủ Bayern phát huy hiệu suất tuyệt vời, cả trong tấn công lẫn phòng ngự. HLV Luciano Spalletti của Juventus nói: “Xem Bayern chơi bóng, chúng ta như đang được xem một bộ bách khoa toàn thư về cách di chuyển và chọn vị trí trên sân”.

Có thầy giỏi, cũng phải có trò giỏi

Thường thì Bayern trở nên hay nhất, vận hành trơn tru nhất khi họ không có bóng. Trước cặp tiền đạo khét tiếng Vinicius – Mbappe của Real, tiền vệ trụ Joshua Kimmich của Bayern lùi về để cùng cặp trung vệ hình hành bộ ba phòng thủ.

Cặp hậu vệ cánh Josip Stanisic và Konrad Laimer di chuyển vào khu trung lộ, đứng gần hơn với các vị trí tiền vệ trung tâm. Các tiền vệ cánh Arda Guler và Federico Valverde của Real bị hút theo họ, do là đối thủ trực tiếp trên sân. Thế là hành lang ở hai biên được mở ra, để trung vệ của Bayern nhanh chóng và dễ dàng đưa bóng về phía tiền đạo cánh khi có dịp.

Đường nét hiện đại trong cách triển khai bóng rất trực tiếp vừa nêu là đặc điểm nổi bật của Bayern thời Kompany. Ông có nhãn quan riêng, ý tưởng độc lập, chứ không quá phụ thuộc vào những cách chơi ưu việt sẵn có, không trở thành nô lệ cho các quan điểm nặng về việc giữ và kiểm soát bóng.

Kompany cũng không ngán các đối thủ phòng ngự đeo bám một cách gan lì. Atalanta là đội như vậy: kèm người như hình với bóng. Kompany xáo trộn đội hình, để đối phương bị kéo ra khỏi vị trí vì mải đeo bám. Tiền vệ công Serge Gnabry thường xuyên lùi về vị trí trung vệ. Hậu vệ “chuyên trách Gnabry” bị kéo theo.

Thế là khoảng trống mở ra để đồng đội của Gnabry khai thác tấn công. Kết cục, có những lúc người ta nhìn vào đội hình Atalanta và thấy các cầu thủ tấn công đứng ở vị trí phòng ngự, cầu thủ phòng ngự lại đứng ở khu vực tấn công. Atalanta là đại diện Ý tiến đi xa nhất tại Champions League mùa này. Họ thua Bayern trong cả 2 lượt ở vòng 16 đội, tổng tỷ số là 10-2!

Vấn đề đặt ra: vì sao một Kompany tài ba như thế lại phải rớt hạng trong làng bóng Anh cùng đội Burnley, ở mùa bóng 2023-2024?

Chuyện gì cũng có thể xảy ra trong môn bóng đá. Vả lại, bóng đá là môn thể thao của những quan điểm khác nhau, chứ không nhất thiết phải xác định quan điểm nào là sai hay đúng. Ngay sau khi dẫn dắt Burnley... rớt hạng thì Kompany được Bayern mời. Bayern thậm chí phải trả cho Burnley số tiền đền bù không nhỏ, để rước nhân vật vừa thất bại thảm hại ở nơi ấy!

Vậy, nên chăng nghĩ đến một điều (mà không nhất thiết phải tranh luận đúng/sai): đẳng cấp cầu thủ của Burnley không tương ứng với tài cầm quân của Kompany? Cách nghĩ và cách huấn luyện của Kompany rất tương thích với đẳng cấp và cách chơi bóng của cầu thủ Bayern? Dù sao đi nữa, không thể tranh cãi: Bayern và Burnley là hai môi trường bóng đá hoàn toàn khác nhau.

Ngay sau khi thất bại trong cái ao tù Burnley, Kompany đã thăng hoa rực rỡ ở đội bóng số 1 nước Đức Bayern Munich. Thành công, với những nét mới rất riêng trong lối chơi của Bayern, có thể sẽ khẳng định một tượng đài mới trong tương lai của bóng đá: HLV Vincent Kompany.

Bayern Munich có tỷ lệ vô địch cúp C1 cao nhất, nhưng thống kê ủng hộ Arsenal
Sau vòng tứ kết đầy kịch tính, mô hình dự đoán của Opta dựa trên 10.000 mô phỏng đã chỉ ra những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch Champions...

