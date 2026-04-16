Nóng nhất thể thao sáng 16/4: Djokovic tái xuất tại Madrid Open

Novak Djokovic sẽ góp mặt tại giải Madrid Open sắp tới, theo thông báo chính thức từ ban tổ chức. Sau khi bị loại sớm tại Indian Wells, tay vợt người Serbia đã quyết định bỏ qua hai giải Miami Open và Monte Carlo, trước khi trở lại thi đấu vào cuối tháng Tư.

Djokovic sẽ tái xuất tại Madrid Open sắp tới

Ở Madrid Open năm ngoái, Djokovic gây thất vọng khi dừng bước ngay vòng hai sau thất bại trước Matteo Arnaldi. Tính đến nay, cựu số 1 thế giới đã 3 lần đăng quang tại Madrid Open, gần nhất là vào năm 2019.

Anh trai Murray tuyên bố giải nghệ

Jamie Murray, tay vợt từng đi vào lịch sử khi trở thành người Anh đầu tiên vươn lên vị trí số 1 thế giới ở nội dung đôi, đã chính thức thông báo giải nghệ quần vợt. Murray giành tổng cộng 34 danh hiệu đôi, trong đó có 2 chức vô địch cùng em trai nổi tiếng Andy Murray. Bộ đôi này cũng góp công lớn giúp tuyển quần vợt nam Vương quốc Anh đăng quang Davis Cup 2015, danh hiệu đầu tiên sau 79 năm chờ đợi.

McGregor xác nhận ngày trở lại UFC

Conor McGregor đã xác nhận sẽ tái xuất vào mùa hè này sau khi chính thức dàn xếp xong tranh chấp pháp lý với cựu võ sĩ Artem Lobov. Trong tuyên bố được luật sư đọc thay, McGregor cho biết: “Tôi hài lòng khi vụ việc đã được giải quyết và giờ có thể tập trung hoàn toàn cho việc tập luyện cũng như trận đấu vào mùa hè này. Tôi muốn cảm ơn Artem vì những đóng góp cho công việc kinh doanh whiskey của tôi”.

Võ sĩ người Ireland được cho là có thể trở lại vào ngày 11/7 tại Las Vegas (Mỹ), với Max Holloway nằm trong số những đối thủ tiềm năng. Trên mạng xã hội, McGregor đăng tải hình ảnh tập luyện kèm thông điệp: “Tôi trở lại để làm điều mình vẫn làm, hạ knock-out đối thủ để kiếm tiền”.

Norris muốn điều chỉnh sớm luật F1

Đương kim vô địch Lando Norris hy vọng các quy định mới của F1 cho mùa giải 2026 sẽ sớm được điều chỉnh trước chặng đua tiếp theo tại Miami Grand Prix, trong bối cảnh anh tiếp tục phàn nàn rằng bộ luật hiện tại đang khiến các tay đua mất dần quyền kiểm soát trên đường đua.

Tay đua của McLaren cho biết: “Tôi đã nói trước đây, vấn đề không phải ở chiếc xe mà là phần phía sau chúng tôi, tức các quy định về động cơ. Đó mới là điều tôi không thực sự thích ở mùa giải năm nay”.