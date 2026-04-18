Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Sassuolo vs Como 17/04/26 - Trực tiếp
St. Pauli vs Köln
Inter Milan vs Cagliari
Lens vs Toulouse
Ninh Bình vs PVF-CAND
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hải Phòng
Brentford vs Fulham
Bayer Leverkusen vs Augsburg
Hoffenheim vs Borussia Dortmund
Leeds United vs Wolverhampton Wanderers
Newcastle United vs AFC Bournemouth
Lorient vs Olympique Marseille
Napoli vs Lazio
Tottenham Hotspur vs Brighton & Hove Albion
Eintracht Frankfurt vs RB Leipzig
Roma vs Atalanta
Chelsea vs Manchester United
Lille vs Nice
SHB Đà Nẵng vs Thép Xanh Nam Định
Đông Á Thanh Hóa vs Sông Lam Nghệ An
Công An TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Thể Công - Viettel vs Hoàng Anh Gia Lai
Aston Villa vs Sunderland
Everton vs Liverpool
Nottingham Forest vs Burnley
Hellas Verona vs Milan
Monaco vs Auxerre
Manchester City vs Arsenal
Bayern Munich vs Stuttgart
Juventus vs Bologna
Paris Saint-Germain vs Olympique Lyonnais
Lecce vs Fiorentina
Crystal Palace vs West Ham United
Athletic Club vs Osasuna
Brighton & Hove Albion vs Chelsea
Real Madrid vs Alavés
Girona vs Real Betis
Elche vs Atlético de Madrid
AFC Bournemouth vs Leeds United
Burnley vs Manchester City
Barcelona vs Celta de Vigo
Real Oviedo vs Villarreal
Sunderland vs Nottingham Forest
Fulham vs Aston Villa
Liverpool vs Crystal Palace
West Ham United vs Everton
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Arsenal vs Newcastle United
Manchester United vs Brentford
Dự đoán tỷ số Chelsea - MU: Stamford Bridge rực lửa vì "chung kết top 5" (Ngoại hạng Anh)

(2h, 19/4, vòng 33) Không chỉ là trận đại chiến giữa 2 "ông lớn" giàu truyền thống, cuộc chạm trán này còn là trận cầu có ý nghĩa sống còn đối với tham vọng dự Champions League của cả Chelsea lẫn MU.

Áp lực trước "chung kết top 5"

Tính đến ngày 17/4/2026, cục diện bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh đang ở giai đoạn căng thẳng nhất. MU hiện đang tạm xếp thứ 3 với 55 điểm sau 32 trận. Dù đang đứng trong Top 4, nhưng vị trí của thầy trò HLV Miachel Carrick đang bị lung lay dữ dội sau trận thua sốc Leeds United 1-2 vừa qua. Áp lực từ Aston Villa (cũng có 55 điểm nhưng kém hiệu số) và Liverpool (52 điểm) khiến "Quỷ đỏ" không còn đường lùi.

Trong khi đó, Chelsea dưới sự dẫn dắt của HLV Liam Rosenior đứng thứ 6 với 48 điểm. Thảm bại 0-3 trước Man City ở vòng 32 ngay tại sân nhà đã đẩy "The Blues" vào thế chân tường. Khoảng cách 7 điểm với MU là con số không nhỏ, nhưng nếu giành chiến thắng đêm nay, Chelsea sẽ thu hẹp cách biệt xuống còn 4 điểm để thắp lại hy vọng vào Top 5 (vị trí có thể có vé Champions League tùy theo hệ số UEFA). Ngược lại, một trận thua gần như sẽ chấm dứt giấc mơ bước ra sân chơi danh giá nhất châu Âu của đội bóng thành London.

Quay cuồng vì bài toán nhân sự

Phong độ gần đây của cả 2 đội đều khiến người hâm mộ lo lắng. Chelsea đang trải qua cơn hạn hán bàn thắng kỳ lạ khi không thể xuyên thủng lưới đối phương trong 3 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Hàng công với những cái tên đắt giá dường như đang mất đi sợi dây liên kết cần thiết. Tuy nhiên, Stamford Bridge vẫn là điểm tựa tinh thần quan trọng nơi họ luôn chơi với 200% khả năng mỗi khi đối đầu các đội bóng trong nhóm "Big 6".

Về phía MU, bài toán đau đầu nhất của HLV Carrick lúc này chính là hàng phòng ngự. Cơn bão chấn thương và thẻ phạt đã lấy đi những quân bài quan trọng nhất của "Quỷ đỏ" trước thềm chuyến hành quân đến London, đặc biệt là bộ đôi Lisandro Martinez và Harry Maguire.

Việc phải chắp vá hàng thủ trong bối cảnh tâm lý vừa bị dội gáo nước lạnh từ trận thua Leeds là thử thách cực đại cho bản lĩnh của đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh.

Lo "công cùn" hay "thủ rách"?

Trận đấu này nhiều khả năng sẽ được quyết định ở khu vực trung tuyến. Sự đối đầu giữa sức trẻ, sự sáng tạo của Chelsea và lối đá kỷ luật, chuyển đổi trạng thái nhanh đặc trưng của MU dưới thời Amorim sẽ là chìa khóa.

Chelsea chắc chắn sẽ dồn lên tấn công ngay từ đầu để giải tỏa cơn khát bàn thắng và tận dụng sự hớ hênh của hàng thủ sứt mẻ bên phía khách. Ngược lại, MU với những mũi khoan tốc độ sẽ chờ đợi những sai lầm từ hàng dâng cao của Chelsea để tung ra đòn hồi mã thương. Đừng quên ở lượt đi mùa này tại Old Trafford, "Quỷ đỏ" đã giành chiến thắng sát nút 2-1, và đó là cơ sở để các CĐV MU tin vào một kết quả có lợi.

Đây là trận đấu mà cả hai đều không được phép thua. Một trận hòa có thể giúp MU giữ vững vị trí trong top 3 thêm một vòng đấu, nhưng với Chelsea, đó chẳng khác nào một thất bại. Sự quyết tâm của đội chủ nhà đối đầu với sự thực dụng của đội khách sẽ tạo nên một thế trận giằng co và đầy toan tính.

Với việc hàng thủ MU đang suy yếu nhưng hàng công Chelsea lại kém duyên, kịch bản về một trận hòa có bàn thắng là rất dễ xảy ra. Tuy nhiên, trong những trận cầu định đoạt mùa giải như thế này, khoảnh khắc tỏa sáng của một cá nhân sẽ định đoạt tất cả.

Dự đoán tỷ số: Chelsea 1-1 MU

Đội hình dự kiến:

Chelsea: Sanchez; Gusto, Fofana, Hato, Cucurella; Caicedo, Santos; Estevao, Cole Palmer, Neto; Pedro

MU: Lammens; Mazraoui, Yoro, Shaw; Dalot, Casemiro, Ugarte, Diallo; Fernandes, Cunha; Sesko.

Thông tin lực lượng

Chelsea: Reece James, Colwill, Chalobah, Jorgensen (chấn thương)

MU: Vắng Martinez, Maguire (treo giò), Mainoo, De Ligt (chấn thương), Dorgu bỏ ngỏ khả năng ra sân.

8

Chelsea - Man Utd 19.04

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Chelsea
Man Utd
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 19/04
Thể lệ
Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/04/2026 22:55 PM (GMT+7)
Tin liên quan
MU vs Chelsea: Đại chiến không khoan nhượng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN