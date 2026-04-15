Nóng nhất thể thao sáng 15/4: Murray "bày mưu" để Alcaraz hạ Sinner ở Roland Garros

Huyền thoại Murray "bày mưu" để Alcaraz hạ Sinner?

Cựu số 1 thế giới Andy Murray đã đưa ra phân tích đáng chú ý sau khi chứng kiến Jannik Sinner đánh bại Carlos Alcaraz trong trận chung kết Monte Carlo Masters. Tay vợt người Italia giành chiến thắng 7-6(5), 6-3 trong điều kiện gió mạnh khiến chất lượng trận đấu bị ảnh hưởng đáng kể.

Sinner (bên trái) và Alcaraz là kỳ phùng địch thủ của nhau

Murray nhấn mạnh chìa khóa nằm ở sự kiên nhẫn và khả năng thích nghi, cho rằng người điều chỉnh nhanh hơn sẽ chiến thắng. Thực tế, Sinner đã xử lý tốt hơn trong loạt tie-break, qua đó tạo bước ngoặt để khép lại trận đấu. Huyền thoại người Vương quốc Anh khẳng định, Alcaraz cần ứng biến linh hoạt hơn nếu hai tay vợt xuất chúng này tái đấu Sinner ở Roland Garros 2026.

Cúp US Open của Becker lập kỷ lục đấu giá

Chiếc cúp vô địch đơn nam US Open 1989 của huyền thoại Boris Becker đã được bán với mức giá kỷ lục 264.271 bảng Anh, cao hơn cả tiền thưởng ông nhận được khi đăng quang. Danh hiệu này đến nhờ chiến thắng trước Ivan Lendl trong trận chung kết, đánh dấu Grand Slam thứ tư trong sự nghiệp Becker.

Chiếc cúp từng được trưng bày tại Bảo tàng Hall of Fame trước khi bị đưa ra đấu giá do vấn đề phá sản của cựu số 1 thế giới. Đây được xem là một trong những kỷ vật quần vợt đắt giá nhất từng được bán công khai.

Thẻ sưu tầm Antonelli gây sốt, chốt giá gần 150.000 bảng

Tài năng trẻ của giải F1 Kimi Antonelli tiếp tục tạo nên cơn sốt khi một thẻ sưu tầm có chữ ký của anh được bán với tổng giá trị lên tới gần 150.000 bảng. Tay đua 18 tuổi của Mercedes đang gây ấn tượng mạnh khi thắng 2/3 chặng đầu mùa, vượt qua đàn anh George Russell trên bảng xếp hạng.

Tấm thẻ Topps độc bản, kèm mảnh găng tay thi đấu, nhanh chóng thu hút giới sưu tầm và lập kỷ lục mới cho các vật phẩm liên quan đến Antonelli. Điều đó phản ánh sức hút ngày càng lớn của ngôi sao trẻ này.

Ulberg bác bỏ Prochazka, khép lại tranh cãi hậu UFC 327

Nhà vô địch hạng nặng nhẹ mới của UFC, Carlos Ulberg, đã thẳng thừng bác bỏ phát biểu từ Jiri Prochazka sau trận đấu tại UFC 327. Ulberg giành chiến thắng knockout ấn tượng dù dính chấn thương đầu gối, trong khi Prochazka cho rằng anh đã “nương tay”.

Đáp trả, Ulberg gọi đó là “vớ vẩn”, khẳng định đối thủ chỉ do dự vì sợ hãi. Nhà tân vương cũng dập tắt khả năng tái đấu, cho thấy căng thẳng giữa hai võ sĩ vẫn chưa hạ nhiệt sau màn so tài kịch tính.