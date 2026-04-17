Nữ MC thể thao “qua lại” với 6 người đàn ông, sự cố gây sốc trên truyền hình

Một buổi phát sóng tưởng chừng bình thường tại giải quần vợt Stuttgart Open (Đức, từ 13-19/4) lại bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý, bởi một cuộc trò chuyện hậu trường… không ai nên nghe thấy.

Và cái tên bị kéo vào câu chuyện theo cách đầy trớ trêu là Carol Vorderman, người dẫn chương trình truyền hình, thể thao, vốn nổi tiếng bởi sự thẳng thắn về đời sống cá nhân.

Câu chuyện "buôn dưa lê" về nữ MC Carol Vorderman bỗng dưng được phát tán trên sóng truyền hình

Sự cố “lộ mic” và cuộc trò chuyện không dành cho công chúng

Sự việc xảy ra trong một buổi tập giữa hai tay vợt nổi bật Alex Eala và Iga Swiatek. Máy quay được đặt cố định trong khu vực bình luận để ghi lại hình ảnh phục vụ phát trực tuyến.

Nhưng trong lúc khán giả đang theo dõi những cú đánh bóng trên sân, micro lại vô tình thu được cuộc trò chuyện của ba người đàn ông đang lắp đặt thiết bị gần đó.

Họ không phải nhân sự của WTA, và có lẽ cũng không hề biết rằng mình đang “lên sóng”.

Câu chuyện ban đầu xoay quanh một người phụ nữ khác, nhưng rồi nhanh chóng chuyển hướng sang Carol Vorderman, với những nhận xét mang tính riêng tư, thậm chí có phần khiếm nhã.

Đoạn hội thoại bị phát tán, một người đàn ông nói: “Cô ấy từng công khai đang trong mối quan hệ mở với khoảng 5 hoặc 6 người đàn ông”.

Người khác đáp lại với sự ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chuyển sang giọng điệu trêu đùa. Cuộc trò chuyện tiếp tục với những bình luận về ngoại hình, tuổi tác và cả những suy đoán thiếu kiểm chứng.

Một chi tiết đáng chú ý, có người còn nhắc đến tin đồn thẩm mỹ, trong khi Vorderman trước đó từng khẳng định vóc dáng của cô đến từ lối sống lành mạnh, bao gồm việc tập luyện với hơn 20.000 lần squat mỗi năm.

Những câu nói tưởng chỉ tồn tại trong phạm vi hậu trường bỗng chốc bị phát ra toàn cầu, biến thành một tình huống “dở khóc dở cười” nhưng cũng đầy nhạy cảm.

Người trong cuộc: Thẳng thắn phủ nhận

Thực tế, Carol Vorderman chưa từng che giấu quan điểm về đời sống tình cảm.

Sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, cô lựa chọn một cách sống khác, không ràng buộc, không tìm kiếm mối quan hệ lâu dài. Thay vào đó, bà gọi những người đàn ông trong cuộc sống của mình là “special friends” (những mối quan hệ đặc biệt), những mối quan hệ rõ ràng, minh bạch và không chồng chéo.

“Tôi không tìm một người duy nhất nữa. Tôi có những người bạn đặc biệt. Họ không biết nhau, nhưng đều biết về sự tồn tại của nhau. Đó là sự trung thực”, cô từng chia sẻ.

Ở tuổi 65, Vorderman vẫn xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, năng động, điều khiến không ít người trong đoạn hội thoại cũng phải thừa nhận: “Cô ấy trông như 25 vậy”.