Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

tomas-vs-andrey
Barcelona Open
Tomas Machac -
Andrey Rublev -
alexander-vs-francisco
Bavarian Open
Alexander Zverev -
Francisco Cerundolo -
joao-vs-ben
Bavarian Open
Joao Fonseca -
Ben Shelton -
karolina-vs-coco
Stuttgart Open
Karolina Muchova -
Coco Gauff -
denis-vs-alex
Bavarian Open
Denis Shapovalov -
Alex Molcan -
arthur-vs-lorenzo
Barcelona Open
Arthur Fils -
Lorenzo Musetti -
iga-vs-mirra
Stuttgart Open
Iga Swiatek -
Mirra Andreeva -
elena-vs-leylah
Stuttgart Open
Elena Rybakina -
Leylah Fernandez -
elena-vs-diana
Stuttgart Open
Elena Rybakina 2
Diana Shnaider 0
liudmila-vs-coco
Stuttgart Open
Liudmila Samsonova 0
Coco Gauff 2

Nữ MC thể thao “qua lại” với 6 người đàn ông, sự cố gây sốc trên truyền hình

Sự kiện: Người đẹp thể thao WTA Tour

(Tin thể thao, tin hậu trường) Sự cố tại Stuttgart Open bất ngờ đẩy Carol Vorderman vào tâm điểm, khi đời sống cá nhân của nữ MC bị bàn tán công khai trên sóng trực tiếp.

Một buổi phát sóng tưởng chừng bình thường tại giải quần vợt Stuttgart Open (Đức, từ 13-19/4) lại bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý, bởi một cuộc trò chuyện hậu trường… không ai nên nghe thấy.

Và cái tên bị kéo vào câu chuyện theo cách đầy trớ trêu là Carol Vorderman, người dẫn chương trình truyền hình, thể thao, vốn nổi tiếng bởi sự thẳng thắn về đời sống cá nhân.

Câu chuyện "buôn dưa lê" về nữ MC&nbsp;Carol Vorderman bỗng dưng được phát tán trên sóng truyền hình

Câu chuyện "buôn dưa lê" về nữ MC Carol Vorderman bỗng dưng được phát tán trên sóng truyền hình

Sự cố “lộ mic” và cuộc trò chuyện không dành cho công chúng

Sự việc xảy ra trong một buổi tập giữa hai tay vợt nổi bật Alex Eala và Iga Swiatek. Máy quay được đặt cố định trong khu vực bình luận để ghi lại hình ảnh phục vụ phát trực tuyến.

Nhưng trong lúc khán giả đang theo dõi những cú đánh bóng trên sân, micro lại vô tình thu được cuộc trò chuyện của ba người đàn ông đang lắp đặt thiết bị gần đó.

Họ không phải nhân sự của WTA, và có lẽ cũng không hề biết rằng mình đang “lên sóng”.

Câu chuyện ban đầu xoay quanh một người phụ nữ khác, nhưng rồi nhanh chóng chuyển hướng sang Carol Vorderman, với những nhận xét mang tính riêng tư, thậm chí có phần khiếm nhã.

Đoạn hội thoại bị phát tán, một người đàn ông nói: “Cô ấy từng công khai đang trong mối quan hệ mở với khoảng 5 hoặc 6 người đàn ông”.

Người khác đáp lại với sự ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chuyển sang giọng điệu trêu đùa. Cuộc trò chuyện tiếp tục với những bình luận về ngoại hình, tuổi tác và cả những suy đoán thiếu kiểm chứng.

Một chi tiết đáng chú ý, có người còn nhắc đến tin đồn thẩm mỹ, trong khi Vorderman trước đó từng khẳng định vóc dáng của cô đến từ lối sống lành mạnh, bao gồm việc tập luyện với hơn 20.000 lần squat mỗi năm.

Những câu nói tưởng chỉ tồn tại trong phạm vi hậu trường bỗng chốc bị phát ra toàn cầu, biến thành một tình huống “dở khóc dở cười” nhưng cũng đầy nhạy cảm.

Người trong cuộc: Thẳng thắn phủ nhận

Thực tế, Carol Vorderman chưa từng che giấu quan điểm về đời sống tình cảm.

Sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, cô lựa chọn một cách sống khác, không ràng buộc, không tìm kiếm mối quan hệ lâu dài. Thay vào đó, bà gọi những người đàn ông trong cuộc sống của mình là “special friends” (những mối quan hệ đặc biệt), những mối quan hệ rõ ràng, minh bạch và không chồng chéo.

“Tôi không tìm một người duy nhất nữa. Tôi có những người bạn đặc biệt. Họ không biết nhau, nhưng đều biết về sự tồn tại của nhau. Đó là sự trung thực”, cô từng chia sẻ.

Ở tuổi 65, Vorderman vẫn xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, năng động, điều khiến không ít người trong đoạn hội thoại cũng phải thừa nhận: “Cô ấy trông như 25 vậy”.

8

Chelsea - Man Utd 19.04

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Chelsea
Man Utd
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 19/04
Thể lệ
Nữ MC VTV cao 1m76 gây sốt ở giải bóng chuyền quốc gia
Nữ MC VTV cao 1m76 gây sốt ở giải bóng chuyền quốc gia

Nữ MC Đặng Thu Huyền thu hút mọi ánh nhìn mỗi khi xuất hiện tại giải bóng chuyền VĐQG 2026 đang diễn ra ra tại Đông Anh, Hà Nội.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo QH ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/04/2026 09:27 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Người đẹp thể thao Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN