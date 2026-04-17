Nóng nhất thể thao sáng 17/4: Sinner được khuyên bỏ Madrid Open sau Barcelona Open

Sinner được khuyên bỏ Madrid Open sau Barcelona Open

Trên podcast Big T, chuyên gia tennis Brad Gilbert cho rằng quyết định không tham dự Barcelona Open của Jannik Sinner hoàn toàn sáng suốt. Trước đó, đại kình địch của Sinner, Carlos Alcaraz tuyên bố rút lui khỏi giải ATP 500 này trước thềm vòng 2 vì chấn thương, hậu quả của việc "cày ải" liên tục suốt thời gian qua.

Sinner được khuyên bỏ các giải đất nện ở Tây Ban Nha

Thậm chí, Brad Gilbert cho rằng Sinner có thể bỏ luôn Madrid Open (20/4 - 3/5) để tập trung vào Italia Open và Roland Garros: "Đối với Alcaraz, Barcelona Open và Madrid Open rất quan trọng vì cậu ấy là người Tây Ban Nha. Nhưng bạn sẽ không phiền nếu Sinner không tham gia. Cậu ấy đã chơi rất nhiều trận tennis trong 3 giải đấu gần đây. Vì vậy, lịch thi đấu rất quan trọng; bạn không muốn bị quá mệt mỏi khi đến Roland Garros".

Monfils, Wawrinka được Roland Garros vinh danh

Mới đây, ban tổ chức Roland Garros xác nhận sẽ tổ chức những lễ vinh danh cho 3 tay vợt gồm Stan Wawrinka, Gael Monfils, Caroline Garcia. Cụ thể, bên cạnh suất đặc cách dự vòng đấu chính, Wawrinka và Monfils cũng nhận được màn chia tay trang trọng trong trường hợp dừng bước. Nguyên nhân vì bộ đôi này sẽ giã từ sự nghiệp vào cuối mùa giải 2026, đồng nghĩa trải qua kỳ Roland Garros cuối cùng.

Về phía Caroline Garcia – cựu tay vợt nữ số 4 thế giới vừa giải nghệ năm ngoái – sẽ tham dự lễ vinh danh giữa 2 trận bán kết đơn nữ.

Pacquiao nêu lí do xứng đáng trở thành "GOAT"

Trả lời phỏng vấn "Inside The Ring", Manny Pacquiao đã đáp trả bình luận mới nhất từ Floyd Mayweather, rằng đối thủ xứng đáng với danh xưng "GOAT" (võ sĩ vĩ đại nhất mọi thời). Theo Pacquiao, kỳ tích của anh còn vĩ đại hơn kỳ tích bất bại của Mayweather:

“Mayweather tự xưng là GOAT, bởi vì anh ta thậm chí không thể khẳng định mình xứng đáng với phần nào. Anh ta thậm chí không thể khẳng định mình là võ sĩ bất bại duy nhất giải nghệ. Có rất nhiều võ sĩ, ít nhất là hơn 15 người, đã giải nghệ mà vẫn bất bại. Nhưng tôi có thể tự hào sánh ngang với một số người trong số đó? Là nhà vô địch 8 hạng cân và là võ sĩ duy nhất trở thành nhà vô địch thế giới trong 4 thập kỷ khác nhau.”

Nhà vô địch F1 lọt danh TIME 100

Mới đây, nhà đương kim vô địch F1 Lando Norris đã được vinh danh trong danh sách TIME 100 - 100 người có ảnh hưởng nhất năm 2026 của tạp chí nổi tiếng TIME. Cụ thể, tay đua thuộc biên chế McLaren góp mặt trong hạng mục "Những nhà đổi mới".

Bên cạnh chức vô địch F1 2025, Lando Norris còn điều hành công ty may mặc, sản xuất trang phục đua xe do chính anh sáng lập, cũng như công ty tìm kiếm tài năng ở môn thể thao tốc độ thông qua đường đua xe kart.