Mỹ nhân làm "chuyện ấy" với sao bóng rổ suốt 23 năm, mạng xã hội tranh cãi dữ dội

Dư âm từ phát ngôn gây bão

Sau bài chia sẻ trước đó về đời sống hôn nhân kéo dài 23 năm, Larsa Pippen tiếp tục trở thành tâm điểm khi phát ngôn của cô lan rộng trên mạng xã hội toàn cầu.

Larsa và Scottie (60 tuổi) từng chung sống suốt 23 năm

Việc nhấn mạnh tần suất “không có ngày nghỉ” trong "chuyện ấy" với chồng cũ Scottie Pippen gây tò mò và đẩy câu chuyện sang một hướng khác, khi chuyện hậu trường cá nhân thành đề tài tranh luận công khai.

Scottie không phải cái tên xa lạ. Ông là huyền thoại bóng rổ của Chicago Bulls, đối tác ăn ý của Michael Jordan trong kỷ nguyên 6 chức vô địch NBA. Sự bền bỉ, kỷ luật và nền tảng thể lực của Pippen từng là chuẩn mực cho một vận động viên đỉnh cao.

Trong khi đó, Larsa là gương mặt quen thuộc của showbiz Mỹ, từ truyền hình thực tế đến kinh doanh và mạng xã hội. Sau ly hôn, cô càng thu hút sự chú ý với đời sống cá nhân nhiều biến động.

Larsa (51 tuổi) từng có mối quan hệ với con trai huyền thoại Micheal Jordan, Marcus Jordan (người đội mũ, 35 tuổi) vào năm 2024

Mạng xã hội “dậy sóng”

Ngay sau khi thông tin lan truyền, chính chủ Scottie Pippen không lên tiếng nhưng cộng đồng mạng nhanh chóng chia thành nhiều luồng ý kiến.

Một số người tin rằng câu chuyện không quá phi lý, dựa trên thể trạng và lối sống của vận động viên chuyên nghiệp: “Ở đỉnh cao thể lực, điều này không phải là không thể xảy ra”.

Ngược lại, nhiều ý kiến hoài nghi, đặt câu hỏi về tính thực tế trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc: “Di chuyển liên tục, thi đấu căng thẳng, khó có thể duy trì đều đặn như vậy suốt nhiều năm”.

Bên cạnh đó, không ít người chọn cách tiếp cận trung dung hơn: “Đây là chuyện riêng tư, công chúng không nên suy diễn hay phán xét quá mức”.

Một góc nhìn khác cũng được nhắc đến, liên quan đến ranh giới giữa chia sẻ cá nhân và trách nhiệm hình ảnh: “Người nổi tiếng có quyền kể câu chuyện của mình, nhưng cần cân nhắc mức độ vì dễ gây hiểu lầm”.

Từ năm 2025, Larsa có mối quan hệ với cựu cầu thủ bóng rổ Jeff Coby (32 tuổi)

Khi đời tư trở thành “tâm điểm công chúng”

Thực tế, không phải lần đầu Larsa Pippen tạo ra tranh cãi bằng những chia sẻ thẳng thắn về đời sống cá nhân. Tuy nhiên, lần này, việc gắn câu chuyện với một huyền thoại như Scottie Pippen khiến mức độ chú ý tăng lên đáng kể.

Ở góc độ rộng hơn, sự việc phản ánh cách mạng xã hội khuếch đại mọi phát ngôn, đặc biệt khi liên quan đến những nhân vật nổi tiếng. Một chi tiết hậu trường, dù mang tính cá nhân, vẫn có thể trở thành đề tài tranh luận công khai với nhiều cách diễn giải khác nhau.

Dù đúng hay sai, câu chuyện vẫn đang lan truyền với tốc độ chóng mặt. Nó xoay quanh một phát ngôn gây sốc, và chạm đến sự tò mò cố hữu của công chúng về đời sống phía sau ánh hào quang.