Sassuolo vs Como 17/04/26 - Trực tiếp
2
1
St. Pauli vs Köln
-
-
Inter Milan vs Cagliari
-
-
Lens vs Toulouse
-
-
Ninh Bình vs PVF-CAND
-
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hải Phòng
-
-
Brentford vs Fulham
-
-
Bayer Leverkusen vs Augsburg
-
-
Hoffenheim vs Borussia Dortmund
-
-
Leeds United vs Wolverhampton Wanderers
-
-
Newcastle United vs AFC Bournemouth
-
-
Lorient vs Olympique Marseille
-
-
Napoli vs Lazio
-
-
Tottenham Hotspur vs Brighton & Hove Albion
-
-
Eintracht Frankfurt vs RB Leipzig
-
-
Roma vs Atalanta
-
-
Chelsea vs Manchester United
-
-
Lille vs Nice
-
-
SHB Đà Nẵng vs Thép Xanh Nam Định
-
-
Đông Á Thanh Hóa vs Sông Lam Nghệ An
-
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
-
-
Thể Công - Viettel vs Hoàng Anh Gia Lai
-
-
Aston Villa vs Sunderland
-
-
Everton vs Liverpool
-
-
Nottingham Forest vs Burnley
-
-
Hellas Verona vs Milan
-
-
Monaco vs Auxerre
-
-
Manchester City vs Arsenal
-
-
Bayern Munich vs Stuttgart
-
-
Juventus vs Bologna
-
-
Paris Saint-Germain vs Olympique Lyonnais
-
-
Lecce vs Fiorentina
-
-
Crystal Palace vs West Ham United
-
-
Athletic Club vs Osasuna
-
-
Brighton & Hove Albion vs Chelsea
-
-
Real Madrid vs Alavés
-
-
Girona vs Real Betis
-
-
Elche vs Atlético de Madrid
-
-
AFC Bournemouth vs Leeds United
-
-
Burnley vs Manchester City
-
-
Barcelona vs Celta de Vigo
-
-
Real Oviedo vs Villarreal
-
-
Sunderland vs Nottingham Forest
-
-
Fulham vs Aston Villa
-
-
Liverpool vs Crystal Palace
-
-
West Ham United vs Everton
-
-
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
-
-
Arsenal vs Newcastle United
-
-
Manchester United vs Brentford
-
-

Barca đã tìm ra người thay Lewandowski: "Cơn ác mộng" tới từ Na Uy

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè Atletico Madrid Barcelona

Barcelona quyết định đặt việc mua trung phong mới thay Lewandowski làm ưu tiên hàng đầu.

  

Mua lại "cơn ác mộng"

Với việc Robert Lewandowski có thể ra đi còn Ferran Torres không đủ tin cậy trong vai trò trung phong cắm, Barcelona coi việc tìm một trung phong mới là ưu tiên hàng đầu trong mùa hè này. Và họ đã quyết định nhắm đến một nỗi khiếp sợ của chính mình: Alexander Sorloth của Atletico Madrid.

Sorloth đã ghi rất nhiều bàn thắng quan trọng vào lưới Barcelona

Theo các nguồn tin thân với Barcelona, dù ban đầu được kỳ vọng sẽ ở lại nhưng việc Robert Lewandowski chần chừ gia hạn hợp đồng với mức lương thấp hơn buộc ban lãnh đạo Barcelona phải tìm kiếm những phương án thay thế. Sorloth đáp ứng tiêu chí mà HLV Hansi Flick đề ra, đặc biệt ở yếu tố thể chất với chiều cao 1,95m cùng khả năng chơi quay lưng về phía khung thành.

Tiền đạo người Na Uy không xa lạ với Barcelona khi đã ghi 7 bàn sau 15 lần đối đầu đội bóng xứ Catalunya trong màu áo Real Sociedad, Villarreal và Atletico Madrid. Mới đây chính Sorloth đã tạo ra dấu ấn ở trận tứ kết lượt về Cúp C1 gặp Barca, pha thoát xuống của tiền đạo này là lý do Eric Garcia bị thẻ đỏ.

Lựa chọn của Atletico

Dù vẫn là cầu thủ quan trọng trong hệ thống của HLV Diego Simeone, nhưng việc Julian Alvarez chiếm suất đá chính trên hàng công Atletico khiến cơ hội ra sân của Sorloth bị hạn chế. Trong bối cảnh cần cân đối tài chính, Atletico có thể cân nhắc bán tiền đạo này với mức giá khoảng 25–30 triệu euro, con số được đánh giá là phù hợp hơn với Barcelona so với các lựa chọn đắt giá khác.

Giữa Alvarez và Sorloth, Atletico nhất quyết không bán Alvarez nhưng có thể nhả Sorloth

Sorloth đã 30 tuổi và chỉ còn 2 năm hợp đồng sau mùa này, Atletico sẽ không thể ép giá cao nếu bán chân sút này. Bên cạnh đó Barca đã được đồn săn đón Alvarez từ lâu, nhưng Atletico không tỏ ra hào hứng với việc bán ngôi sao người Argentina. Bán Sorloth sẽ là một lựa chọn dễ chấp nhận hơn cho Atletico.

Mùa giải của Atletico vẫn còn đấu trường Cúp C1 và ngay tối nay là trận chung kết Cúp nhà Vua gặp Sociedad (2, 19/4), và Sorloth vẫn sẽ tiếp tục có vai trò lớn khi HLV Simeone cần một người tạo đột biến tức thì. Với 17 bàn sau 47 lần ra sân mùa này, tiền đạo 30 tuổi đang hướng tới việc duy trì phong độ ghi bàn nhằm giúp đội bóng của Simeone chinh phục 2 danh hiệu đấu cúp.

Theo Q.D (Tổng hợp)

17/04/2026 23:18 PM (GMT+7)
