Tennis đỉnh cao: Zverev gặp “khắc tinh đất nện”, Fonseca đấu nảy lửa Shelton

Alexander Zverev - Francisco Cerundolo: Khoảng 17h30, 17/4 (tứ kết Munich Open)

Cuộc đối đầu giữa Alexander Zverev và Francisco Cerundolo tại tứ kết Munich Open là màn tái ngộ giàu duyên nợ, nơi yếu tố mặt sân có thể quyết định cục diện.

Zverev (bên trái) dự báo có trận đấu không dễ trước Cerundolo (bên phải)

Zverev đang thể hiện phong độ rất cao trong hành trình bảo vệ danh hiệu. Chiến thắng áp đảo 6-1, 6-2 trước Gabriel Diallo cho thấy tay vợt người Đức đạt trạng thái thi đấu gần như hoàn hảo: giao bóng chắc chắn, kiểm soát tốt các pha bóng bền và đặc biệt là khả năng gia tăng tốc độ ở những thời điểm then chốt.

Ở phía bên kia, Cerundolo cũng không kém cạnh khi vừa “hủy diệt” Botic van de Zandschulp 6-3, 6-0. Tay vợt Argentina phát huy tối đa sở trường trên sân đất nện với những cú thuận tay topspin nặng và độ lì trong các loạt bóng kéo dài, yếu tố luôn khiến Zverev gặp nhiều khó khăn mỗi khi hai người chạm trán trên mặt sân này.

Thống kê đối đầu càng làm trận đấu trở nên khó lường. Zverev dẫn 4-3 và thắng liền 4 lần gần nhất, nhưng đáng chú ý Cerundolo lại toàn thắng cả 3 lần gặp nhau trên sân đất nện. Điều đó cho thấy đây là cặp đấu mang tính phụ thuộc mặt sân rất rõ rệt.

Về lý thuyết, Zverev vẫn nhỉnh hơn nhờ đẳng cấp và phong độ ổn định xuyên suốt mùa giải. Tuy nhiên, nếu không duy trì được sự chắc chắn trong các game giao bóng và để trận đấu bị kéo dài, anh hoàn toàn có thể rơi vào thế giằng co trước một Cerundolo cực kỳ khó chịu trên clay.

Dự đoán kết quả: Zverev thắng 2-1.

Joao Fonseca - Ben Shelton: Khoảng 19h, 17/4 (tứ kết Munich Open)

Trận đấu giữa Joao Fonseca và Ben Shelton tại tứ kết Munich Open là màn so tài giàu năng lượng giữa hai đại diện tiêu biểu.

Shelton (bên trái) hoàn toàn có thể nhận cú sốc trước ngôi sao trẻ Fonseca (bên phải)

Shelton tiến vào vòng này sau chiến thắng 6-4, 7-6 trước Alexander Blockx, nhưng hành trình của anh không hề dễ dàng. Tay vợt Mỹ vẫn dựa nhiều vào cú giao bóng uy lực và khả năng tấn công nhanh, tuy nhiên trên mặt sân đất nện, hiệu quả của lối chơi này phần nào bị hạn chế. Việc từng vào chung kết giải đấu năm ngoái giúp Shelton có thêm kinh nghiệm, nhưng phong độ hiện tại chưa thực sự thuyết phục.

Trong khi đó, Fonseca tiếp tục gây ấn tượng mạnh khi đánh bại Arthur Rinderknech với tỷ số 6-3, 6-2. Tay vợt 19 tuổi đang cho thấy sự trưởng thành rõ rệt khi di chuyển linh hoạt, xử lý bóng bền tốt và đặc biệt là sự tự tin trong các pha điều bóng trên nền đất nện. Lối chơi toàn diện giúp Fonseca thích nghi tốt hơn với điều kiện thi đấu so với đối thủ.

Đây là lần đầu hai tay vợt gặp nhau, và sự khác biệt về phong cách hứa hẹn tạo nên thế trận giằng co. Shelton có thể tạo đột biến bằng sức mạnh, nhưng nếu trận đấu kéo dài, Fonseca sẽ có nhiều cơ hội chiếm ưu thế nhờ khả năng kiểm soát nhịp độ.

Dự đoán kết quả: Fonseca giành chiến thắng 2-1.

