Tin mới nhất bóng đá sáng 18/2: MU muốn chiêu mộ hậu vệ hay nhất Serie A

MU muốn chiêu mộ hậu vệ hay nhất Serie A

Theo nhà báo chuyên về chuyển nhượng Ekrem Konur, MU nằm trong nhóm các CLB quan tâm tới trung vệ Alessandro Bastoni của Inter Milan cho kỳ chuyển nhượng hè 2026. Phóng viên này cũng cho biết Arsenal đang theo sát tuyển thủ Italia. Bastoni hiện còn hợp đồng với Inter Milan tới năm 2028. Trung vệ 26 tuổi từng được bầu chọn là “Hậu vệ xuất sắc nhất Serie A” ở mùa 2024/25 cũng như 2023/24.

MU đang quan tâm tới việc đưa trung vệ Bastoni về Old Trafford ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026

MU cũng được cho là sẽ phải cạnh tranh với Liverpool, Man City và Chelsea trong cuộc đua giành chữ ký của Bastoni. Tuy nhiên, điểm tích cực với “Quỷ đỏ” là tuyển thủ Italia sẵn sàng rời Inter Milan để ra nước ngoài thi đấu.

Rooney chê Arsenal không có cầu thủ “đẳng cấp thế giới”

Wayne Rooney cho rằng Arsenal hiện không sở hữu bất kỳ cầu thủ nào đạt đẳng cấp thế giới, dù “Pháo thủ” đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League mùa này. Phát biểu trên chương trình The Overlap Fan Debate, huyền thoại MU nói: “Tôi đồng ý rằng Arsenal không có một siêu sao đúng nghĩa, một cầu thủ đẳng cấp thế giới để bạn có thể đặt mọi kỳ vọng lên vai.

Tuy nhiên, những gì chúng ta thấy trong vài năm qua là họ biết cách giành chiến thắng. Họ chứng minh rằng không nhất thiết phải có một siêu sao. Điều tôi cho rằng đang xảy ra là các CĐV Arsenal, rồi các cựu cầu thủ lên tiếng, và chính họ đang ‘giết chết’ đội bóng”.

MU cứng rắn với Barcelona vụ mua đứt Rashford

Theo các nguồn tin của ESPN, MU không sẵn sàng nhượng bộ và sẽ yêu cầu nhận đủ số tiền nếu Barcelona muốn mua đứt Marcus Rashford. Theo thỏa thuận, đội bóng xứ Catalunya có quyền kích hoạt điều khoản mua đứt vào cuối mùa với mức phí định sẵn, được cho là dao động từ 30 đến 35 triệu euro. Bản thân Rashford được cho là muốn gắn bó lâu dài với Barcelona.

Newcastle đón tin vui trước vòng play-off Cúp C1

HLV Eddie Howe xác nhận Joelinton đã sẵn sàng trở lại đội hình Newcastle sau khi vắng mặt 6 trận gần nhất vì chấn thương. Sự trở lại của tiền vệ người Brazil đến đúng thời điểm then chốt với “Chích chòe”, trong bối cảnh đồng đội ở cả CLB lẫn ĐTQG của anh là Bruno Guimaraes phải nghỉ thi đấu khoảng hai tháng do chấn thương gân kheo.

Theo kế hoạch, Newcastle sẽ hành quân tới Azerbaijan để chạm trán Qarabag ở lượt đi vòng play-off Champions League vào rạng sáng mai (19/2), với mục tiêu tạo lợi thế trước trận lượt về trên sân St James’ Park.

Sếp Marseille quay xe, rút lại quyết định từ chức

Mehdi Benatia từng thông báo chia tay Marseille, chỉ 5 ngày sau khi HLV Roberto De Zerbi rời CLB trong bối cảnh nội bộ hỗn loạn. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn xuất hiện khi ông chủ Frank McCourt xác nhận Benatia đã đổi ý và sẽ tiếp tục tại vị đến hết mùa. Doanh nhân người Mỹ cho biết Benatia sẽ “phụ trách toàn bộ hoạt động thể thao” của đội bóng Ligue 1, trong khi chủ tịch CLB Pablo Longoria được điều chuyển sang vai trò mới.