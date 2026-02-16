Nóng nhất thể thao sáng 16/2: "Djokovic là nguồn cảm hứng lớn cho tôi"

Marin Cilic: "Djokovic là nguồn cảm hứng lớn cho tôi"

Marin Cilic khẳng định Novak Djokovic là “nguồn cảm hứng khổng lồ” trong hành trình thi đấu của anh. Ở nhóm tay vợt kỳ cựu còn chinh chiến, người hâm mộ vẫn được chứng kiến phong độ của Stan Wawrinka cùng Cilic và Djokovic.

Djokovic được Cilic ca ngợi

Tại Australian Open 2026, ba tay vợt lớn tuổi vào tới vòng ba cho thấy họ chưa vội nói lời giải nghệ. Hiện chỉ bốn tay vợt còn thi đấu từng vào bán kết cả bốn Grand Slam: Djokovic,Cilic, Carlos Alcaraz và Jannik Sinner.

Dustin Poirier khoe ngón chân gãy

Dustin Poirier tuyên bố giải nghệ nhưng vẫn duy trì tập luyện đều đặn như một võ sĩ chuyên nghiệp. Trong buổi tập tại American Top Team, cựu vô địch tạm thời hạng nhẹ UFC gặp chấn thương gãy ngón chân và thậm chí còn cho máy quay ghi lại hình ảnh “dị dạng” đáng sợ.

Trong suốt sự nghiệp, Poirier nhiều lần chịu va đập và chấn thương ở các trại tập huấn nhưng vẫn vượt qua để trở thành một trong những võ sĩ được yêu mến nhất. Anh khép lại sự nghiệp bằng trận đấu trên sân nhà New Orleans với Max Holloway.

Tai nạn kinh hoàng tại Bathurst

Cuộc đua Bathurst 12 Hour bị tạm dừng sau hai vụ tai nạn nghiêm trọng chỉ trong vài phút. Trước hết, James Golding trượt bánh đâm vào tường, chiếc xe lập tức bốc cháy và văng lên không trung.

Ít phút sau khi đua trở lại, một chiếc Porsche va chạm với Aston Martin ở khúc cua khuất tầm nhìn gần Forrest Elbow. Tay đua Mercedes Ralf Aron lao tới với tốc độ cao, tông thẳng vào Porsche khiến xe bốc lửa, buộc ban tổ chức tạm ngưng cuộc đua để đảm bảo an toàn.

Ngôi sao LIV Golf “mất tích 12 năm” vô địch giải

Anthony Kim giành chiến thắng chuyên nghiệp đầu tiên sau 16 năm tại LIV Golf Adelaide, xúc động ôm vợ Emily và con gái Bella trên green cuối. Cựu sao Ryder Cup từng rời xa golf 12 năm vì chấn thương gân Achilles, kéo theo khủng hoảng nghiện ngập và thời gian dài cai nghiện.

Trở lại LIV Golf năm 2024 với suất đặc cách, Kim sa sút phong độ và bị xuống hạng. Tuy nhiên, sau khi vượt vòng loại, anh đánh vòng cuối 63 gậy, vượt qua Jon Rahm và Bryson DeChambeau, được xem là một trong những màn trở lại ấn tượng nhất thể thao.