Nóng nhất thể thao sáng 15/2: Alcaraz "dễ thở", Sinner vào nhánh khó ở Qatar Open

Alcaraz "dễ thở", Sinner vào nhánh khó ở Qatar Open

Mới đây, ban tổ chức Qatar Open, giải ATP 500 diễn ra từ 16-21/2 đã công bố kết quả bốc thăm nhánh đấu. Theo đó, đương kim vô địch Australian Open kiêm hạt giống số 1, Carlos Alcaraz chạm trán tay vợt số 1 nước Pháp Arthur Rinderknech ở vòng 1.

Alcaraz, Sinner chuẩn bị tranh tài tại Qatar Open

Những đối thủ tiềm năng tiếp theo của Alcaraz trên hành trình vào chung kết có thể là Valentin Royer (vòng 2), hạt giống số 7 Karen Khachanov (tứ kết), hạt giống số 4 Daniil Medvedev hoặc đương kim vô địch Andrey Rublev (bán kết).

Trong khi đó, Jannik Sinner đối đầu Tomas Machac ở trận ra quân, rồi lần lượt có thể là Alexei Popyrin (vòng 2), hạt giống số 6 Jakub Mensik (tứ kết), hạt giống số 3 Alexander Bublik (bán kết). Theo đánh giá, nhánh đấu của Sinner "khó nhằn" hơn bởi Mensik hay Bublik đều đạt phong độ cao.

Sabalenka, Swiatek rút khỏi Dubai Tennis Championships

Ban tổ chức Dubai Tennis Championships, giải WTA 1000 diễn ra từ 15-21/2 thông báo, 2 tay vợt dẫn đầu bảng xếp WTA là Aryna Sabalenka và Iga Swiatek đều rút lui vào phút chót. Trong khi Sabalenka xác nhận không đạt tình trạng sức khỏe 100%, Swiatek đưa ra lí do "lịch trình thay đổi".

Nhà vô địch boxing bị WBC phạt 129 triệu đồng

Hội đồng Quyền Anh Thế giới (WBC) thông báo nhà vô địch hạng bán trung Ryan Garcia sẽ phải nộp phạt 50.000 USD (xấp xỉ 129 triệu đồng) vì "không đáp ứng được thời hạn 14 ngày theo quy định an toàn bắt buộc của WBC".

Trước đó, Garcia được yêu cầu cung cấp bằng chứng video chứng minh rằng cân nặng của anh chỉ vượt quá 5% so với giới hạn hợp đồng là 147 pound cho trận tranh đai vô địch hạng bán trung với Mario Barrios (21/2). Dù vậy, võ sĩ người Mỹ không tuân thủ quy định này.

Leclerc thừa nhận Ferrari xếp sau 2 đối thủ

Trả lời phỏng vấn GPblog, Charles Leclerc thừa nhận Ferrari chỉ là ứng viên vô địch số 3 cho mùa giải F1 2026, sau Mercedes và Red Bull: “Tôi nghĩ Red Bull đã cho thấy những điều rất ấn tượng về mặt động cơ kể từ khi bắt đầu thử nghiệm. Mercedes đôi khi cũng cho thấy những điều rất ấn tượng, nhưng tôi cho rằng họ đang che giấu nhiều hơn.

Tôi kỳ vọng họ sẽ nhỉnh hơn Ferrari một chút, còn McLaren khó đánh giá hơn. Nhưng theo quan điểm hiện tại của tôi, Red Bull đang ở phía trước chúng tôi, sau đó là chúng tôi, và khoảng cách có vẻ chưa quá lớn vào lúc này".