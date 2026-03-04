HLV Carrick chưa dám mơ vé dự cúp C1, cập nhật sức khỏe 2 trụ cột trước đại chiến Newcastle

Nhà cầm quân người Anh đồng thời cung cấp thông tin mới nhất về lực lượng và nhấn mạnh mục tiêu giành vé dự Champions League mùa tới.

Maguire và Shaw bỏ ngỏ khả năng ra sân

Về tình hình nhân sự, HLV Carrick chưa thể xác nhận khả năng ra sân của Harry Maguire và Luke Shaw ở cuộc đối đầu với Newcastle United.

Maguire bỏ ngỏ khả năng ra sân

Cả hai hậu vệ của MU đều rời sân trong chiến thắng Crystal Palace cuối tuần trước. Shaw được thay ra giữa hiệp một bởi Noussair Mazraoui, trong khi Maguire rời sân ở hiệp hai và nhường chỗ cho Ayden Heaven. Tuy nhiên, Carrick khẳng định bộ đôi này không dính chấn thương mà chỉ gặp vấn đề về sức khỏe.

“Chúng tôi vẫn còn thời gian trước trận đấu. Cả hai đều không cảm thấy ổn, nhưng đó không phải chấn thương. Chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện để họ kịp hồi phục”, HLV Carrick tiết lộ.

Hết lời ca ngợi trò cưng Fernandes

Carrick cũng dành lời khen cho Bruno Fernandes sau màn trình diễn nổi bật cuối tuần qua. Ông nhấn mạnh tiền vệ người Bồ Đào Nha đã chứng minh giá trị trong nhiều năm gắn bó với đội bóng.

“Bruno Fernandes đã ở đây đủ lâu và thành công theo nhiều cách khác nhau. Cậu ấy cho thấy mình là mẫu cầu thủ như thế nào. Còn việc cậu ấy đứng ở đâu trong lịch sử CLB, điều đó không phải phần việc của tôi”, Carrick khẳng định.

Fernandes và Sesko đang có phong độ cao

Thận trọng với cuộc đua Champions League

Dù Man United đang có vị thế thuận lợi trong cuộc đua top 4, Carrick từ chối nói trước về khả năng giành vé dự Champions League mùa sau.

“Chúng tôi không nhìn quá xa. Điều quan trọng là tập trung vào hiện tại. Tôi đã nhiều lần thi đấu ở St. James Park và biết đây là một nơi rất khó khăn. Chúng tôi hiểu vị trí của mình nhưng không thể nói về những điều ‘nếu’ và ‘giá như’. Mọi thứ chỉ có ý nghĩa khi trận đấu kết thúc”.

MU sáng cửa giành vé dự Champions League mùa tới

Nhà cầm quân 42 tuổi cũng nhấn mạnh yếu tố tinh thần là chìa khóa trong giai đoạn nước rút: “Bóng đá luôn khắc nghiệt. Điều quan trọng là sống trong khoảnh khắc, giữ đôi chân trên mặt đất và không để sự hưng phấn cuốn đi. Chúng tôi khát khao nhiều hơn và cần duy trì sự ổn định”.

Trong bối cảnh cuộc đua top 4 ngày càng căng thẳng, Man United sẽ phải chứng minh bản lĩnh khi làm khách tại St James’ Park, nơi luôn được xem là thử thách thực sự với bất kỳ đội bóng nào ở Premier League.