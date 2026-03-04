Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Ấn Độ: Ăn miếng trả miếng hấp dẫn (Asian Cup)
(Bảng C Asian Cup nữ 2026) ĐT nữ Việt Nam và Ấn Độ đẩy đội hình lên rất cao nhằm tìm bàn thắng mở điểm.
18h, 4/3 | HBF Park
Điểm
Kim Thanh
Trần Thị Duyên
Diễm My
Dương Thị Vân
Thu Thảo
Huỳnh Như
Thái Thị Thảo
Thanh Nhã
Vạn Sự
Cù Thị Huỳnh Như
Bích Thùy
Điểm
Panthoi Chanu
Sweety
Hemam
Sangita
Guguloth
Sanju
Pyrari
Dangmei
Nirmala
Martina
Manisha
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
Tình huống nổi bật
24’
KHÔNG ĐƯỢC
Tình huống treo bóng lỗi của Trần Thị Duyên trở thành cú dứt điểm nguy hiểm. Tiếc thay bóng đi hơi cao so với khung thành của Ấn Độ.
15’
KHÔNG VÀO!!
Huỳnh Như sút bóng kỹ thuật ở cự li gần, nhưng cô đưa bóng đi chưa đủ hiểm để đánh bại thủ môn đối phương.
14’
BÓNG CHẠM XÀ NGANG!!
Bích Thùy dứt điểm từ xa táo bạo, tiếc thay bóng lại dội thẳng vào xà ngang khung thành của Ấn Độ.
8’
KHÔNG ĐƯỢC
Sangita băng đến sút xa quyết đoán, nhưng thủ môn Kim Thanh chơi tập trung để bắt gọn bóng.
1’
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU
ĐT nữ Việt Nam giao bóng.
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Mơ tái hiện ký ức đẹp
ĐT nữ Việt Nam ít khi đối đầu Ấn Độ. Lần hiếm hoi đôi bên gặp nhau diễn ra vào năm 2023 tại vòng loại Olympic. Ở trận đấu đó, đoàn quân HLV Mai Đức Chung xuất sắc thắng đối thủ với tỷ số 3-1. ĐT nữ Việt Nam kỳ vọng tái hiện điều đó ở trận đấu tới, thậm chí mơ tới thắng lợi đậm hơn.
Đối thủ bị đánh giá thấp hơn
Trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất, nữ Ấn Độ đứng hạng 67, tức xếp dưới tuyển nữ Việt Nam tới 31 bậc. Nhưng không vì thế HLV Mai Đức Chung cho phép các học trò nảy sinh tâm lý chủ quan. Cần biết rằng ở vòng loại, đại diện Nam Á từng tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại chủ nhà nữ Thái Lan 2-1, qua đó sở hữu thành tích toàn thắng, ghi 24 bàn và chỉ thủng lưới vỏn vẹn 1 bàn.
Cẩn trọng cái tên Grace Dangmei
Phần lớn các thành viên của tuyển nữ Ấn Độ đang thi đấu trong nước. Chỉ có 2 cái tên hiện chơi bóng ở nước ngoài là Aveka Singh (Đan Mạch) và Manisha Kalyan (Peru). Hàng phòng ngự tuyển nữ Việt Nam sẽ cần phải dành sự chăm sóc đặc biệt đến tiền đạo Grace Dangmei, người đang có 23 bàn thắng sau 91 lần khoác áo ĐTQG.
Bên cạnh đó, Sangita Basfore, tiền vệ từng thi đấu chói sáng ở vòng loại với cú đúp vào lưới nữ Thái Lan, cũng là gương mặt các cô gái Việt Nam cần đề phòng.
ĐT nữ Ấn Độ chuẩn bị kỹ lưỡng
Đầu tháng 2, nữ Ấn Độ di chuyển sang Perth (Australia), tức sớm hơn ngày khai màn VCK tới hơn 1 tháng, nhằm làm quen điều kiện khí hậu, sân bãi. Tại đây, họ thắng 2 CLB địa phương, Perth RedStar (5-0) và Perth Azzurri (7-2). Các trận giao hữu đều được tổ chức kín, không có video, phần nào cho thấy sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng của "The Blue Tigresses" (biệt danh của nữ Ấn Độ).
Xem trọn vẹn VCK Giải vô địch nữ châu Á (từ 1/3 đến 21/3) trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.
Danh sách ĐT nữ Việt Nam cho VCK Asian Cup nữ 2026 đã được chốt với 26 cái tên khi bổ sung một tiền đạo.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-04/03/2026 12:20 PM (GMT+7)