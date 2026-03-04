Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Ấn Độ: Ăn miếng trả miếng hấp dẫn (Asian Cup)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Brighton & Hove Albion vs Arsenal
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Fulham vs West Ham United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Manchester City vs Nottingham Forest
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Newcastle United vs Manchester United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Crystal Palace
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Ấn Độ: Ăn miếng trả miếng hấp dẫn (Asian Cup)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Đội tuyển nữ Việt Nam

(Bảng C Asian Cup nữ 2026) ĐT nữ Việt Nam và Ấn Độ đẩy đội hình lên rất cao nhằm tìm bàn thắng mở điểm.

18h, 4/3 | HBF Park

ĐT nữ Việt Nam
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Ấn Độ: Ăn miếng trả miếng hấp dẫn (Asian Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Ấn Độ: Ăn miếng trả miếng hấp dẫn (Asian Cup) - 1
ĐT nữ Ấn Độ
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

Tình huống nổi bật

24’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Ấn Độ: Ăn miếng trả miếng hấp dẫn (Asian Cup) - 1

KHÔNG ĐƯỢC

Tình huống treo bóng lỗi của Trần Thị Duyên trở thành cú dứt điểm nguy hiểm. Tiếc thay bóng đi hơi cao so với khung thành của Ấn Độ. 

15’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Ấn Độ: Ăn miếng trả miếng hấp dẫn (Asian Cup) - 1

KHÔNG VÀO!!

Huỳnh Như sút bóng kỹ thuật ở cự li gần, nhưng cô đưa bóng đi chưa đủ hiểm để đánh bại thủ môn đối phương. 

14’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Ấn Độ: Ăn miếng trả miếng hấp dẫn (Asian Cup) - 1

BÓNG CHẠM XÀ NGANG!!

Bích Thùy dứt điểm từ xa táo bạo, tiếc thay bóng lại dội thẳng vào xà ngang khung thành của Ấn Độ. 

8’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Ấn Độ: Ăn miếng trả miếng hấp dẫn (Asian Cup) - 1

KHÔNG ĐƯỢC

Sangita băng đến sút xa quyết đoán, nhưng thủ môn Kim Thanh chơi tập trung để bắt gọn bóng. 

1’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Ấn Độ: Ăn miếng trả miếng hấp dẫn (Asian Cup) - 1

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU

ĐT nữ Việt Nam giao bóng.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Ấn Độ: Ăn miếng trả miếng hấp dẫn (Asian Cup) - 1
Kim Thanh, Trần Thị Duyên, Diễm My, Dương Thị Vân, Thu Thảo, Huỳnh Như, Thái Thị Thảo, Thanh Nhã, Vạn Sự, Cù Thị Huỳnh Như, Bích Thùy
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Ấn Độ: Ăn miếng trả miếng hấp dẫn (Asian Cup) - 1
Panthoi Chanu, Sweety, Hemam, Sangita, Guguloth, Sanju, Pyrari, Dangmei, Nirmala, Martina, Manisha

Mơ tái hiện ký ức đẹp

ĐT nữ Việt Nam ít khi đối đầu Ấn Độ. Lần hiếm hoi đôi bên gặp nhau diễn ra vào năm 2023 tại vòng loại Olympic. Ở trận đấu đó, đoàn quân HLV Mai Đức Chung xuất sắc thắng đối thủ với tỷ số 3-1. ĐT nữ Việt Nam kỳ vọng tái hiện điều đó ở trận đấu tới, thậm chí mơ tới thắng lợi đậm hơn. 

Đối thủ bị đánh giá thấp hơn

Trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất, nữ Ấn Độ đứng hạng 67, tức xếp dưới tuyển nữ Việt Nam tới 31 bậc. Nhưng không vì thế HLV Mai Đức Chung cho phép các học trò nảy sinh tâm lý chủ quan. Cần biết rằng ở vòng loại, đại diện Nam Á từng tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại chủ nhà nữ Thái Lan 2-1, qua đó sở hữu thành tích toàn thắng, ghi 24 bàn và chỉ thủng lưới vỏn vẹn 1 bàn.

Cẩn trọng cái tên Grace Dangmei

Phần lớn các thành viên của tuyển nữ Ấn Độ đang thi đấu trong nước. Chỉ có 2 cái tên hiện chơi bóng ở nước ngoài là Aveka Singh (Đan Mạch) và Manisha Kalyan (Peru). Hàng phòng ngự tuyển nữ Việt Nam sẽ cần phải dành sự chăm sóc đặc biệt đến tiền đạo Grace Dangmei, người đang có 23 bàn thắng sau 91 lần khoác áo ĐTQG.

Bên cạnh đó, Sangita Basfore, tiền vệ từng thi đấu chói sáng ở vòng loại với cú đúp vào lưới nữ Thái Lan, cũng là gương mặt các cô gái Việt Nam cần đề phòng.

ĐT nữ Ấn Độ chuẩn bị kỹ lưỡng

Đầu tháng 2, nữ Ấn Độ di chuyển sang Perth (Australia), tức sớm hơn ngày khai màn VCK tới hơn 1 tháng, nhằm làm quen điều kiện khí hậu, sân bãi. Tại đây, họ thắng 2 CLB địa phương, Perth RedStar (5-0) và Perth Azzurri (7-2). Các trận giao hữu đều được tổ chức kín, không có video, phần nào cho thấy sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng của "The Blue Tigresses" (biệt danh của nữ Ấn Độ).

Xem trọn vẹn VCK Giải vô địch nữ châu Á (từ 1/3 đến 21/3) trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

8

Real Madrid - Man City 12.03

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Real Madrid
Man City
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 12/03
Thể lệ
ĐT nữ Việt Nam chốt danh sách cho đấu trường Asian Cup nữ 2026
ĐT nữ Việt Nam chốt danh sách cho đấu trường Asian Cup nữ 2026

Danh sách ĐT nữ Việt Nam cho VCK Asian Cup nữ 2026 đã được chốt với 26 cái tên khi bổ sung một tiền đạo.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/03/2026 12:20 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN