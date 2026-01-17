Kiều nữ tennis thích "vén váy" thi đấu, hứa hẹn tạo cú sốc ở Australian Open

Elsa Jacquemot không phải cái tên ồn ào trên truyền thông, nhưng bước vào Australian Open 2026, tay vợt người Pháp đang được nhắc tới như một “ẩn số thú vị”, vừa bởi phong cách thi đấu rất riêng, vừa bởi quỹ đạo thăng tiến âm thầm nhưng bền bỉ.

Jacquemot và phong cách thời trang dễ nhận biết

Sinh năm 2003 tại Lyon, Jacquemot cao 1m76, thuận tay phải, cú trái hai tay, thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2019. Đến cuối năm 2025, cô đạt thứ hạng cao nhất sự nghiệp là hạng 58 WTA, trở thành tay vợt nữ số 2 của Pháp. Với một tay vợt mới 22 tuổi, đây là bước tiến đáng kể, đặc biệt khi Jacquemot không nổi lên bằng những danh hiệu lớn, mà bằng sự ổn định và khả năng tiến sâu dần ở các giải WTA.

Từ “nữ hoàng trẻ Roland Garros” đến ngôi sao đang lên

Tên tuổi Elsa Jacquemot được biết đến rộng rãi từ năm 2020, khi cô vô địch đơn nữ trẻ Roland Garros, danh hiệu Grand Slam trẻ danh giá nhất trên mặt sân đất nện. Từ đó, Jacquemot được xem là sản phẩm tiêu biểu tiếp theo của tennis nữ Pháp, kế thừa thế hệ của Alize Cornet hay Caroline Garcia.

Những năm sau đó, Jacquemot liên tục được trao wild card (suất đặc cách) dự Roland Garros, dần tích lũy kinh nghiệm Grand Slam. Cột mốc đáng chú ý đến ở Roland Garros 2025, khi cô lần lượt đánh bại Maria Sakkari và Alycia Parks để vào vòng 3, trước khi dừng bước trước Lois Boisson.

Tại Wimbledon 2025, Jacquemot có chiến thắng Grand Slam đầu tiên trên sân cỏ khi loại hạt giống Magda Linette.

Cuối mùa 2025, cô còn gây tiếng vang khi vào bán kết giải WTA 500 Guadalajara, đánh bại liên tiếp hai tay vợt được xếp hạt giống, qua đó chính thức chen chân vào top 60 thế giới.

Phong cách “vén váy” khác biệt và cá tính thi đấu

Không chỉ được chú ý bởi chuyên môn, Jacquemot còn gây tò mò với phong cách thi đấu rất riêng. Cô thường xuyên vén nhẹ váy, xắn quần short bên trong giữa các pha bóng, thói quen nhằm giúp đôi chân thoải mái, không bị vướng khi di chuyển cường độ cao. Trong một môn thể thao đề cao sự gọn gàng và chuẩn mực như tennis, chi tiết nhỏ này lại vô tình trở thành “thương hiệu” của Jacquemot.

Jacquemot rất thích vén váy khi thi đấu

Trên sân, cô chơi thiên về đánh cuối sân (baseline), dựa vào thể lực tốt, khả năng điều bóng chuẩn mực và sự lì lợm trong các pha bóng bền. Jacquemot không sở hữu cú giao bóng rất mạnh, nhưng bù lại là nhịp đánh ổn định và tâm lý thi đấu khá vững so với độ tuổi.

Lá thăm không dễ, nhưng “cửa gây sốc” vẫn mở

Australian Open 2026 đánh dấu lần đầu tiên Elsa Jacquemot góp mặt ở vòng đấu chính (main draw) của Grand Slam sân cứng tại Melbourne. Cô rơi vào nhánh trên, nơi có những cái tên nặng ký như Jessica Pegula, Coco Gauff, Aryna Sabalenka ở xa hơn.

Ngay vòng 1, Jacquemot đối đầu Marta Kostyuk (hạt giống số 20), tay vợt giàu sức mạnh và kinh nghiệm Grand Slam. Đây rõ ràng là thử thách lớn, nhưng không phải không có cơ sở để hy vọng. Kostyuk thường chơi rất cảm xúc, trong khi Jacquemot lại là mẫu tay vợt “chịu đòn” tốt, có thể kéo đối thủ vào những trận đấu dai dẳng.

Nếu vượt qua vòng mở màn, Jacquemot nhiều khả năng chạm trán Beatriz Haddad Maia hoặc Yulia Putintseva, những đối thủ mạnh nhưng không hoàn toàn áp đảo trên mặt sân cứng. Với tâm lý thoải mái của một tay vợt không bị kỳ vọng quá cao, người đẹp Pháp hoàn toàn có thể tạo nên một bất ngờ nho nhỏ, ít nhất là tiến sâu hơn dự đoán ban đầu.

