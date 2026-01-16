Alcaraz nhận cảnh báo "trắng tay" ở Grand Slam, Federer liệu có làm HLV?

Carlos Alcaraz bước vào Australian Open 2026 với khát vọng lớn nhất sự nghiệp, hoàn tất Career Grand Slam (bộ sưu tập đủ 4 Grand Slam). Nhưng ngay trước giờ khai màn, tay vợt người Tây Ban Nha bất ngờ nhận cảnh báo, có nguy cơ trắng tay cả năm nếu Jannik Sinner tiếp tục thống trị.

Alcaraz nhận cảnh báo có thể "trắng tay" Grand Slam mùa giải 2026

Sinner có thể quét sạch cả 4 Grand Slam

Cựu tay vợt Mỹ Sam Querrey gây chú ý khi dự đoán Jannik Sinner sẽ giành trọn 4 Grand Slam trong năm 2026, đồng nghĩa Alcaraz, dù được xem là đối trọng số một, có thể không có nổi một danh hiệu major.

“Nhận định táo bạo của tôi là Sinner sẽ vô địch cả bốn Grand Slam năm nay. Thậm chí khả năng đó còn cao hơn việc một tay vợt ngoài Sinner và Alcaraz chen chân đoạt cúp”, Querrey nói trên podcast Nothing Major.

Quan điểm này nhận được sự đồng tình từ Jack Sock, trong khi John Isner phản bác, cho rằng sẽ có “kẻ thứ ba” phá thế song mã. Tuy nhiên, thực tế hai năm qua cho thấy, 8 Grand Slam gần nhất đều thuộc về Sinner và Alcaraz.

Tại Australian Open, nơi Alcaraz chưa từng đăng quang, áp lực vì thế càng lớn. Sinner đã vô địch Melbourne hai năm liên tiếp, còn Novak Djokovic, người cuối cùng ngăn được bộ đôi này tại US Open 2023, giờ không còn giữ vị thế thống trị.

Federer lên tiếng: Không làm HLV, thừa nhận “sứ mệnh cực khó”

Áp lực với Alcaraz không chỉ đến từ đối thủ, mà còn từ chính hậu trường. Cuối năm 2025, anh gây sốc khi chia tay HLV lâu năm Juan Carlos Ferrero, bước vào Australian Open với HLV Samuel Lopez, một lựa chọn mang tính tạm thời.

Trong bối cảnh đó, cái tên Roger Federer được nhắc đến như “HLV trong mơ”. Cựu tay vợt Mats Wilander tin rằng Federer là người lý tưởng để dẫn dắt Alcaraz, nhưng Tim Henman thì phản đối, cho rằng huyền thoại Thụy Sĩ không có ý định trở thành huấn luyện viên.

Và chính Federer đã khép lại mọi đồn đoán: “Không có chuyện đó vào lúc này. Tôi rất bận, có bốn đứa con. Giờ chưa phải lúc”.

Dù vậy, Federer vẫn dành những lời đầy trọng lượng cho Alcaraz. Anh ví thử thách tại Australian Open của tay vợt 22 tuổi giống như Rory McIlroy chinh phục Masters, danh hiệu còn thiếu trong sự nghiệp golf lẫy lừng.

“Hoàn tất Career Grand Slam ở tuổi 22 sẽ là điều điên rồ. Rất khó, nhưng nếu cậu ấy làm được, đó sẽ là khoảnh khắc đặc biệt cho cả làng tennis”, Federer nói.

Alcaraz khởi đầu Australian Open 2026 bằng trận gặp tay vợt chủ nhà Adam Walton, trong khi Sinner bắt đầu bảo vệ ngôi vương trước Hugo Gaston. Hai ngôi sao chỉ có thể chạm trán nhau ở chung kết, kịch bản được chờ đợi nhất của tennis đương đại.

Nếu thất bại tại Melbourne, Alcaraz sẽ lỡ cơ hội lịch sử, và đối mặt với viễn cảnh đúng như lời cảnh báo, một năm Grand Slam không danh hiệu dưới cái bóng ngày càng lớn của Sinner.